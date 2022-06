Lenovo IdeaPad 3: Leistungsstarkes Notebook jetzt 38 % reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Lenovo IdeaPad 3 © Lenovo

Das Lenovo IdeaPad 3 ist ausgestattet mit 8 GB RAM, 256 GB SSD-Speicher und Intel UHD-Grafik. Nun gibt es das leistungsstarke Notebook für nur 249,- Euro.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Das Lenovo IdeaPad 3 ist ein leistungsstarkes Notebook im Slim-Look. Neben der ansprechenden Optik bringt der Lenovo-Laptop alles mit, was man zum Arbeiten und Spielen benötigt. Mit einem Pentium-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher sowie 256 GB SSD und einer UHD-Grafikkarte kennt der Spaß keine Grenzen. Nun gibt es das Lenovo IdeaPad 3 zum absoluten Schnäppchenpreis 🛒. Bei Amazon sparen Sie aktuell 150,- Euro und bezahlen so nur 249,- Euro. Günstiger geht nicht. Sie suchen einen Laptop zum Zocken? Hier finden Sie die besten Gaming-Laptops im großen Vergleich.

Lenovo IdeaPad 3: die technischen Details auf einen Blick

Modell ‎IdeaPad 3 15IGL05 Arbeitsspeicher 8 GB RAM DDR 4 Speicherplatz 256 GB SSD Prozessor Intel Pentium N5030 Prozessor (3,10 GHz, 4 MB Intel Cache) Display IPS Full-HD Display, entspiegelt Bildschirmauflösung ‎1920 x 1080 Pixel Aktualisierungsrate 60 Hz Displaygröße 15,6 Zoll / 39,6 cm Betriebssystem Windows 11 Home Grafikkarte ‎Intel UHD Graphics 605 Kapazität Lithium-Akku 35 Wh / bis zu 14 Stunden Laufzeit Optisches Laufwerk ❌ Gewicht 431 g Maße 36,22 x 25,34 x 2 cm Bewertung 4,2 von 5 ⭐

Was ist ein entspiegeltes Display?

Das Lenovo IdeaPad 3 verfügt über ein entspiegeltes IPS-Display. Entspiegelte Laptops haben keine glänzende Oberfläche. Entspiegelte, also matte, Displays reflektieren das Licht nicht. So wird das Arbeiten deutlich erleichtert, wenn Tageslicht auf den Bildschirm fällt. Entspiegelte Displays sind mit einer rauen Kontur versehen, sodass Spiegelungen auf dem Bildschirm reduziert werden. Ein mattes Display liefert noch weitere Vorteile: Der Bildschirm ist weniger anfällig für Schmutz, Staub und Fettablagerungen, wie zum Beispiel durch Fingerabdrücke. Jedoch ist die Farbwiedergabe bei glänzenden Displays deutlich kräftiger. Auch in abgedunkelten Räumen sowie bei Filmen und Fotos bringt das glänzende Display Vorteile mit sich. Wer bereits einen Laptop mit glänzender Bildschirmoberfläche besitzt, der kann sich einfach eine matte Folie kaufen, um das Display zu entspiegeln. (pm)