Große Vorbestelleraktion: das neue Lenovo Tab M10 Plus 3. Gen. zum Tiefstpreis

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Ende April erscheint das Lenovo Tab M10 Plus 3. Gen. Das Tablet zählt aaufgrund des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses zu den absoluten Lieblingen auf dem Markt. © Lenovo

Das Lenovo Tab M10 Plus ist mit einem schnellen Prozessor und einem 2K-WideView-Touchscreen ausgerüstet. Bereits jetzt können Sie das neue Tablet vorbestellen. Zum unschlagbaren Angebotspreis.

Lenovo-Tablets und -Laptops überzeugen durch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Insbesondere das Lenovo Tab M10 Plus ist ein preiswertes Tablet, mit dem sich die einfachsten Dinge erledigen oder Multimedia-Inhalte genießen lassen. Nicht umsonst, zählt das Tab M10 Plus zu den beliebtesten Tablets auf dem Markt. Ende April erscheint bereits die 3. Generation des Lenovo Tab M10 Plus. Das neue Lenovo-Tablet besticht durch einen schnellen Octa-Core-Prozessor, 4 GB RAM sowie einem 10-Zoll-Display mit 2K. Bereits jetzt können Sie das Lenovo Tab M10 Plus bei Amazon vorbestellen und erhalten das Tablet zum Vorzugspreis mit 17 % Rabatt. So gehört das Tab M10 Plus zu den besten Tablets bis 200 Euro.

Jetzt vorbestellen: Lenovo Tab M10 Plus: nur 189,- € statt 229,- €

Lenovo Tab M10 Plus 3. Gen: Die Vorteile und Nachteile des neuen Tablets

Die Kollegen von Giga.de haben das Lenovo Tab M10 Plus 3. Gen. bereits getestet und sind mit dem Tablet zufrieden. Insbesondere Display, Handhabung und Akkulaufzeit überzeugte die Tester. Abstriche muss das Tab M10 Plus bei der Performance machen.

✔️ Vorteile : Design, Display, Akkulaufzeit, Software, Lautsprecher, Preis

: Design, Display, Akkulaufzeit, Software, Lautsprecher, Preis ❌ Nachteile: Performance bei parallelen Tätigkeiten

Jetzt vorbestellen: Lenovo Tab M10 Plus: nur 189,- € statt 229,- €

Lenovo Tab M10 Plus 3. Gen: Die technischen Details im Überblick

Prozessor MediaTek Helio G80 Octa-Core (2x 2,0 GHz + 6x 1,8 GHz) Arbeitsspeicher 4 GB RAM Speicherplatz 64 GB eMCP Display IPS-Touchscreen Displaygröße 10,6 Zoll Auflösung 2K (2000 x 1200 px) Betriebssystem Android 12 Stereo 4x Lautsprecher mit Dolby Atmos Akku 7.700 mAh, bis 12 Stunden Laufzeit Gewicht 0,72 kg Bewertung 4,4 von 5⭐ (5.522 Amazon-Bewertungen)

Jetzt vorbestellen: Lenovo Tab M10 Plus: nur 189,- € statt 229,- €

Lenovo Tab M10 Plus 3. Gen: Bestseller-Tablet jetzt vorbestellen

Das Lenovo Tab M10 Plus liefert alles, was ein gutes Tablet benötigt. Das Display ist zudem augenschonend und erhielt vom TÜV das Zertifikat „Low Blue Light“. Darüber hinaus verfügt das Tab M10 Plus der 3. Generation über eine immersive Reader-Funktion, die komfortables Lesen wie auf dem Papier ermöglicht.

Ein weiterer Pluspunkt: Legen Sie individuelle Familien-Konten an und profitieren Sie vom Google Kids Space. Ihre Kinder surfen so im sicheren Kindermodus und bekommen nur altersgerechte Inhalte angezeigt. Werden Sie mit dem Lenovo Tab M10 Plus noch produktiver. Lernen, Arbeiten und Notizen machen gelingt durch den optionalen Lenovo Precision Pen 2 🛒 direkt auf dem Display nun noch einfacher. Der Hersteller hat bereits jetzt angekündigt, dass das Tablet 2023 automatisch mit dem neuen Android 13 Betriebssystem ausgestattet wird.

Jetzt vorbestellen: Lenovo Tab M10 Plus: nur 189,- € statt 229,- €

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.