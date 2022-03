Sichern Sie sich limitierte „München Taler“ in Gold oder Silber

Teilen

Um die Sehenswürdigkeiten der bayerischen Hauptstadt zu würdigen, erscheinen die „München Taler“ in Feinsilber und Feingold.

1 / 5 Sichern Sie sich „München Taler“ in Feinsilber oder Feingold mit Münchner Sehenswürdigkeiten als Motiv. Eines der bekanntesten Wahrzeichen ist das Neue Rathaus am Marienplatz. © Peter Widmann/Imago

2 / 5 Die Bavaria, Patronin von Bayern, steht oberhalb der berühmten Theresienwiese. © Imago

3 / 5 Die Münchner Residenz ist das größte Innenstadtschloss Deutschlands. © Joko/Imago

4 / 5 Die Türme der Frauenkirche sind von weithin zu erblicken. © Rainer Waldkirch/Imago

5 / 5 Das Schloss Nymphenburg in München. © Imago

Einmalige Münzen in Gold und Silber mit München-Prägung

Einmalige Aktion und limitierte Verfügbarkeit – nur solange der Vorrat reicht!

Sie können beim „München Taler“ mit den bekanntesten Sehenswürdigkeiten als Motiv zwischen Gold oder Silber auswählen.

Gold-Taler: 999 Euro pro Münze – ausverkauft!

Silber-Taler: 69 Euro pro Münze – nur 1.000 Stück verfügbar!

Der München Taler in Feingold ist bereits ausverkauft. © Euromint

Der München Taler in Feinsilber. © Euromint

Hier geht‘s zum „München Taler“ in Silber

„München Taler“ in Gold oder Silber mit den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt

Um die besonderen Denkmäler der Isar-Metropole zu würdigen, erscheint der Münchener Taler in Feinsilber und Feingold. Die Gold- und Silbertaler sind jeweils 8,5 Gramm schwer und haben einen Durchmesser von 30 Millimeter. Sie stammen vom Unternehmen Euromint, das die Prägungen exklusiv für die Mediengruppe Münchner Merkur tz hergestellt hat. Wir bieten Ihnen einzigartige Münzen mit dem München-Motiv. Die Auflage ist limitiert auf 100 Exemplare in Gold und 1.000 Exemplare in Silber. Auf beiden Varianten finden sich die fünf schönsten Münchner Sehenswürdigkeiten:

Rathaus München: Einer der wichtigsten Plätze Münchens ist der Marienplatz, welcher vom Neuen Rathaus dominiert wird. Der gotische Prachtbau präsentiert fast die gesamte Linie des Wittelsbacher Herrscherhauses als steinerne Zeugen der Vergangenheit. Auf dem 85 Meter hohen Turm krönt das Münchner Kindl das berühmte Rathaus. Außerdem befindet sich in dem Turm das fünftgrößte Glockenspiel Europas, welches monatlich die Melodien wechselt.

Einer der wichtigsten Plätze Münchens ist der Marienplatz, welcher vom Neuen Rathaus dominiert wird. Der gotische Prachtbau präsentiert fast die gesamte Linie des Wittelsbacher Herrscherhauses als steinerne Zeugen der Vergangenheit. Auf dem 85 Meter hohen Turm krönt das Münchner Kindl das berühmte Rathaus. Außerdem befindet sich in dem Turm das fünftgrößte Glockenspiel Europas, welches monatlich die Melodien wechselt. Bavaria München: Die imposanteste Darstellung der Patronin von Bayern steht oberhalb der berühmten Theresienwiese. Eingerahmt wird das Bild von der Ruhmeshalle, welche hinter der Bronzestatue steht. Gebaut wurde die Statue im Auftrag von König Ludwig I. in den Jahren von 1843 bis 1850. Pünktlich zum Oktoberfest 1850 wurde die Statue der Öffentlichkeit präsentiert.

Die imposanteste Darstellung der Patronin von Bayern steht oberhalb der berühmten Theresienwiese. Eingerahmt wird das Bild von der Ruhmeshalle, welche hinter der Bronzestatue steht. Gebaut wurde die Statue im Auftrag von König Ludwig I. in den Jahren von 1843 bis 1850. Pünktlich zum Oktoberfest 1850 wurde die Statue der Öffentlichkeit präsentiert. Residenz München: Das größte Innenstadtschloss Deutschlands wurde von den Herzögen, Kurfürsten und Königen von 1508 bis 1918 als Wohn- und Regierungssitz genutzt. Ursprünglich war die Münchener Residenz eine Burg, welche in die Stadtbefestigung integriert war. Im Laufe der Jahre und der unterschiedlichen Herrscher wurde die Residenz in die Stadt hinein ausgedehnt und ausgebaut. Höfe und Gärten entstanden, welche noch heute die Besucher begeistern.

Das größte Innenstadtschloss Deutschlands wurde von den Herzögen, Kurfürsten und Königen von 1508 bis 1918 als Wohn- und Regierungssitz genutzt. Ursprünglich war die Münchener Residenz eine Burg, welche in die Stadtbefestigung integriert war. Im Laufe der Jahre und der unterschiedlichen Herrscher wurde die Residenz in die Stadt hinein ausgedehnt und ausgebaut. Höfe und Gärten entstanden, welche noch heute die Besucher begeistern. Frauenkirche München: Eines der Wahrzeichen der bayerischen Metropole ist schon von Weitem sichtbar und überstrahlt alle anderen Gebäude. Die Münchener Frauenkirche mit ihren beiden markanten Türmen ist seit 1821 die Kathedralkirche von München und Freising. Die markanten Türme wurden erst einige Jahre später fertiggestellt, da zwischendurch die haubenlosen Türme zur Aufstellung von Kanonen genutzt wurden, um die Verteidigung von München zu gewährleisten. Um 1525 wurden dann die markanten „Welschen Hauben“ aufgesetzt und die Türme somit vollendet.

Eines der Wahrzeichen der bayerischen Metropole ist schon von Weitem sichtbar und überstrahlt alle anderen Gebäude. Die Münchener Frauenkirche mit ihren beiden markanten Türmen ist seit 1821 die Kathedralkirche von München und Freising. Die markanten Türme wurden erst einige Jahre später fertiggestellt, da zwischendurch die haubenlosen Türme zur Aufstellung von Kanonen genutzt wurden, um die Verteidigung von München zu gewährleisten. Um 1525 wurden dann die markanten „Welschen Hauben“ aufgesetzt und die Türme somit vollendet. Schloss Nymphenburg: Das Schloss Nymphenburg ist der Geburtsort des berühmtesten bayerischen Königs. Im Jahr 1845 wurde König Ludwig II. in der Sommerresidenz der Wittelsbacher geboren. Der spätere Märchenkönig prägte Bayern mit seinen Schlössern wie kaum ein anderer. Die Spannweite von Schloss Nymphenburg (Nord-Süd-Achse) übertrifft sogar das berühmte Schloss Versailles von König Ludwig XIV. und wurde 2021 in die Rote Liste Deutscher Kulturhistoriker aufgenommen.

Allen München-Talern gemeinsam ist die Rückseite in dieser besonderen Serie: Der Stadtumriss von München sowie ein Bild der Patrona Bavariae prägen den Revers.

Sichern Sie sich die limitierten „München Taler“ in Gold oder Silber

Sichern Sie sich jetzt eine limitierte Münze aus der München-Taler-Reihe. Die Münze in Gold kostet 999 Euro, die Silber-Münze nur 69 Euro pro Stück. Im Preis inbegriffen sind ein hochwertiges Etui und ein Echtheitszertifikat. Sie können entweder über den Shop bestellen, indem Sie auf die untenstehenden Links klicken. Oder Sie geben Ihre Bestellung telefonisch auf über 089-5306-566 oder per E-Mail an muenchentaler@merkur.de. Geben Sie in beiden Fällen unbedingt das Kennwort „DEAL“ an.

Bestellen Sie hier die Silber-Münze mit München-Motiv

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.