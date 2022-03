Das nächste Level der Intimpflege: Die LEAK SAFE Slipeinlage ersetzt 45 Einweg-Einlagen

Teilen

Nachhaltig, sicher und komfortabel: Die wiederverwendbaren Slipeinlagen von Livinguard werden Ihre tägliche Intimpflege revolutionieren!

Gut für Sie und den Planeten: die neuartigen Livinguard LEAK SAFE Slipeinlagen. Das Intimpflegeprodukt für alle, die nachhaltiger leben und weniger Müll produzieren möchten. Anders als herkömmliche Einwegeinlagen bestehen die waschbaren Einlagen aus saugfähigem Stoff, um Flüssigkeiten schnell aufzusaugen. Probieren Sie die LEAK SAFE Slipeinlage und überzeugen Sie sich vom angenehmen und trockenen Tragekomfort.

Hygienisch, nachhaltig, sicher: Die LEAK SAFE Slipeinlagen können gewaschen und danach einfach wieder verwendet werden. Das schützt nicht nur die Umwelt, sondern spart auch bares Geld. So ersetzen Sie mit dem Kauf von drei wiederverwendbaren Slipeinlagen bis zu 45 Einwegeinlagen.

Sehr empfindliche Haut im Intimbereich? Das Hohenstein Institut als internationales Forschungs- und Dienstleistungszentrum mit Stammsitz in Baden-Württemberg hat das biozidfreie und antibakteriell wirksame Material der LEAK SAFE Binden geprüft. Die Livinguard-Technologie bietet Schutz vor geruchsverursachenden Bakterien und wirkt so bakteriellen Infektionen im Intimbereich vor. Außerdem enthalten die Livinguard LEAK SAFE Slipeinlagen kein Plastik und kein Parfüm. Weitere Vorteile sind:

Hier geht‘s zum Livinguard-Shop

Das LEAK SAFE 3er-Pack ist das perfekte Starter-Paket und eignet sich bestens für diejenigen, die nach nachhaltigerer Intimhygiene streben, ohne auf Schutz und Komfort zu verzichten. Beim Kauf von 3 wiederverwendbaren Slipeinlagen ersetzen Sie bis zu 45 Einwegeinlagen, reduzieren unnötigen Plastikmüll und sparen obendrein Geld.

3er-Pack Livinguard™ LEAK SAFE Slipeinlagen – hier bestellen

Über Livinguard AG

Livinguard ist ein umweltfreundliches Unternehmen für Hygienetechnologie mit Hauptsitz in Zug, in der Schweiz. Als Pioniere in der Umwandlung von Materialien in kontinuierliche Desinfektionsmittel bringt die Firma nicht nur eigene Produkte auf den Markt, sondern lizenziert ihre Technologien auch an Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Als wachsendes globales Unternehmen ist Livinguard in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, in den USA, Singapur, Japan, Indien und Südafrika tätig.

Mehr Informationen finden Sie unter livinguard.com