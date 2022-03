Tagelang ein Gefühl wie frisch gewaschen: Mit den Shirts von Livinguard

Die Shirts und Polos von Livinguard zerstören Viren und Bakterien non-stop, damit die Kleidung geschützt bleibt und tagelang frisch riecht. © Livinguard

Livinguard Shirts bleiben tagelang hygienisch frisch – auch ohne Waschen. Die patentierte Livinguard Technologie deaktiviert Viren und geruchsverursachende Bakterien.

Ob als Sportler oder Büro-Angestellter mit viel Kundenkontakt: Im Alltag kommt man schnell ins Schwitzen. Damit das aber gar nicht erst unangenehm auffällt, hat die Schweizer Hygienetechnologie-Firma Livinguard innovative Produkte mit einer revolutionären Technologie auf den Markt gebracht. Neben wiederverwendbaren medizinischen Masken und Slipeinlagen gibt es im Shop auch T-Shirts und Poloshirts, die Viren und Bakterien den Garaus machen und so unerwünschte Gerüche wie Schweiß hemmen.

Komfortable Anti-Geruch-Shirts basierend auf der Livinguard Technology

Die Livinguard-Shirts können Sie tagelang anziehen und trotzdem gut riechen sowie ein sauberes Hautgefühl haben. Die Polo- und T-Shirts für Männer und Frauen begleiten Sie überall: arbeiten, Sport treiben, Hobbys nachgehen und wie frisch gewaschen riechen. Die Shirts wirken selbstdesinfizierend und geruchsneutralisierend und müssen nicht so oft wie konventionelle Kleidung gewaschen werden. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel, weil Sie weniger Energie- und Wasserverbrauch durch die Waschmaschine haben! Die Livinguard-Technologie vernichtet nachweislich über 99,9% aller Viren und Bakterien. Schauen Sie sich im Shop um und lassen Sie sich von den Textilien begeistern: Herren-Shirts gibt es in sechs Farben in den Größen S bis XL. Damen-Shirts sind in sieben Farben von XS bis XL verfügbar. Poloshirt-Größen reichen sogar bis 3XL.

Video: Wie funktioniert die Livinguard-Technologie?

Die Einsatzmöglichkeiten der Technologien von Livinguard sind unbegrenzt: von Haushaltshygiene über Kleidung und Schutzausrüstung bis hin zu Lebensmitteln. Stellen Sie sich eine Welt ohne Angst vor Keimen vor. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der es kinderleicht ist, die eigene Umweltbilanz zu verbessern.

Vorteile der Livinguard Technologie:

deaktiviert Bakterien und Viren – einschl. SARS-CoV-2

dauerhafte und fortwährende Selbstdesinfektion

wirkt aktiv gegen unangenehme Gerüche

wasch- und wiederverwendbar

reduziert Strom-, Wasser-, und Waschmittelverbrauch sowie Deponiemüll

Livinguard Technologie: Schutz für Gesundheit und Umwelt

Die Livinguard Technologie deaktiviert dauerhaft Bakterien und Viren ohne giftige, umweltschädliche Chemikalien. Durch die Vermeidung von Abfall schützen die verschiedenen Livinguard-Anwendungen aktiv unsere Umwelt. Dank der innovativen Technologie ist eine revolutionäre Hygiene möglich. Industrie- und Verbrauchsmaterialien werden in dauerhaft selbstdesinfizierende Objekte verwandelt, die so für Mensch und Umwelt sicher sind.

Dank der patentierten Livinguard Technologie werden Bakterien und Viren auf molekularer Ebene effektiv zerstört. Die Technologie ist ungiftig, dauerhaft schützend und während ihres gesamten Lebenszyklus sicher für die Umwelt.

Über Livinguard AG Livinguard ist eine innovative und umweltfreundliche Hygienetechnologie-Plattform mit Sitz in Zug, Schweiz. Als erstes Unternehmen der Welt, das Textilien und andere Materialien mit selbstdesinfizierenden Eigenschaften ausstattet, lizenziert es seine patentierten Technologien an Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Endkunden zu verbessern. Die Livinguard AG ist in der Schweiz, Deutschland, USA, Singapur, Japan, Indien und Südafrika tätig. Mehr Informationen finden Sie unter livinguard.com