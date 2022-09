NextFolder aus „Die Höhle der Löwen“ – die nächste Generation der Schnellhefter

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Valentin Steudte (li.) und Johannes Baumgart haben mit NextFolder die nächste Generation der Ringhefter entwickelt. Die beiden Jung-Unternehmer stellen ihr Produkt in „Die Höhle der Löwen“ vor. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Hinter NextFolder aus „Die Höhle der Löwen“ stecken zwei Schüler. Was die neuen Schnellhefter so besonders macht, lesen Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

In der dritten Folge der neuen „Die Höhle der Löwen“-Staffel bekommen es die Investoren diesmal mit zwei Schülern zu tun. Johannes Baumgart und Valentin Steudte wollen mit NextFolder eine neue Generation der Hefter vorstellen. Mit diesen Schnellheftern soll das Leben von Millionen von Schülern vereinfacht werden. Die beiden 19-Jährigen besuchen aktuell die 13. Klasse des Sportgymnasiums Oberhof. Schon mit 15 Jahren hatten die Schulfreunde die Idee zu NextFolder und gründeten das Start-up. Wie gut ist NextFolder wirklich? Und was ist so besonders an der neuen Generation der Schnellhefter? Diese Fragen beantworten wir hier.

NextFolder 3-tlg. bei Amazon

NextFolder 6-tlg. bei Amazon

NextFolder (Die Höhle der Löwen): Was macht die Hefter so besonders?

Johannes und Valentin störten sich seit jeher an den starren Metallringen herkömmlicher Ringhefter. Durch diese wird nicht nur das Schreiben erschwert, da die Hand nicht richtig aufliegen kann. Auch das Umheften mehrerer Seiten ist durch die Metallringe beinahe unmöglich. Den beiden damals 15-Jährigen kam dann die Idee: „Wir haben die starren Metallringe durch flexible Kunststoffringe ersetzt“. Die Kunststoffringe biegen sich einfach, sobald man den Arm darauf ablegt und machen so Platz, wie die beiden Gründer in der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ eindrucksvoll zeigen.

NextFolder aus „Die Höhle der Löwen“ ist die neue Generation der Ringhefter. Elastische Ringe erleichtern das Schreiben und Umheften. © NextFolder

NextFolder 3-tlg. bei Amazon

NextFolder 6-tlg. bei Amazon

Doch NextFolder aus DHDL überzeugt nicht nur durch Funktionalität. Das Heftersystem, das in verschiedenen Farben erhältlich ist, soll auch möglichst nachhaltig sein. Alle Komponenten sowie die Hefterhülle sind austauschbar und können einzeln nachgekauft werden. Die beiden Schüler sind sich sicher, dass NextFolder das Leben aller Schüler erleichtern kann. „Die alten Modelle wurden von Erwachsenen für Kinder und Jugendliche gemacht. NextFolder ist ein Produkt von Schülern für Schüler“, sagt Johannes, einer der beiden Gründer. Auch die aktuelle Firmenstruktur macht die beiden Jung-Unternehmer besonders. Bei der Gründung waren Johannes und Valentin noch minderjährig, sodass Valentins Oma diesen Part übernommen hatten. Doch sie wird diese bald 50/50 an die beiden Gründer überschreiben.

Die Höhle der Löwen: Weitere löwenstarke Produkte der Vox-Gründershow

Seit 2014 begeistern Unternehmer die Löwen in der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Hier finden Sie einekleine Auswahl an starken Produkten aus der Show. Auch einen Übersichtsartikel über alle die besten „Die Höhle der Löwen“-Produkte bei Amazon haben wir für Sie zusammengestellt.