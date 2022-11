Logitech G PRO X: Profi-Gaming-Headset zum Hammerpreis – Sie sparen 62 %

Von: Ömer Kayali

Teilen

Das Logitech G PRO X Gaming-Headset zählt zu den besten auf dem Markt. Normalerweise kostet es rund 130 Euro, jetzt ist es auf 49,99 Euro reduziert.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Logitech ist eine bekannte und verlässliche Marke für allerlei Computer-Zubehör. Neben Tastaturen und Mäusen sind auch die Kopfhörer und Headsets aufgrund ihrer guten Qualität sehr beliebt bei PC-Nutzern. Das Logitech G PRO X Headset ist eines der gefragtesten im Handel und taucht deshalb häufig in Bestseller-Listen weit oben auf. Allerdings haben die Kopfhörer ihren Preis: Der UVP liegt bei 129,99 Euro. Bei eBay bekommen Sie das Logitech G PRO X Headset derzeit stark rabattiert für nur 49,99 Euro.

Zum Angebot bei eBay

Zum Angebot bei eBay

[…] Robuste Verarbeitung, tolle Ausstattung und hoher Tragekomfort treffen auf einen rundum überzeugenden und ausgewogenen Klang, der vor allem am PC dank DTS Headphone: X 2.0 und unzähligen Einstelloptionen in die Vollen geht, sich aber auch im analogen Klinkenbetrieb keine Schwächen erlaubt. Hinzu kommt ein richtig gutes Mikrofon, das durch die in der Software enthaltenen Blue-Voice-Optionen zusätzlich aufgewertet werden kann. Wir haben selten ein rundum derart gelungenes Headsetpaket erlebt, für das der Preis in Summe völlig angemessen ist. […]