LOL 3. Staffel: Starttermin fix – hier sehen Sie „Last One Laughing“ exklusiv

Von: Philipp Mosthaf

„LOL: Last One Laughing“: Das ist der Cast der dritten Staffel. © Frank Zauritz/Prime Video /dpa

Michael „Bully“ Herbig versammelt zur 3. Staffel von LOL wieder zehn Stars in einem Raum. Nun wurde der Starttermin für die 3. Staffel bekannt.

„Last One Laughing“ hat sich innerhalb kürzester Zeit zum Publikumsliebling gemausert. Die Comedyshow auf Prime Video mit Michael „Bully“ Herbig geht in diesem Frühjahr bereits in die 3. Staffel. Dafür hat der Comedystar wieder zehn Prominente für sechs Stunden in einen Raum gesteckt. Während die Stars nicht lachen dürfen, werden die Lachmuskeln der Zuschauer dafür umso mehr strapaziert. Nun steht der Starttermin für die 3. Staffel von LOL* fest: Am 14. April fällt der Startschuss! Dabei hat die 3. Staffel auch einen traurigen Hintergrund.

LOL 3. Staffel: Diese Stars sind bei „Last One Laughing“ auf Prime Video dabei

Anke Engelke ist der einzige Comedystar, der seit Stunde Null dabei ist. Auch in der 3. Staffel von LOL wird Engelke versuchen, den LOL-Pokal zu ergattern. Mit Carolin Kebekus und Mirco Nontschew sind zwei weitere Comedystars aus der 1. Staffel wieder mit dabei. Gerade der Auftritt von Mirco Nontschew wird dabei für einige Emotionen bei den Prime-Mitgliedern sorgen. Der Komiker verstarb nach dem Ende der Aufzeichnungen. Nun soll er gebührend verabschiedet werden. Diese Stars sind bei der 3. Staffel von LOL dabei:

Anke Engelke

Michelle Hunziker

Palina Rojinski

Carolin Kebekus

Hazel Brugger

Christoph Maria Herbst

Mirco Nontschew

Abdelkarim

Axel Stein

Olaf Schubert

3. Staffel von LOL: So können Sie „Last One Laughing“ ab 14. April sehen

Die 3. Staffel von LOL ist ab 14. April exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen. Wer noch kein Abo hat, kann sich nun für einen kostenlosen Probemonat anmelden. Danach werden 7,99 Euro pro Monat oder 69,- Euro pro Jahr fällig. Diese Vorteile genießen Sie als Prime-Mitglied:

Kostenloser Prime-Premiumversand für Millionen von Artikel

Kostenfreie Lieferung von Prime-Artikeln unter 29,- Euro

Unbegrenztes Streaming von Filmen und Serien

Gratis eBooks, e-Magazine, Comics, Hörbücher und mehr

Kostenloser Zugriff auf Prime Music

Unbegrenzter Speicherplatz dank Amazon Cloud Drive

