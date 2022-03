LOTTO24 Eurojackpot: 1,5 Felder gratis spielen

Spielen Sie 1,5 Felder gratis beim Eurojackpot. © LOTTO24

Jetzt den Eurojackpot als LOTTO24 Neukunde spielen – sichern Sie sich 1,5 Felder gratis und sparen Sie 3,60 Euro!

Wer sich bei LOTTO24 als Neukunde anmeldet, der erhält bei Abgabe eines Eurojackpot-Scheines mit mindestens 3 Feldern 1,5 der 3 Felder geschenkt. Sie bezahlen am Ende also nur 1,5 der 3 Felder. Der Rabatt ist unter dem Deal-Link bereits im System hinterlegt, Sie brauchen also nur noch seinen Eurojackpot-Schein abgeben und profitieren von der Aktion*.

Als Neukunde erhalten Sie 1,5 von 3 Feldern Eurojackpot gratis.

Zahlen Sie für 3 Felder statt 6,60 € nur 3,00 €. Sie sparen 3,60 €.

Spielen Sie entweder die vorausgefüllten Felder oder tippen sie Ihre persönlichen Glückszahlen.

*Die Gewinnchance beim Eurojackpot liegt bei 1:95 Millionen. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter http://www.bzga.de | Mindestbestellwert: 6,60 €

Deutschlands führender Lottoanbieter im Internet

LOTTO24 ist ein Lotto-Kiosk im Internet – ganz ohne die offline üblichen Öffnungszeiten. Man findet hier nur die Originalprodukte. Durch zertifizierte Datensicherheit durch deutsche Server können Sie sich beruhigt auf das Wesentliche konzentrieren. Hierfür bietet LOTTO24 einen besonderen Service: Der glückliche Gewinner wird per E-Mail und/oder SMS kostenlos über seinen Gewinn informiert. Bei den richtig großen Gewinnen wird per Telefon informiert.

LOTTO24 vertrauen bereits mehr als 3,5 Mio. Kunden

Über 475 Mio. Euro an Gewinnen ausgeschüttet

Täglich werden 330.000 Spielscheine auf der Webseite und in der App gespielt

Bei LOTTO 6aus49 gibt es 3 Felder gratis als LOTTO24 Neukunde. © LOTTO24

Lieber LOTTO 6aus49? Auch hier gibt es einen exklusiven Deal für Sie

Wer sich hier als LOTTO24 Neukunde anmeldet, der spielt 5 Felder LOTTO 6aus49, bezahlt aber nur 2 Felder, erhält also 3,60 € Rabatt auf seinen Lottoschein geschenkt**.

Hier geht‘s zum Deal: LOTTO 6aus49

**Die Gewinnchance bei 6aus49 liegt bei 1:140 Millionen. Teilnahme ab 18 Jahre. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter http://www.bzga.de | Mindestbestellwert: 6,60 €

Sind ihre Daten bei LOTTO24 sicher?

Bei LOTTO24 sind Ihre Daten sicher. Sie werden auf Servern in Deutschland gespeichert, und das zertifiziert mit Siegel-Auszeichnung zum Datenschutz.

Ist LOTTO24 ein offizieller und lizenzierter Anbieter?

Ja. LOTTO24 ist offizieller Partner des deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) und die Lottoscheine der Kunden werden ausschließlich bei den staatlichen Veranstaltern in Deutschland abgegeben. Hier spielt man das Original.