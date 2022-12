Louie‘s grünepflaume Laxplum (DHDL): Unterstützung der Verdauung auf natürliche Art

Von: Philipp Mosthaf

Bei „Die Höhle der Löwen“ stellten Kerstin und Luis Hansen ihr Abführmittel Louie‘s grünepflaume Laxplum vor. © RTL/Bernd-Michael Maurer

Louie‘s grünepflaume Laxplum aus „Die Höhle der Löwen“, das sind fermentierte Pflaumen, die eine normale Darmfunktion unterstützen sollen.

Das Gesundheitsbewusstsein der Menschen hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Die Corona-Pandemie hat diesen Wandel weiter bestärkt. Der Trend geht hin zu veganen, mikrobiotischen und pflanzlichen Produkten, die die Gesundheit unterstützen. Louie’s grünepflaume Laxplum aus „Die Höhle der Löwen“ setzt auf fermentierte Pflaumen.

Das Start-up stellte in der 11. Staffel der Vox-Gründershow die grüne Pflaume vor, die für einen gesunden Darm sorgen soll. „Verstopfung oder Verdauungsprobleme betreffen immerhin 20 Prozent der Deutschen“, weiß Gründerin Kerstin Hansen. Mit Nils Glagau schlugen ein DHDL-Investor zu. Der Löwe erhielt für 50.000 Euro 10 Prozent der Anteile am Food-Start-up.

Was ist grünepflaume Laxplum?

Die Laxplum ist eine spezielle, grüne Pflaume aus Taiwan. Die Pflaume wird fermentiert und ist dadurch leicht verdaulich. Auf diese Weise wird die Darmgesundheit und eine normale Darmfunktion unterstützt. Louie‘s grünepflaume Laxplum verwendet keine Chemie und ist zu 100 Prozent natürlich. Die Laxplum kann im Alltag, auf Reisen, eigentlich überall genommen werden. Das Besondere: Die wertvolle Kräuterummantelung aus Sickelpodsamen, Maulbeerblättern, grünem Tee und Oolong Tee verleihen der fruchtig-süßen Pflaume ein tolles Aroma.

Louie´s grünepflaume Laxplum: Die fermentierte grüne Pflaume für den Darm. © Louie´s grünepflaume

Wie ist Louie‘s grünepflaume Laxplum anzuwenden?

Das Produkt aus „Die Höhle der Löwen“ soll bei Verdauungsproblemen helfen. So sollten Sie Louie‘s grünepflaume Laxplum anwenden:

Nehmen Sie einfach ein bis zwei fermentierte Pflaumen zu sich – auf leeren Magen oder einige Stunden nach der letzten Mahlzeit. Achten Sie darauf, dass Sie zur Laxplum gleich ein Glas Wasser trinken. Über den Tag verteilt sollten Sie zwei Liter Wasser zu sich nehmen. Essen Sie auf keinen Fall direkt nach der Einnahme von Louie‘s grünepflaume Laxplum. Warten Sie mindestens eine Stunde.

