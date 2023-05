100 % luftdurchlässige Babymatratze: sproutling aus „Die Höhle der Löwen“

Von: Alina Wagner

Mit der sproutling Babymatratze aus luftdurchlässigen Materialien schläft Ihr Kind sicher. © sproutling

In der letzten Folge der 13. Staffel von DHDL stellt die Gründerin des Kindermatratzen-Startups sproutling für sicheren Babyschlaf ihre atmungsaktive Babymatratze vor.

Die neunte und letzte Folge der 13. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ auf VOX präsentiert eine spannende Auswahl an Produkten. Verschiedene Startup-Gründer und Unternehmer treten an, um die Investoren zu überzeugen und lukrative Deals auszuhandeln. In der aktuellen Staffel stellt unter anderem die sproutling Gründern Meltem Aktürk ihre 100 % atmungsaktive und waschbare Baby- und Kleinkindermatratze vor, die einen sicheren Schlaf gewährleisten soll.

Was genau macht das Start-up sproutling aus „Die Höhle der Löwen“ ?

sproutling ist ein innovatives Start-up und konzentriert sich auf die Entwicklung von Schlafprodukten für Babys. Ihr Ziel ist es, innovative Produkte zu schaffen, die den Schlaf für Babys und Eltern gleichermaßen sicherer, komfortabler und angenehmer gestalten. Das Fokusprodukt des Unternehmens ist die zu 100 Prozent luftdurchlässige Babymatratze.

„Die Höhle der Löwen“: Innovative Technologie der Baby Matratze von sproutling

Die Babymatratzen von sproutling überzeugen mit innovativer Technologie. © sproutling

Der Matratzenkern besteht aus weichen Polymerfäden, einem lebensmittelechten Kunststoffmaterial, das auch in Joghurtbechern verwendet wird. Der abnehmbare Bezug ist mit samtig weichem Lyocell ausgestattet, einer Faser, die industriell aus dem Holz der Eukalyptuspflanze hergestellt wird. In den Bezug ist ein Abstandsgewirke eingewebt, das eine Luftschicht im Bezug schafft. Durch die Kombination von Kern und Bezug wird ein optimaler Komfort bei gleichzeitig hoher Luftdurchlässigkeit gewährleistet.

Eigenschaften der Baby-Matratze von Sprouts im Überblick

Atmungsaktiv : Die Babymatratze besteht aus mehreren Schichten und ist vom Bezug bis zum Kern atmungsaktiv. So verringert sich das Erstickungsrisiko, sollte sich das Baby auf den Bauch rollen.

: Die Babymatratze besteht aus mehreren Schichten und ist vom Bezug bis zum Kern atmungsaktiv. So verringert sich das Erstickungsrisiko, sollte sich das Baby auf den Bauch rollen. Waschbar: Die Matratzenbezüge sind maschinenwaschbar. Der Kern kann unter der Dusche abgespült werden.

Die Matratzenbezüge sind maschinenwaschbar. Der Kern kann unter der Dusche abgespült werden. Besserer Schlaf : Atmungsaktive Produkte sorgen für eine bessere Temperaturregulierung und fördern ein angenehmeres Schlafklima.

: Atmungsaktive Produkte sorgen für eine bessere Temperaturregulierung und fördern ein angenehmeres Schlafklima. Recyclefähig: sproutling legt Wert auf organische sowie nachhaltige Materialien. Auch der Matratzenkern ist recyclebar.

sproutling legt Wert auf organische sowie nachhaltige Materialien. Auch der Matratzenkern ist recyclebar. Schadstoffgeprüft: Alle eingesetzten Materialien sind nach dem OEKO-TEX-Standard 100 oder GOTS zertifiziert, sodass sproutling Produkte schadstoffgeprüft und gesundheitlich unbedenklich sind.

Ab welchem Alter können Sie die sproutling Matratze für Ihr Baby kaufen?

Das zweistufige Design der Babymatratze macht sie besonders langlebig und passt sich an das Wachstum des Babys an. Sie bietet sowohl für Säuglinge die nötige Festigkeit als auch für wachsende Kleinkinder den entsprechenden Komfort. Sprouts empfiehlt die Matratze für das Alter von 0 Monaten bis 4 Jahren.

Babymatratze sproutling aus „Die Höhle der Löwen“

Die luftdurchlässige Babymatratze von sproutling ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich. © Sproutling

Erhältlich in den Größen 60x120cm oder 70x140cm

Optimale Festigkeit und maximale Luftdurchlässigkeit

Hygienische Schlafumgebung: frei von Schimmel, Bakterien und Pilzen durch vollständige Waschbarkeit

Ideale Temperaturregulierung

Hergestellt in Deutschland

