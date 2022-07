Luftmatratzen zum Baden im Vergleich 2022

Von: Philipp Mosthaf

Luftmatratzen unterscheiden sich nicht nur in der Farbe. Es gibt Sessel, Hängematten und mehr. Hier finden Sie die besten Modelle im Vergleich 2021. © Andreas Benitez / Imago

Auf Luftmatratzen lässt sich es bestens erholen und gleichzeitig im Wasser abkühlen. Welche Luftmatratzen zum Baden ideal sind, erfahren Sie hier.

Luftmatratzen sind bei Erwachsenen und Kindern gleichermaßen beliebt. Denn auf den Luftmatratzen lässt es sich wunderbar entspannen, bei gleichzeitigem Abkühlen im Wasser. So gehören Luftmatratzen zur Grundausstattung eines jeden Urlaubs. Insbesondere im Urlaub möchte man nicht immer aktiv sein und schwimmen, sondern auch einfach mal die Seele baumeln lassen. Natürlich bieten sich Luftmatratzen auch für den heimischen Gartenpool an. Doch, Luftmatratze ist nicht gleich Luftmatratze. Die Wasser-Matratzen unterscheiden sich in Material, Funktionen und Aussehen, wobei die Optik kein Qualitätsmerkmal darstellt. In unserem Vergleich 2022 finden Sie die besten Luftmatratzen fürs Wasser. Wir haben dabei Kundenbewertungen, Bestseller und Tests angeschaut, um für Sie die passende Luftmatratze zu finden.

Luftmatratzen fürs Wasser im Vergleich 2022: Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Material: Achten Sie beim Kauf einer Luftmatratze fürs Wasser auf widerstandsfähiges Material. Nur robuste Matratzen halten einiges an Gewicht aus und bekommen nicht sofort Risse und Löcher.

Achten Sie beim Kauf einer Luftmatratze fürs Wasser auf widerstandsfähiges Material. Nur robuste Matratzen halten einiges an Gewicht aus und bekommen nicht sofort Risse und Löcher. Art der Luftmatratze: An unseren fünf Empfehlungen erkennen Sie bereits, dass es unterschiedliche Modelle von Luftmatratzen gibt. Es gibt Hängematten fürs Wasser, Lounge-Sessel oder die klassische Luftmatratze. Überlegen Sie vor dem Kauf daher unbedingt, für wen und für welchen Zweck die Luftmatratze angeschafft werden soll. Zum Sonnen eignen sich die klassischen Luftmatratzen, sind Sie auf einer Gartenparty, so empfehlen wir Modelle mit Becherhalter.

Luftmatratzen fürs Wasser: Intex aufblasbare Wasserhängematte

Intex aufblasbare Wasserhängematte © Amazon Produktbild

Maße 178 x 94 x 20,5 cm Farben Türkis, Lila oder keine bestimme Farbauswahl Material Stoff Funktionen Netzboden, aufblasbares Kopfteil Kundenzufriedenheit 4,5 von 5 (6.266 Meinungen) Preis ab 25,48 Euro

Luftmatratzen fürs Wasser: Bestway Luftmatratze „Hängematte“

Bestway Luftmatratze „Hängematte“ © Amazon Produktbild

Maße 153 x 74 x 28 cm Farben Türkis, Lila oder keine bestimme Farbauswahl Material Vinyl Funktionen Netzboden, aufblasbares Kopfteil, inkl. selbstklebendem Reparaturflicken Kundenzufriedenheit 4,1 von 5 (2.488 Meinungen) Preis ab 10,05 Euro

Luftmatratzen fürs Wasser: Bestway Designer-Fashion-Lounge-Sessel

Bestway Designer-Fashion-Lounge-Sessel © Amazon Produktbild

Maße 161 x 84 x 23 cm Farben Blau, Grau, Multicolor Material Kunststoff Funktionen Arm- und Rückenlehne, Becherhalter, Sicherheitsventile, inkl. Reparaturflicken, I-Träger-Struktur aus PVC Kundenzufriedenheit 4,1 von 5 (3.079 Meinungen) Preis ab 20,00 Euro

Luftmatratzen fürs Wasser: Intex Luftmatratze 18-Pocket

Intex Luftmatratze 18-Pocket © Amazon Produktbild

Maße 188 x 71 cm Farben Silber Material Vinyl (Phthalate-Free) Funktionen 18 Pocket (ideal als Becherhalter), Kopfkissen, Kundenzufriedenheit 4,3 von 5 (3.851 Meinungen) Preis 17,95 Euro

Luftmatratzen fürs Wasser: Intex Floating Recliner Lounge

Intex Floating Recliner Lounge © Amazon Produktbild

Maße 180 x 135 cm Farben Mehrfarbig Material Vinyl Funktionen 2x Getränkehalter, 2x hochbelastbare griffe Kundenzufriedenheit 4,4 von 5 (11.033 Meinungen) Preis 34,99 Euro statt 49,90 Euro

