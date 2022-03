MacBook Air 2020: Neuestes Apple-Modell jetzt 200 Euro günstiger

Von: Laura Wittstruck

Das Apple MacBook Air bekommt seine Power durch den Apple M1 Chip. © Amazon Produktbild

Das Apple MacBook Air ist ein extrem leistungsstarkes Notebook, das mit einer langen Akku-Laufzeit überzeugt. Jetzt erhalten Sie das Gerät 200 Euro unter dem Originalpreis.

Was zeichnet ein hervorragendes Notebook aus? Vor allem seine Power und Schnelligkeit. In beiden Bereichen überzeugt das MacBook Air 2020 auf ganzer Linie. Dafür sorgt der eigens für den Mac entwickelte M1-Chip. Der neue Prozessor garantiert bis zu 3,5-mal mehr CPU-Leistung und eine etwa 80 Prozent schnellere Grafikgeschwindigkeit im Vergleich zur vorherigen Generation. Gleichzeitig hält der Akku des Geräts bis zu achtzehn Stunden lang – je nach Verwendung. Nerviges Nachladen gehört so der Vergangenheit an. Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken Notebook ist, darf sich freuen: Das MacBook Air 2020 gibt es zurzeit stark reduziert. eBay bietet das Notebook für 929,90-Euro an und liegt damit ganze 200 Euro unter dem Originalpreis.

Apple MacBook Air 2020 M1: jetzt 929,90 € statt 1.129,00 €

Prozessor Apple M1 Arbeitsspeichergröße 8 GB Bildschirmgröße 13 Zoll Festplattentyp SSD SSD-Speicher 256 GB Magic Keyboard ✔️ Touch ID ✔️ Grafikprozessortyp Integrierte / On-Board-Grafik

Auch, wenn das MacBook Air 2020 volle Power gibt, bleibt es dabei extrem leise. Das liegt daran, dass Apple beim Gerät auf einen Lüfter verzichtet. Nahezu geräuschlos ist auch die Tastatur des Notebooks. Zudem erzeugt das Magic Keyboard des MacBooks beim Tippen einen spürbaren Gegendruck, mit dem das Schreiben besonders angenehm ist. Arbeiten können Sie mit dem MacBook überall, wo es Ihnen gefällt. Mit seinen 1,4 kg ist das Notebook schön leicht und einfach zu transportieren.

