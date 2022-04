MacBook Pro 13 Zoll: Notebook von Apple fast 400 Euro günstiger

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Das MacBook Pro 13“ überzeugt durch eine starke Grafikleistung und bietet Grafikdesignern und Kreativen die volle Bandbreite. © Apple Inc.

Das MacBook Pro 13“ ist mit viel Power und einem hochauflösenden Retina-Display ausgestattet. Nun ist das Apple-Notebook knapp 400 Euro günstiger.

Das MacBook Pro 13“ liefert alles, was das Herz begehrt. Dank hochauflösendem Retina-Display mit mehr als vier Millionen Pixeln und Millionen von Farben werden Multimedia-Inhalte zum Leben erweckt. Der Apple M1-Chip liefert zusammen mit einem großen Speicherplatz noch mehr Leistung. So ist das MacBook Pro mit 13,3 Zoll (33,78 cm) für jede Aufgabe gerüstet – egal, ob als Lehrer, Student, Arbeitnehmer oder Kreativer. Das Modell aus dem Jahr 2020 liefert die volle Power, ist dabei deutlich günstiger als das MacBook Pro 14“ (2021). Nun gibt es das MacBook Pro 13“ knapp 400 Euro günstiger bei eBay.

MacBook Pro 13“: nur 1.299,00 € statt 1.679,00 €

Äußerlich unverändert, aber innen runderneuert: Das MacBook Pro (2020) überzeugt im Test mit mehr Tempo, mehr Speicher und einer besseren Tastatur. Dank der frischen, stärkeren Prozessoren stellt es zudem wieder den Respektsabstand zum kleineren MacBook Air (2020) her.

MacBook Pro 13“: Die technischen Details auf einen Blick

Prozessor M1 8-Core CPU & 16-Core Neural Engine Arbeitsspeicher 8 GB RAM Speicherplatz 512 GB SSD Display Retina Display mit 500 Nits Helligkeit Auflösung 2560 x 1600 px Displaygröße 13,3 Zoll Grafik 8-Core GPU mit bis zu 5x schnellerer Grafik Betriebssystem macOS Big Sur Akkukapazität Bis zu 20 Stunden Laufzeit Gewicht 1,36 kg Farbe Space Grau

MacBook Pro 13“: nur 1.299,00 € statt 1.679,00 €

MacBook Pro 13“: Leistungsstarkes Notebook für alle Anwendungen

Mit 8 GB RAM und 512 GB SSD bietet das MacBook Pro mit 13,3 Zoll (33,78 cm) jede Menge Leistung. Die Grafik wurde so optimiert, dass auch Grafikdesigner voll auf ihre Kosten kommen. Neu ist der hauseigene M1-Chip aus Cupertino. Dieser wird seit 2020 in alle Apple-Geräte verbaut und wurde speziell für den Mac entwickelt. Der M1 ist für die Mac-Systeme optimiert und ermöglicht so mehr Leistung und Effizienz.

Doch das MacBook Pro 13“ ist nicht nur im Inneren beeindruckend. Getreu dem Motto „Innen hui, außen“ gibt das 2020er-Modell auch in puncto Design eine sehr gute Figur ab. So kommt das MacBook Pro im typischen und unvergleichlichen Apple-Gewand daher und ist mit einem geringen Gewicht von nur 1,36 kg sehr elegant gehalten.

Beeindruckend ist zudem das neue Magic Keyboard im MacBook Pro 13“, das seit März 2020 in allen Mac-Geräten zum Einsatz kommt. Die Tastatur verfügt über einen neu gestalteten Scherenmechanismus und sorgt so für ein komfortables Tastengefühl. Das Magic Keyboard beinhaltet zudem die Touch-Bar und die Touch-ID.

MacBook Pro 13“: nur 1.299,00 € statt 1.679,00 €

Nutzer des MacBook Pros können ihren Arbeitsbereich einfach erweitern und ein iPad zusätzlich verwenden. © Apple Inc

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.