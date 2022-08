Doppel-Rabatt auf FUXTEC Mähroboter: Sparen Sie 243,74 € bis zum 31. August

Rasenmäher im Angebot für 475,26 €

Von Nina Dudek schließen

Mähroboter zum absoluten Schnäppchenpreis: Bei eBay sparen Sie bis Ende August mit Aktionscode zusätzlich auf den stark reduzierten Mähroboter von FUXTEC. Dann für nur 475,26 € statt 719 €.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Dieses Angebot ist fast unschlagbar: Bis 31. August sparen Sie bei eBay an der Kasse mit dem Code SOMMERFEST22 zusätzlich 50 Euro. Und bei diesem ohnehin drastisch reduzierten Mähroboter sind das unter dem Strich ganze 243,747 Euro. Den Mähroboter von FUXTECH erhalten Sie dann reduziert und mit Rabattcode für nur 475,26 Euro statt 719 Euro .

Mähroboter-Rabatt sichern

Der FUXTECH FX-RB224 mäht mühelos bis zu 1.000 Quadratmeter Rasenfläche und folgt dabei zuverlässig den abgesteckten Grenz-Kabeln, die wie ein virtueller Zaun fungieren. 100 Meter Begrenzungskabel zum Abstecken der Mähfläche sind in diesem Angebot sogar bereits inbegriffen. Besonders clever ist der integrierte Regensensor, der den Mähroboter automatisch zur Andockstation zurückkehren lässt, sobald die ersten Topfen fallen. Hebe- und Neigungssensoren passen das Mähbild automatisch an den Untergrund an, mittels Passwort lässt sich zudem ein Anti-Diebstahlschutz aktivieren.

✔️ Fährt entlang des abgesteckten Kabels ✔️ Mäher schaltet zur Sicherheit ab, wenn ein defektes Begrenzungskabel vorliegt ✔️ Regensensor ✔️ Anti-Diebstahlschutz ✔️ Hebesensor/Neigungssensor ✔️ Stoßsensor umfährt Hindernisse

Mähroboter-Rabatt sichern

Mähroboter FUXTECH FX-RB224: Technische Details