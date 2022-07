Makita Akku-Rasentrimmer DUR181RF – „sehr gut“ getestetes Gerät zum Spitzenpreis

Von: Philipp Mosthaf

Der Makita Akku-Rasentrimmer DUR181RF erreicht dank Teleskopstange und neigbarem Schneidkopf alle Kanten und Ecken. © eBay Produktbild

Der Makita Akku-Rasentrimmer DUR181RF zählt zu den besten Modellen auf dem Markt und belegt in diversen Tests einen der vorderen Plätze. Aktuell 31 % reduziert.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Wer einen großen Garten mit großer Rasenfläche hat, der greift beim Mähen zweifelsohne auf einen Akku-Rasenmäher oder Mähroboter zurück. Damit lässt sich viel Rasen in relativ kurzer Zeit mähen. Dennoch haben die großen Geräte auch einen Nachteil: Rasenmäher und Mähroboter kommen nicht an alle Ecken und Kanten, sodass stets Rasen stehen bleibt. Hier kommt ein Rasentrimmer ins Spiel. Mit einem Rasentrimmer kann man Rasen überall trimmen, das Gerät ist äußerst flexibel und beweglich. Der 🛒 Makita Akku-Rasentrimmer DUR181RF zählt hierbei zu den besten Geräten auf dem Markt. Aktuell ist das Modell bei eBay starke 31 % reduziert. Bezahlen Sie so nur 176,52 € statt 256,- €. In Zahlen: Sie sparen 79,48 € gegenüber der UVP.

Die sehr solide Verarbeitung und die gute Leistung sprechen dafür, lange Freude an dem Gerät zu haben. Handling und Ausstattung sind Makita typisch optimal für den Nutzer ausgerichtet. Andere Akkutrimmer in der Preisklasse haben ein Führungsrad, was den Bedienkomfort noch weiter steigert, dank des geringen Gewichtes lässt sich der Makita DUR181RF Akku-Rasentrimmer 18V aber prima ohne Rad führen. Bei dem Makita Trimmer ist schließlich das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr ausgewogen.

Makita Akku-Rasentrimmer DUR181RF: die Vorteile des Geräts

🟢 Rasentrimmer mit Teleskopstange

🟢 Schneidkopf in 5 Stufen einstellbar

🟢 Tap & Go: Spule auf den Boden drücken und Faden einfach nachführen

🟢 Neigbarer Schneidkopf

🟢 Zweithandgriff einstellbar

🟢 Leistungsstarke Makita-Systemakkus mit Füllstandsanzeige

