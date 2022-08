Makita Gartenwerkzeuge: Rasentrimmer, Heckenscheren & mehr jetzt stark reduziert

Hilfsmittel für die Gartenarbeit

Makita zählt zu den Top-Marken in Sachen Werkzeugen. Der Hersteller hat auch zahlreiche Tools für die Gartenarbeit. Bei eBay erhalten Sie derzeit hohe Rabatte auf Makita Gartenwerkzeuge.

Im Frühling und Sommer wuchert es in der Natur und der eigene Garten benötigt besonders viel Aufmerksamkeit. Ehe Sie sich versehen, ist alles mit den Pflanzen zugewachsen. Rasenmähen ist nur eine der vielen Aufgaben, die regelmäßig erledigt werden sollten. Unkraut jäten, Hecken trimmen und oder manche Sägearbeiten gehören auch dazu. Für all das benötigt man jedoch das richtige Werkzeug. Gerade für größere Bereiche und Pflanzen sind entsprechende Geräte erforderlich, da Sie damit schneller arbeiten können. Die Marke Makita ist für die große Auswahl an qualitativ hochwertigen Elektrowerkzeugen bekannt. Neben Akkuschraubern, Bohrern und ähnlichen Geräten hat das japanische Unternehmen auch Gartenwerkzeuge im Sortiment. Bei eBay erhalten Sie derzeit hohe Rabatte auf eine Auswahl von Makita Gartengeräte. Sie sparen bis zu 35 Prozent auf den Normalpreis. Wir stellen Ihnen im folgenden Abschnitt die besten Angebote vor.

Makita 18V Akku-Rasentrimmer – 31% Rabatt

Preis: 176,60 € statt 256,- €

Modell Makita Akku-Rasentrimmer DUR181RF Zustand neu Maße 143 x 26 x 25 cm Gewicht inklusive Akku 3,12 kg Schnittradius 26 cm Akkuspannung 18 V Akkukapazität 3.0 Ah Lieferumfang Rasentrimmer, Akku, Ladegerät

Makita 18V Akku-Heckenschere– 35% Rabatt

Preis: 169,13 € statt 262,- €

Modell Makita 18V Akku Heckenschere DUH523RF Zustand neu Maße 93 x 19 x 19 cm Gewicht inklusive Akku 3,38 kg Schwertlänge 52 cm Akkuspannung 18 V Akkukapazität 3.0 Ah Lieferumfang Heckenschere, Akku, Ladegerät, Scherblatt

Makita 18V Akku-Grasschere – 36% Rabatt

Preis: 156,84 € statt 248,- €

Modell Makita Akku-Grasschere DUR181RF Zustand neu Maße 35 x 17 x 13 cm Gewicht inklusive Akku 1,81 kg Schnittbreite 16 cm Akkuspannung 18 V Akkukapazität 3.0 Ah Lieferumfang Grasschere, Akku, Ladegerät, Scherblatt

Makita Akku-Kettensäge ohne Akku & ohne Ladegerät – 37% Rabatt

Preis: 254,03 € statt 404,- €

Hinweis: Im Lieferumfang der Makita Akku-Kettensäge sind kein Ladegerät und kein Akku enthalten.