Makita-Frühlings-Aktion: bis zu 47 % Rabatt auf Werkzeuge bei toom – nur bis 29.04.

Von: Philipp Mosthaf

Werkzeuge von Makita zählen zu den leistungsfähigsten Geräten auf dem Markt. Nicht nur Hobbyhandwerker, auch Profis nutzen gerne die vielseitigen Elektrowerkzeuge des deutschen Herstellers. © Makita

Sparen Sie bis zum 29. April bis zu 47 % auf ausgewählte Makita-Werkzeuge. Bei toom Baumarkt sind Akku-Bohrschauber, Grasscheren und Co. im Angebot.

Pünktlich zur Gartensaison startet bei toom die Makita-Frühlings-Aktion. Sparen Sie auf Top-Geräte wie Akku-Bohrschrauber, Akku-Grasschere oder Nass- und Trockensauger bis zu 47 Prozent. Die Aktion läuft allerdings nur bis diesen Freitag (29.04.). Seien Sie also schnell. Bei uns finden Sie alle Angebote.

Makita-Frühlings-Aktion: alle Angebote bei toom

Makita Akku-Bohrschrauber DDF453RFE: jetzt 30 Euro reduziert

Makita Akku-Bohrschrauber DDF453RFE © Makita Werkzeug GmbH

Makita Akku-Bohrschrauber DDF453RFE: nur 139,99 € statt 169,99 €

Der Makita Akku-Bohrschrauber DDF453RFE eignet sich ideal für Bohr- und Schraubarbeiten. Der Akkuschrauber wird in einem Transportkoffer inklusive 2x 18V-Akkus mit je 3,0 Ah und dem passenden Schnellladegerät geliefert. Die maximale Bohrleistung in Holz beträgt 36 mm, in Stahl 13 mm. Der DDF453RFE besitzt zwei Gänge und verfügt über ein maximales Drehmoment von 42 Nm (hart) bzw. 27 Nm (weich).

Makita Akku-Bohrhammer-Set: jetzt 40 Euro reduziert

Makita Akku-Bohrhammer-Set HR140DSAE1 © toom Baumarkt

Makita Akku-Bohrhammer-Set: nur 179,99 € statt 219,99 €

Dieses Set besteht aus dem Makita Akku-Bohrhammer HR140DSAE1, 2x 12V-Akku (2,0 Ah), 1x Schnellladegerät sowie einem Bit- und Bohrset aus 64 Teilen. Der Hammerbohrer besticht durch seine kompakte Bauweise, eignet sich daher für Arbeiten in engstem Raum. Aufgrund der SDS-Plus-Aufnahme findet eine Kraftübertragung von der Maschine auf den Bohrer statt. Das integrierte LED-Licht sorgt für optimale Sichtverhältnisse. Der max. Bohrdurchmesser beträgt 10 mm (Stahl), 13 mm (Holz) sowie 14 mm (Beton).

Makita Akku-Gras- und Strauchschere: jetzt 50 Euro reduziert

Makita Akku-Gras- und Strauchschere UH201DWAX © Makita

Makita Akku-Gras- und Strauchschere: nur 119,99 € statt 169,99 €

Die Makita Akku-Gras- und Strauchschere UH201DWAX verfügt über eine maximale Schnittstärke von 8 mm und leistet 2500 Schnitte pro Minute. Die Schere wird mit einem 12V-Lithium-Ionen-Akku betrieben. Der Messerwechsel ist besonders einfach, da kein Werkzeug benötigt wird.

Makita Akku-Schlagschrauber DTW300Z: jetzt 50 Euro reduziert

Makita Akku-Schlagschrauber DTW300Z © Makita

Makita Akku-Schlagschrauber DTW300Z: nur 189,99 € statt 239,99 €

Der Makita Akku-Schlagschrauber DTW300Z verfügt über ein hohes Drehmoment von bis zu 330 Nm, das über vier verschiedene Drehzahleinstellungen reguliert werden kann. Zudem ist ein LED-Licht integriert für bessere Sicht und der Schlagschrauber schaltet sich bei fast leerem Akku selbst ab. Der bürstenlose Motor ist besonders widerstandsfähig und hält lange.

Makita Kapp- und Gehrungssäge LS1040N: jetzt 120 Euro reduziert

Makita Kapp- und Gehrungssäge LS1040N © toom Baumarkt

Makita Kapp- und Gehrungssäge LS1040N: nur 199,99 € statt 319,99 €

Die Makita Kapp- und Gehrungssäge LS1040N ist kompakt und leicht, dennoch überzeugt sie mit einem kraftvollen 1650-Watt-Motor. Die stationäre Gehrungssäge kann zum präzisen Schneiden von Holz und Holzwerkstoffen verwendet werden. Dank des drehbaren Arbeitstischs und des neigbaren Kopfs sind verschiedene Schneidemöglichkeiten möglich, die Neigungsverstellung geschieht dabei stufenlos. Das mitgelieferte Präzisions-Hartmetall-Sägeblatt hat einen Durchmesser von 255 mm. Die maximale Schnittleistung beträgt bei einem Winkel von 90 Grad 93 x 95 mm und bei einem Winkel von 45 Grad 93 x 69 mm.

Makita Pendelhubstichsäge 4329KX1: jetzt 25 % reduziert

Makita Pendelhubstichsäge 4329KX1 © toom Baumarkt

Makita Pendelhubstichsäge 4329KX1: nur 59,99 € statt 79,99 €

Die Makita Pendelhubstichsäge 4329KX1 verfügt über eine vierfache Pendelhubeinstellung, eine Hubzahl von 500 bis 3.100 U/min. sowie eine Hubhöhe von 18 mm. Die Schnittleistung beträgt 65 mm in Holz sowie 6 mm in Stahl. Der Säge wird inkl. Transportkoffer, Innensechskantschlüssel (3 mm) und 5 Stichsägeblätter geliefert.

Makita Winkelschleifer 9558HNRX1: jetzt 25 % reduziert

Makita Winkelschleifer 9558HNRX1 © toom Baumarkt

Makita Winkelschleifer 9558HNRX1: nur 59,99 € statt 79,99 €

Der Makita Winkelschleifer 9558HNRX1 wird mit 5 Trennscheiben (0,8 mm) eine einer Schruppscheibe geliefert. Das Getriebegeäuse ist viermal um 90° verstellbar. Die Leerlaufdrehzahl beträgt 11.000 U/min, die Leistung 840 Watt. Der Durchmesser der Scheiben ist 125 mm. Im Lieferumfang enthalten sind zudem eine Schutzhaube, ein Seitengriff, ein Spannflansch, eine Flanschmutter und ein Stirnlochschlüssel.

Makita-Frühlings-Aktion: Weitere Angebote bei toom

