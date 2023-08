Malen nach Zahlen für Erwachsene: So bauen Sie Stress ab

Von: Philipp Mosthaf

Malen nach Zahlen für Erwachsene fördert die Konzentration und hilft beim Stressabbau. © Amazon Produktbild

Malen nach Zahlen bringt für Erwachsene jede Menge Vorteile. Was Malen nach Zahlen bei Erwachsenen tatsächlich fördert, lesen Sie hier.

Malen ist ein tolles und abwechslungsreiches Hobby – auch für Erwachsene. Besonders beliebt ist Malen nach Zahlen. Das fördert nicht nur die Kreativität, sondern baut auch Stress ab.

Malen nach Zahlen für Erwachsene

Beim Malen werden beide Gehirnhälften aktiviert .

. Menschen mit einem Hobby wirken weniger gestresst, die Entspannung wird gefördert .

. Malen nach Zahlen für Erwachsene ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, die die Aufmerksamkeit und Konzentration fördert .

. Wie das Portal myPaintLab berichtet, ist Malen nach Zahlen eine Form der aktiven Meditation . Bei der Wahl nach der richtigen Farbe und bei den wiederholenden Handlungen konzentriert sich das Gehirn auf den Jetzt-Moment. Andere Gedanken werden dabei ausgeblendet.

. Bei der Wahl nach der richtigen Farbe und bei den wiederholenden Handlungen konzentriert sich das Gehirn auf den Jetzt-Moment. Andere Gedanken werden dabei ausgeblendet. Malen nach Zahlen bietet auch einen großen Vorteil für Senioren und Seniorinnen: Die Malerei kann Impulse im Gehirn auslösen und feinmotorische Fähigkeiten verbessern. So steuern Sie auch dem Verlust dieser Fähigkeiten gegen.

Weitere Malen nach Zahlen Motive

