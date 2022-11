Massagegeräte unter 50 € – Hilfe bei Verspannungen für zu Hause

Von: Nina Dudek

Moderne Massagegeräte für zu Hause simulieren die menschlichen Hände relativ authentisch. © Amazon

Was gäbe ich jetzt für eine Nacken- oder Rücken-Massage! Kennen Sie das? Dann haben wir hier drei Massagegeräte zum kleinen Preis für große Wellness-Momente.

Ein ganzer Tag am Schreibtisch – Stress für die Nackenmuskeln. Ein ganzer Tag „funktionieren müssen“ und immer auf Abruf sein – das stresst und führt zu Verspannungen.

Was gibt es da Entspannenderes und Wohltuenderes, als Wärme und eine sanfte Massage? Damit Sie nicht auf Hilfe angewiesen sind, um sich etwas Gutes zu tun, haben wir Massagegeräte für unter 50 Euro herausgesucht. Ein fairer Preis für ein fast unbezahlbar angenehmes Gefühl und Selbsthilfe bei Muskelverhärtungen!

Shiatsu Massagegerät mit Wärmefunktion

Shiatsu-Massagen behandeln Akupunkturpunkte, die druckempfindlich und verspannt sind © Amazon

Shiatsu Massagegerät für 42,99 €

Die japanische Behandlungsmethode Shiatsu zielt – ähnlich wie die Traditionelle Chinesische Medizin – darauf ab, den Energiefluss in den Energiebahnen des Körpers wiederherzustellen. Wärme unterstützt dabei die Meridian-entspannende Wirkung.

Die acht Knetknoten in zwei Größen drehen sowohl nach innen als auch nach außen und führen gleichzeitig eine sanfte Akupressur durch – eine Bewegung, die der menschlichen Hand schon recht nahekommt. Das großformatige Design ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum, von Nacken, Schultern und Rücken bis zu den Beinen und an anderen schwer zugänglichen Stellen.

Wellax-Massagekissen mit 3D-Rotation

Wellax-Massagekissen mit simulierter 360° Druck- und Knetbewegung © Wellax

Wellax-Massagekissen für 34,49 €

Im Büro, im Auto, auf dem Sofa ... Dieses Markenprodukt des Wellness-Experten Wellax entspannt Nacken, Rücken und Schultern mit simulierter 360° Druck- und Knetbewegung auf Knopfdruck – wann und wo Sie möchten. In der praktischen Tasche begleitet Sie das Massagekissen auch auf Reisen und unterwegs und lässt sich einfach an nahezu jeder Stuhllehne fixieren. Mit Wärme bis 42 °C hilft es effektiv gegen Rückenschmerzen und verspannte Muskeln. Außerdem wirkt es beruhigend und wohltuend in Stresssituationen.

Habe nicht viel erwartet, wurde sehr positiv überrascht, hat meine Rücken und Nacken Beschwerden sehr schnell beseitigt, und zwar Knoten die ich schon seit Monaten hatte. Klare Empfehlung.

Kabelloses Tiefenmassagegerät für Nacken & Rücken

Snailax kabelloses Massagegerät mit vielen Variationsmöglichkeiten. © Amazon

Tiefenmassagegerät für 39,99 €

Kompakt, schnurlos und mit ausdauerndem, wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku (Laufzeit ca. 80 Minuten) punktet das kabellose Massagegerät des Herstellers Snailax. Mittels eines leistungsstarken Motors erzeugen sanfte Vibrationen eine effektive Tiefengewebs-Percussions-Massage. 4 austauschbare Massageköpfe, 3 automatische Massagemodi und 3 verschiedene Geschwindigkeitseinstellungen lassen großen Spielraum zu, eine Wärmefunktion unterstützt die Muskelrelaxation zusätzlich.