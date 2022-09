Die besten Massagepistolen 2022: Vor- und Nachteile der Faszienpistolen

Von: Philipp Mosthaf

Massagepistolen eignen sich optimal, um Verspannungen zu lösen und fördern so eine schnelle Regeneration. © Andriy Popov / PantherMedia

Massagepistolen sollen zur Muskelentspannung und einem besseren Workout beitragen. Was sind die Vor- und Nachteile? Wir beantworten diese Frage und stellen Ihnen Produkte vor.

Stundenlanges Sitzen auf dem Bürostuhl, vor dem Tablet, vor dem Fernseher oder einfach nur am Handy – es gibt immer mehr Menschen, die an Rückenbeschwerden leiden. In Zeiten der Corona-Krise haben zudem die Sportaktivitäten abgenommen, der Ausgleich zum sonst so ungesunden Alltag fehlt. Da ist es wenig verwunderlich, dass es immer mehr Probleme am Rücken gibt. Massagepistolen sollen bei Muskelverspannungen Abhilfe schaffen. Die schnellen und druckvollen Schläge fördern die Durchblutung und lockern das Gewebe. Doch, was sind die Vor- und Nachteile der Faszienpistolen? Wir sind dieser Frage auf den Grund gegangen und stellen Ihnen zudem ein paar Modelle im Vergleich vor.

Wie funktioniert eine Massagepistole?

Eine Massagepistole erzeugt Schläge, die tief ins Gewebe eindringen. Durch die Massageköpfe ist eine gezielte Massage der betroffenen Stelle möglich. Die schnellen Impulse führen zu einer tiefen Entspannung, die sich wiederum positiv auf Körper und Geist auswirkt. Im Folgenden haben wir noch einmal alle positiven Wirkungen aufgelistet, die Sie beim regelmäßigen Anwenden von Massagepistolen erfahren werden:

Förderung der Durchblutung

Lösung der Verklebungen der Muskulatur und von Verspannungen

Vorbeugen von Muskelkater

Unterstützung des Muskelaufbaus

Verbesserung der Beweglichkeit

Optimierung der Muskelelastizität

Abbau von Körperfett

Entspannung der Muskulatur

Minderung von chronischen Schmerzen

Massagepistolen: Was sind die Vor- und Nachteile?

Auf dem Markt gibt es zu den Massagepistolen viele Alternativen wie Vibrationsmassagegeräte oder manuelle Massagerollen. Die Vorteile bei den Impulsgeräten überwiegen dabei klar. Die Schläge der Faszienpistolen dringen tiefer ins Gewebe ein, was sowohl für die Durchblutung als auch die Muskulatur nachweislich gut ist. So ist eine Massagepistole nicht nur für Personen mit Rückenbeschwerden und chronischen Schmerzen förderlich, auch Sportler können durch die Massage danach den Muskelaufbau unterstützen, dem Muskelkater vorbeugen und so zu einer besseren Regeneration beitragen.

Aufgrund des geringen Gewichts und der Handlichkeit sind Massagepistolen für alle AnwenderInnen geeignet – ob Jung oder Alt. Viele Modelle werden mit unterschiedlichen Massageköpfen geliefert, sodass man die Massage individuell an die Schmerzstellen und Beschwerden anpassen kann. Zudem verfügen die Pistolen über unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen, die von leichten Massagen bis hin zu professionellen Massagen reichen. Nachteile bei den Massagepistolen sind nicht bekannt.

Bob AND Brad Massagepistole C2

Bob AND Brad Massagepistole C2 © Bob AND Brad

Aktueller Preis 93,48 Euro Marke Bob AND Brad Massageköpfe 5 Geschwindigkeitsstufen 5 Maximale Schlagzahl 3.200 pro Minute Akkulaufzeit Bis zu 6 Stunden Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5

C2 Massagepistole jetzt kaufen

ZonGym Massagepistole Deep Tissue

ZonGym Massagepistole Deep Tissue © ZonGym

Aktueller Preis 49,99 Euro Marke ZonGym Massageköpfe 10 Geschwindigkeitsstufen 30 Maximale Schlagzahl 3.200 pro Minute Akkulaufzeit Bis zu 6 Stunden Bewertung ⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5

ZonGym Massagepistole jetzt kaufen

ACADGQ Massagepistole

ACADGQ Massagepistole © ACADGQ

Aktueller Preis 43,86 Euro Marke ACADGQ Massageköpfe 8 Geschwindigkeitsstufen 30 Maximale Schlagzahl 4.800 pro Minute Akkulaufzeit Bis zu 8 Stunden Bewertung ⭐⭐⭐⭐ 4,4 von 5

ACADGQ Massagepistole jetzt kaufen

arboleaf Massagepistole

Aktueller Preis 65,99 Euro Marke arboleaf Massageköpfe 4 Geschwindigkeitsstufen 4 Maximale Schlagzahl 3.000 pro Minute Akkulaufzeit Bis zu 5 Stunden Bewertung ⭐⭐⭐⭐ ⭐ 4,6 von 5

arboleaf Massagepistole jetzt kaufen

RENPHO Mini Massagepistole

RENPHO Mini Massagepistole © Amazon Produktbild

RENPHO Mini Massagepistole jetzt kaufen

Aktueller Preis 88,87 Euro Marke Renpho Massageköpfe 5 Geschwindigkeitsstufen 5 Maximale Schlagzahl 3.200 pro Minute Akkulaufzeit Bis zu 6 Stunden Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5

Wie laut sind Massagepistolen?

„Wo gehobelt wird, da fallen Späne“ lautet ein altbekanntes Sprichwort. Natürlich haben auch die Massagepistolen eine gewisse Lautstärke, direkt neben dem schlafenden Kind sollte man die Geräte nicht unbedingt laufen lassen. Jedoch hält sich die Lautstärke stark in Grenzen. Die von uns vorgestellten Produkte haben eine Lautstärke von 30 bis 55 dB. Im Vergleich: Beim Schlafen sind es 20 dB, in einer Bücherei 35 dB und auf der Straße mit all dem Verkehr herrscht eine Lautstärke von 70 dB. Massagepistolen sind also nicht nur für Ihre Muskeln gut, sie schonen auch noch die Ohren.