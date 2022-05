Revolutionieren Sie Ihr Schlafzimmer – mit dem nachhaltigsten Matratzenschoner auf dem deutschen Markt

Mit einem Matratzenschoner haben Sie lange etwas von Ihrer hochwertigen Matratze. © Vladislav Muslakov/Unsplash

Sie achten auf einen nachhaltigen Lebensstil? Auch in den eigenen vier Wänden können Sie Ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren, indem Sie zu zertifizierten Produkten greifen.

Funktionalität und Ästhetik sollen in der eigenen Wohnung ineinander greifen. Praktische Lösungen müssen her, die sich harmonisch in den Einrichtungsstil fügen. Auch im Schlafzimmer können Sie mit den richtigen Produkten eine behagliche Atmosphäre schaffen, die Schlafhygiene und Komfort fördern. Die an die eigenen Bedürfnisse angepasste Matratze ist zwar das Herzstück eines jeden Schlafzimmers, aber nur mit Matratzenschutz haben Sie lange Freude an Ihrem Schlaflager.

Schweiß, Wasser- oder Weinflecken bis hin zu Blut: Ein Schoner schützt die Matratze vor Schmutz und Flüssigkeiten und erhöht den Liegekomfort. Mit dem superweichen und besonders dünnen ERIKA-Matratzenschoner von Third of Life entscheiden Sie sich zudem für den Marktführer in Hinblick auf Nachhaltigkeit! Der Matratzenschoner besteht zu 100 Prozent aus hochwertiger Bio-Baumwolle und ist Standard 100 by OEKO-TEX®-zertifiziert. Dank der elastischen Eckbänder passt er auf jede Matratze und kommt nicht nur der Aufgabe nach, die Matratze lange hygienisch sauber zu halten: Dank der dünnen Oberfläche und der weichen Struktur sorgt der ERIKA-Matratzenschoner auch für ein angenehmes Liegegefühl. Die Baumwolle ist zwar stark wasseraufnehmend, aber nicht zu 100 Prozent wasserdicht, somit bleibt der Matratzenschoner sehr atmungsaktiv.

Schadstoffe aus dem Schlafzimmer verbannen

Machen Sie Ihr Schlafgemach zum absoluten Wohlfühlort! Unerlässlich dafür: ein gesundes Raumklima. Daher sollten nur natürliche, schadstoffgeprüfte Materialien Einzug halten. Der Matratzenschoner ERIKA von Third of Life ist Standard 100 by OEKO-TEX® zertifiziert und somit garantiert zu 100 Prozent schadstofffrei. Die verwendete Bio-Baumwolle und die FSC-zertifizierte Verpackung machen das Produkt zum nachhaltigsten Matratzenschoner auf dem Markt.

Wichtig zu wissen: Die Molton Matratzenauflage ERIKA nimmt erst nach dem Waschen die perfekte Form an. Durch den Kontakt mit Wasser geht die Baumwolle auf und fühlt sich weich und fluffig an.

Matratzenschoner ERIKA – nachhaltige Materialien für mehr Schlafkomfort

Tun Sie sich und der Umwelt etwas Gutes – mit dem nachhaltigsten Matratzenschoner auf dem Markt. © Third of Life

Preis: 18,95 € Rabatt: 10 Prozent mit dem Code BIOMOLTON Maße: in allen gängigen Größen erhältlich Material: 100 % Bio-Baumwolle

✔️ 100 % Bio-Baumwolle ✔️ 100 % nachhaltig ✔️ Extra weiche & dünne Oberfläche ✔️ Thermoregulierend & atmungsaktiv ✔️ Für Allergiker geeignet ✔️ Saugstark ✔️ Schadstofffrei (STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert) ✔️ Geräuschlos ✔️ Elastische Eckbänder ✔️ Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands

Innovationspreis Ergonomie 2020 und 2021 © Innovationspreis Ergonomie

Über Third of Life Third of Life besteht aus Produktexperten mit langjähriger Erfahrung, die funktionale Schlafprodukte entwickeln, um das besondere Drittel unseres Lebens zu verbessern. Den Schlaf. Denn die Erholung im Schlaf ist essenziell für unsere Gesundheit & die Grundlage für einen erfolgreichen Tag. Third of Life erfüllt durch individuelle Beratung, einzigartiges Fachwissen und einer holistischen Auswahl an innovativen & funktionalen Produkten jedes Schlafbedürfnis. Daher wurde Third of Life 2021 zum zweiten Mal in Folge mit dem Innovationspreis Ergonomie des Instituts für Gesundheit und Ergonomie ausgezeichnet. Der Umwelt zuliebe strebt Third of Life zudem danach, nachhaltige Produkte zu entwickeln und in allen Bereichen ihres unternehmerischen Wirkens verantwortlich zu handeln.

