mellow NOIR aus „Die Höhle der Löwen“: Naturkosmetik mit Kaffeeöl

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Julian Köster setzt mit mellow NOIR auf Nachhaltigkeit und begeisterte die Investoren bei „Die Höhle die Löwen“. © TVNOW / Bernd-Michael Maurer

mellow NOIR begeisterte die Investoren in „Die Höhle der Löwen“. Die Beauty-Produkte überzeugen durch Nachhaltigkeit und den Einsatz von Kaffeeöl. Hier gibt es die Produkte.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Gleich drei Investoren kämpften um mellow NOIR in die „Die Höhle der Löwen“ (Vox)* am Montagabend (17.05.). Den Zuschlag bekam Judith Williams. (49). Die Unternehmerin setzte sich gegen Ralf Dümmel (54) und Georg Kofler (64) durch. mellow NOIR überzeugte auf ganzer Linie durch Beauty-Produkte, die die Kraft des Kaffeeöls einsetzen. Zudem steht das Unternehmen von Gründer Julian Köster für Nachhaltigkeit. Wir haben uns die Beauty-Produkte von mellow NOIR genauer angeschaut.

mellow NOIR aus „Die Höhle der Löwen“: Judith Williams begeistert

Judith Williams war von mellow NOIR überzeugt: „Die besten Beauty-Produkte in dieser Show.“ © TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Das Kaffeeöl wird aus 100 Prozent verbrauchtem Kaffee gewonnen. Der Kaffeesatz wird in Düsseldorf an der Uni eingesammelt, getrocknet und anschließend weiterverwendet. Kaffeeöl hat dabei eine besondere Wirkung auf die Haut, wie auch Löwin Judith Williams weiß. Die US-Unternehmerin ist begeistert vom Angebot. „Das ist das beste Beauty-Produkt in der Geschichte von ‘Die Höhle der Löwen‘“, so Williams beim Pitch.

Wiliams muss es schließlich wissen: Sie ist durch ihr Know-how in der Kosmetik-Branche bekannt. „Naturkosmetik aus hochwertigen Rohstoffen, die sonst weggeschmissen werden, zu entwickeln, ist gigantisch“, so die Wahl-Münchnerin. Das Thema Nachhaltigkeit steht bei mellow NOIR an erster Stelle. Nicht nur, dass der Kaffee wiederverwendet wird. Die Glasflaschen bestehen aus Altglas und werden in Italien produziert. Für jedes verkaufte Produkt spendet mellow NOIR zudem einen Baum zur Aufforstung. Aktuell erhalten Sie mit dem Code HAUT10 satte 10 Prozent auf den Einkaufswert bei mellownoir.com (gültig bis 31.08.2022).

Das sind die Produkte von mellow NOIR

Die Beauty-Produkte von mellow NOIR sind nachhaltig hergestellt und setzen auf die Kraft des Kaffeeöls. © Amazon Produktbild

Aktuell gibt es von mellow NOIR mehrere Produkte, die im Online-Shop ud bei diversen Händlern erhältlich sind. Wir wollen die drei Produkte, die in „Die Höhle der Löwen“ bekannt wurden, genauer vorstellen: Das Vitamin C Serum verspricht einen Schutz vor lichtbedingter Hautalterung. Der Concentrated Booster sorgt durch die Hyaluronsäure für die Auspolsterung von Falten rund um die Augenpartien. Der Facial Moisturiser sorgt für die Gesichtspflege und hilft beim Feuchtigkeitshaushalt – für 24 Stunden. Alle drei Produkte wurden dermatologisch getestet und erhielten jeweils die Gesamtnote „Sehr gut“.

mellow NOIR Vitamin C Serum

Das Serum beugt lichtbedingter Hautalterung dank doppelten Vitamin C Power vor. Mit über 1,5 % natürlichem Vitamin C erhalten Sie eine besonders pflegende Formulierung. Das Serum enthält aktives Kaffeeöl, Vitamin C aus dem Superfood Acerola und Shea Butter. Jetzt 30 ml für 24,90 €.

Zum Angebot: Vitamin C Serum

mellow NOIR Concentrated Booster

Der Concentrated Booster ist ein sofort straffendes Hyaluron-Serum, der für bis zu 39,5 % bessere Hautrauigkeit nach 30 Minuten sorgt. Der Booster arbeitet mit stärkendem Kirschblütenextrakt, nieder- und mittelmolekularer Hyaluronsäure und aktivem Kaffeeöl. Ideal für die Augenpflege und der kleine Retter für Problemstellen. 15 ml für 26,90 €.

Zum Angebot: Concentrated Booster

mellow NOIR Facial Moisturiser

Der Facial Moisturiser versorgt Ihr Haut 24 Stunden lang mit Feuchtigkeit. Das Tages- und Nachtfluid nutzt aktives Kaffeeöl, Ectoin, niedermolekulare Hyaluronsäure sowie Vitamin E. Der Moisturiser ist sehr gut hautverträglich und wurde dermatologisch an sensibler Haut getestet. Das Fluid zieht schnell ein und hinterlässt ein seidig-zartes Hautgefühl ohne Glanz. Jetzt 50 ml für 30,- €.

Zum Angebot: Facial Moisturiser