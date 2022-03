Stärken Sie die Beziehung zu Ihrem Hund mit einem Online-Hundetraining – nur für kurze Zeit mit exklusivem Rabatt

Für einen harmonischen Alltag braucht es eine starke Bindung und viel Vertrauen zwischen Hund und Herrchen. Die Doguniversity bietet dazu ein Online-Hundetraining an.

Exklusiver Deal: Die Details zum Online-Hundetraining der Doguniversity

Kennen Sie das? Ihr Hund beherrscht normalerweise die Grundkommandos, wie Sitz, Platz, Rückruf etc. gut, doch in den entscheidenden Situationen möchte er einfach nicht auf Sie hören? Um Ihren Hund in diesen Situationen besser zu verstehen, lohnt es sich, tiefer in die Hundekommunikation einzusteigen.

Testen Sie deshalb jetzt das neue Online-Hundetraining „Bindung und Beziehung” und erschaffen Sie eine unsichtbare Leine aus Vertrauen, Harmonie und einer intensiven Beziehung.

Hier geht‘s zum Online-Hundetraining – mit dem Code FRUEHLING-33 sparen Sie 33 %

Rabattaktion ▪ Zeitraum: 20.03. - 17.04.2022 ▪ 33 % Rabatt auf alle Kurse: z. B. Online-Hundetraining „Bindung und Beziehung“ für nur 165,49 € statt 247 € ▪ Rabattcode: FRUEHLING-33

Wer einen Hund hält oder sich einen zulegen möchte und einen ausgeglichenen und harmonischen Alltag mit ihm anstrebt, sollte es schaffen seinen Vierbeiner in allen Lebenslagen zu verstehen. Viele Hundehalter kratzen mit ihrer Kommunikation nur an der Oberfläche – der sogenannten sichtbaren Sachebene – und schaffen es nicht, wahrhaftig zu ihrem Hund durchzudringen. Doch genau darin liegt der Schlüssel zu einer guten Mensch-Hund-Beziehung: Denn 80 Prozent der Kommunikation finden unter der Wasseroberfläche, nämlich auf der Beziehungsebene, statt.

✔️ Verbindung von Wissen aus der Humanpsychologie und +20 Jahre Erfahrung in der Mensch-Hund-Kommunikation ✔️ Das wahrscheinlich umfangreichste Online-Coaching für Hunde in ganz Deutschland ✔️ Tiefgreifend: spannende Theorie & effektive Übungen ✔️ Arbeit unter der Oberfläche – der Schlüssel zur gelungenen Kommunikation & Beziehung

Um den Blick von Hundebesitzern zu schärfen, bietet die Doguniversity viele Grundlagen-Kurse, Welpentraining, Leinenführung und vieles mehr. Viele Inhalte sind auch kostenlos erhältlich, sodass Sie in die Methoden des modernen Hundetrainings reinschnuppern können.

Im Online-Hundetraining „Bindung und Beziehung – Die unsichtbare Leine“ der Doguniversity geht es darum, unter der Oberfläche – an der Beziehungsstruktur – zu arbeiten. Die Probleme des Alltags also wahrhaftig anzugehen. Es geht darum, seinem Hund in der richtigen Balance Grenzen zu setzen und ihn zu motivieren.

Mit der Doguniversity können Sie zusammen mit Ihrem Vierbeiner ganz bequem vom eigenen Sofa an dem Online-Coaching teilnehmen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, bei regionalen Trainings in Ratingen und Velbert dabei zu sein. Dazu gehören Analysen zur Bindung und Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Hund.

Beeindruckendes Team ✔️ Sie lernen mehr als nur oberflächliche Kommandos. Die kleinsten Gesten reichen, damit Ihr Hund genau weiß, was Sie von ihm erwarten. Mehr Gehorsamkeit ✔️ Auch in ablenkenden Situationen wird Ihr Hund zuverlässig Kommandos befolgen. Das spart jede Menge Ärger und gibt in Stresssituationen mehr Sicherheit. Harmonischer Alltag ✔️ Durch gesteigerte Beziehungsqualität entsteht eine unsichtbare Leine aus Vertrauen und Harmonie. Ihr Alltag wird noch einfacher und schöner. Kommunikations-Profi ✔️ Haben Sie sich schon mal gefragt: Was will mein Hund gerade von mir? Endlich werden Sie ihn 100%ig verstehen. So können Sie seine und Ihre Bedürfnisse perfekt erfüllen. Keine Missverständnisse✔️ Sie lernen, wie Sie mit Ihrem Hund ohne Leckerli & Co. kommunizieren. Er wird Sie genauso gut verstehen wie seine Artgenossen. Besondere Beziehung ✔️ Indem Sie sich auf eine neue Art kennenlernen, verständigen und miteinander spielen, werden Sie eine ganz besondere, noch intensivere Beziehung aufbauen.

Starten Sie jetzt das „Bindung und Beziehung”-Hundetraining online der Doguniversity: Hier geht‘s zum exklusiven Training

Übrigens: Falls Sie keinen Laptop oder PC besitzen, können Sie die Trainingsvideos auch auf dem Smartphone ansehen.

Hundecoach Daniel Joeres zeigt Ihnen, wie Sie die Beziehung zu Ihrem Hund stärken und als Team zusammenwachsen. Nach dem Studium der Humanpsychologie und einer systemischen Coaching-Ausbildung beschäftigte sich Daniel – zeitlebens von Wölfen und Hunden fasziniert und selbst stolzer Hundebesitzer – intensiv mit der Interaktion zwischen Mensch und Hund unter psychologischen Gesichtspunkten. Schnell wurde ihm klar, dass sich diverse wissenschaftliche Kommunikationsmodelle auf die Interaktion zwischen Mensch und Hund übertragen lassen. In den letzten Jahren hat er mit der Doguniversity vor Ort, durch YouTube und mit seinen Online-Trainings vielen Menschen helfen können, die Kommunikation zwischen sich und ihren treuen Vierbeinern zu verbessern!

