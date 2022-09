Microsoft Surface Pro 8: Leistungsstarkes Tablet knallhart reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Das Microsoft Surface Pro 8 verbindet die Flexibilität eines Tablets mit der Leistungsstärke eines Laptops. Aktuell gibt es das 2-in-1-Tablet starke 330,- Euro billiger.

Das Surface Pro 8 ist der neue Alleskönner aus dem Hause Microsoft. Das Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley kombiniert im Surface Pro 8 Tablet-Funktionen mit der Power eines Laptops. Kein Wunder, ist das 2-in-1-Tablet extrem beliebt und stark nachgefragt. In Sachen Performance ist das neue Surface sogar noch stärker als das Microsoft Surface Pro 7. Nun können Sie auf das Microsoft Surface Pro 8 stolze 330,- Euro sparen. Sie bezahlen nur 849 € gegenüber der UVP von 1.179 €. Lesen Sie hier, was der Allrounder alles kann.

Gelingt es dem Microsoft Surface Pro 8 in unserem Test, die Spitzenposition von Fujitsu und Lenovo zurückzuerobern? Nicht ganz: Das neue Modell von Microsoft scheitert knapp mit seinem Angriff, fährt aber in allen Testkategorien gute bis sehr gute Noten ein. So setzt es in Sachen Performance Maßstäbe, schwächelt aber ein wenig in Sachen Ausstattung, da Microsoft auf USB-Typ-A-Ports und vor allem einen Kartenleser verzichtet.