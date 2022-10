Mixer: Welcher macht die besten Smoothies?

Von: Ömer Kayali

Teilen

Jetzt ein leckerer Smoothie – aber welcher Mixer macht den besten? © iStockphoto / wavebreakmedia

Beliebt und gesund vpr allem in Herbst und Winter: Smoothies und Bowls. Mit einem Mixer lassen sich die Vitaminbomben ruckzuck selbst herstellen. Welche Mixer am besten geeignet sind, verraten wir hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Smoothies nicht nur lecker, sondern auch gesund. Sie lassen sich mit einem entsprechenden Gerät und den passenden Zutaten schnell herstellen. Mixer gibt es schon für kleines Geld ebenso wie Hochleistungsmixer für ganze 900 Euro. Doch machen sich die preislichen Unterschiede auch in der Qualität bemerkbar?

Zusätzliche Nährstoffe im Smoothie: Diese Vorteile bringt ein Mixer

"Ein Mixer lohnt sich, wenn Menschen einen neuen Zugang zu Obst und Gemüse bekommen", so Volker Böhm von der Universität Jena. Die Deutsche Gesell­schaft für Ernährung empfiehlt fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. "Da kann es helfen, die eine oder andere Portion als Smoothie zu trinken."

Zudem nehme man über gemixtes Obst und Gemüse wertvolle Nährstoffe auf. "Mit ihrem schnell drehenden Messer zerkleinern die Mixer auch Kerne und Samen, die der Körper normaler­weise nicht verdaut", so Böhm. Traubenkerne enthalten zum Beispiel Vitamin E, was ein gutes Antioxidans darstellt. Die Kerne der Wasser­melone liefern verschiedene Vitamine und Eisen. Zudem, so Böhm, könne der Körper sekundäre Pflanzen­stoffe püriert besser aufnehmen.

Mixer: Worauf Sie beim Kauf achten müssen

Bei Mixern spielt die Leistung eine wichtige Rolle. Je nachdem wie viel Power in dem Gerät steckt, lassen sich auch größere und gröbere Zutaten zerkleinern. Wer am liebsten den gesamten Inhalt seiner Obstschale in den Mixer wirft, sollte daher darauf achten, dass die Klingen sich auch bei größerem Gewicht in Bewegung setzen können.

eine wichtige Rolle. Je nachdem wie viel Power in dem Gerät steckt, lassen sich auch größere und gröbere Zutaten zerkleinern. Wer am liebsten den gesamten Inhalt seiner Obstschale in den Mixer wirft, sollte daher darauf achten, dass die Klingen sich auch bei größerem Gewicht in Bewegung setzen können. Für große Portionen ist die Füllmenge ebenfalls entscheidend.

ebenfalls entscheidend. Mixer können Zutaten wie Ingwer , Spinat , Äpfel , Sel­lerie , gefrorene Früchte , Eiswürfel und generell Flüssigkeiten mixen. Die einzelnen Modelle unterscheiden sich meist nur in den Feinheiten – cremige Smoothies liefern alle.

, , , , , und generell Flüssigkeiten mixen. Die einzelnen Modelle unterscheiden sich meist nur in den Feinheiten – liefern alle. Ein Problem, das sich bei keinem Mixer vermeiden lässt, ist die hohe Lautstärke. Bei der Benutzung entsteht ziemlich viel Lärm. Standmixer sind sogar lauter als eine Wasch­maschine beim Schleudern.

Russell Hobbs Standmixer

Russell Hobbs Standmixer © Amazon Produktbild

Der Standmixer von Russell Hobbs ist ein günstigeres Modell. Im Vergleich zu den Hochleistungsmixern ist dieser deutlich schwächer. Dennoch eignet sich der Russell Hobbs für Smoothies, Cocktails, Crushed Ice und mehr. Mit dem enthaltenen anschließbaren Kunststoffbehälter lässt auch er sich zum Smoothie Maker umfunktionieren. Der Mixer ist dafür auf zwei Geschwindigkeitsstufen beschränkt.

Standmixer Russell Hobbs jetzt bestellen

Preis ab 59,23 € Leistung 600 Watt Füllmenge (Arbeitsvolumen) 2 Liter Geschwindigkeitsstufen 12 + 5 voreingestellte One-Touch-Programme Zubehör 600ml Kunststoffbehälter

Krups KB4351 Blendforce Mixer

Standmixer von Freihafen © Amazon Produktbild

Powelix- Technologie für ideale Ergebnisse ist bis zu 30 Prozent schneller dank leistungsstarkem 800 W Motor Exklusive Powelix Technologie, welche das Mixen bis zu 30 % schneller macht. Bis zu 3 Minuten Dauerbetrieb in allen drei Geschwindigkeiten (schnell, langsam, Puls) ideal für Smoothies, Soßen, usw.

Standmixer von Krups jetzt bestellen

Preis 64,99 € statt 74,99 € Leistung 800 Watt Füllmenge (Arbeitsvolumen) 1,25 Liter Geschwindigkeitsstufen 3 Zubehör Hitzebeständiger Glasbehälter, 6 Messer mit Powelix- Technologie

Mixer Moulinex Perfect Mix

Moulinex Perfect Mix Standmixer © Amazon Produktbild

Der Moulinex Perfect Mix kennt mehr außer mixen oder nicht mixen. Er bietet nämlich mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Über den Geschwindigkeitsregler können Sie viele unterschiedliche Stufen auswählen und den Vorgang manuell steuern. Zudem hat der Mixer spezielle Tasten für Smoothies sowie „auto clean“ und „ice crush“, bei denen die Geschwindigkeit bereits programmiert ist. Die „auto clean“-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung: Einfach etwas Spülmittel und Wasser ins Gefäß füllen, den Mixer anschalten, die Karaffe gründlich ausspülen und schon ist sie wieder sauber (das funktioniert übrigens bei allen Mixern, auch ohne „auto clean“-Taste). Laut Nutzern eignet sich der Moulinex Perfect Mix auch für Suppen, da die Karaffe aus Glas ist – doch besser geht das mit Küchenmaschinen mit Kochfunktion.

Moulinex Standmixer jetzt bestellen

Preis ab 116,07 € Leistung 1.200 Watt Füllmenge (Arbeitsvolumen) 1,5 Liter Geschwindigkeitsstufen 18 + 3 automatische Stufen und Pulse-Funktion Zubehör Mischspatel

Vitamix Explorian Series E310 Standmixer

Vitamix Explorian Series E310 Standmixer © Amazon Produktbild

„Der schreddert alles“ heißt es in einer Rezension eines überzeugten Kunden – sogar Äpfel samt Stiel und Kernen. Bei dem Vitamix Explorian E310 handelt es sich um einen Hochleistungsmixer aus der höheren Preisklasse. Die Klingen wurden mit einem Laser geschnitten und geschärft, wodurch auch sehr harte Zutaten kein Problem für den Vitamix sind. Laut Hersteller lassen sich Suppen zubereiten, ohne diese vorher auf dem Herd vorzukochen. Allein durch die Reibung der Klingen soll dies auf der höchsten Stufe möglich sein. Doch Vorsicht: Das ist ein sehr lautes Unterfangen, für das Sie unbedingt Ohrenstöpsel tragen sollten.

Vitamix Standmixer jetzt bestellen

Preis ab 496 € Leistung 1.200 Watt Füllmenge (Arbeitsvolumen) 1,4 Liter Geschwindigkeitsstufen 10 + Pulstaste links Zubehör Stopfer

Mixer Super Q von Sage

Super Q Standmixer von Sage © Amazon Produktbild

Der Super Q von Sage zählt auch als Hochleistungsmixer, weshalb er sich ebenfalls im höheren Preissegment bewegt. Dafür hat er ganze 2.400 Watt, die sich laut Hersteller in einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 300 km/h äußern. Der Super Q verfügt über zwölf Geschwindigkeitsstufen und arbeitet dank einer speziellen Technologie zur Geräuschreduzierung dabei leiser als andere Modelle. Neben den manuell einstellbaren Stufen können Sie zudem auf Tastendruck fünf verschiedene One-Touch-Programme starten, unter anderem für Smoothies, Suppen oder Crushed Ice. Im Lieferumfang ist ein To-Go-Becher enthalten, der sich direkt an den Mixer anschließen lässt.

Super Q Standmixer jetzt bestellen

Preis ab 589 € Leistung 2.400 Watt Füllmenge (Arbeitsvolumen) 2 Liter Geschwindigkeitsstufen 12 + 5 voreingestellte One-Touch-Programme Zubehör 700ml To-Go-Becher

Philips Standmixer HR3573/90

Philips Standmixer © Amazon Produktbild

Dieser Standmixer der Marke Philips hat mit 1.000 Watt eine ordentliche Power für ein Modell seiner Preisklasse. Mit dem Drehregler stehen zudem mehrere Abstufungen zur Auswahl – auch eine Puls-Funktion ist vorhanden. Im Lieferumfang ist eine Trinkflasche für unterwegs enthalten, die sich direkt an den Mixer anschließen lässt.

Philips Standmixer jetzt bestellen

Preis ab 99,99 € Leistung 1.000 Watt Füllmenge (Arbeitsvolumen) 1,5 Liter Geschwindigkeitsstufen stufenlos + Pulse-Funktion Zubehör Kunststoff-Trinkflasche

Lesen Sie auch: Küchenmaschinen: Spitzenmodelle im direkten Vergleich.

5 Tipps für die Benutzung Ihres Smoothie Makers

Stiftung Warentest hat zudem noch Tipps veröffentlicht, wie Sie durch die richtige Pflege möglichst viel von Ihrem Mixer haben:

Nur solange mixen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Kalte Zutaten erhitzen sich in Mixern schnell. Rohkost kauend zu sich nehmen ist grundsätzlich besser als Smoothies zu trinken. Manche Pflanzen­stoffe kann der Körper aber püriert besser aufnehmen. Ein Mixer kann also eine durchaus nützliche Anschaffung sein. Leichte Zutaten wie Blätter sollten im Mixer unten liegen, darüber sollten Sie dann die schweren Zutaten wie Eis oder Obst schichten. So werden die leichten Zutaten zu den Messern gedrückt und besser zerkleinert. Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Smoothie frisch trinken. Inhaltsstoffe sind sehr empfindlich und die Vitamine nach nicht allzu lange Zeit schon wieder verloren. Wenn Sie gerne doch einen Smoothie-Vorrat anlegen möchten: Frieren Sie Ihre Shakes einfach ein.