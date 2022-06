Mobile Klimaanlage mit 12.000 BTU – Top-Gerät jetzt 210,- € reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Die mobile Klimaanlage MOKLI XXL kann Räume von bis zu 35 m² kühlen und arbeitet dabei sehr energiesparend. © homedeluxe24

Die mobile Klimaanlage ist mit 5 Funktionen, Timer, Fernbedienung und EEK A ausgestattet. So bringen Sie in überhitzte Räume kühle Frische.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Hitzerekorde, wohin man schaut. Der Sommer ist in Deutschland bislang extrem heiß und trocken. Auch im Büro oder Home-Office läuft der Schweiß. Eine mobile Klimaanlage schafft hier Abhilfe. Mit einem mobilen Klimagerät sind Sie extrem flexibel und können alle Räume abkühlen, in denen – im wahrsten Sinne des Wortes – die Luft steht. Die 🛒 mobile Klimaanlage MOKLI XXL kann aber nicht nur kühlen. Das Spitzengerät ist mit fünf Funktionen zum Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Lüften ausgerüstet. Zudem arbeitet das Modell auch im Nachtmodus. Aktuell gibt es die mobile Klimaanlage bei eBay zum Spitzenpreis für nur 239,- Euro. Sie sparen damit 210,- Euro gegenüber der UVP.

Mobile Klimaanlage MOKLI XXL: die technischen Details

Leistung 3.500 Watt Funktionen Kühlen, heizen, entfeuchten, lüften, Nachtmodus Geeignet für Räume 15 - 35 m² Heizkapazität 9500 BTU Kühlkapazität 12000 BTU Energieeffizienzklasse A Geräuschpegel 58 dB Maße B x H x T 40 x 80,6 x 37,3 cm Gewicht (brutto) 32 kg

Mobile Klimaanlage: die Besonderheiten der MOKLI XXL

Die mobile Klimaanlage ist nicht nur sehr platzsparend, mit 12.000 BTU liefert das Klimagerät auch die ideale Kühlkapazität für Räume bis zu 35 m². Dank der wenigen Rollen lässt sich die Anlage bequem in jedes Zimmer schieben. Der Abluftschlauch ist flexibel, da es sich um einen herausziehbaren Ziehharmonikaschlauch handelt. Dank der Entfeuchtungsfunktion sagen Sie tropischen Nächten den Kampf an. So ist ein erholsamer Schlaf garantiert. Die mobile Klimaanlage kann aber nicht nur kühlen. Durch den integrierten Filter wird die Luft gleichzeitig gereinigt.

Die MOKLI XXL ist mit Timer-Funktion, Fernbedienung und Fensterabdichtung ausgestattet. Der große Nachteil von mobilen Klimageräten ist der hohe Stromverbrauch. Doch die mobile Klimaanlage MOKLI XXL ist dank Energieeffizienzklasse A äußerst energiesparend. Im Nachtmodus arbeitet die Anlage besonders leise, sodass Sie ungestört schlafen können. (pm)