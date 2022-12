Monitor für das Home-Office: Worauf es bei Bildschirmen an kommt

Die richtige Wahl

Home-Office ist für viele Arbeitgeber mittlerweile normal. Die richtige Ausstattung ist dafür wichtig, dazu zählt ein guter Monitor.

Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind viele Arbeitnehmer ins Home-Office gewechselt. Mittlerweile haben sich die meisten Angestellten einen Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden eingerichtet, um von zu Hause aus arbeiten zu können. Neben einem leistungsfähigen PC oder Laptop sowie einem starken WLAN-Router gibt es noch weitere Aspekte, die Sie beim Arbeiten im Home-Office beachten sollten. Für ein gesundes und optimales Arbeiten im Home-Office ist neben einem ergonomischen Bürostuhl auch der richtige Monitor wichtig – nicht nur die Größe. In diesem Artikel bekommen Sie einige Kauftipps sowie eine Auswahl an Monitoren, die Sie bei der Wahl des neuen Monitors für das Home-Office unterstützen sollen.

Monitor für das Home-Office: Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Die passende Bildschirmgröße: Ein Monitor im Home-Office sollte idealerweise eine Bildschirmdiagonale von 24 bis 27 Zoll (ca. 69 cm) haben. So können Sie viel auf dem Monitor erkennen und optimal arbeiten, da Sie mehrere Fenster parallel geöffnet haben. Wer genug Platz im Arbeitszimmer und auf dem Schreibtisch hat, kann auch über einen zweiten Bildschirm nachdenken.

Auflösung : Doch nicht nur die Größe des Monitors ist wichtig, auch die Auflösung spielt eine Rolle. Hierbei sollten Sie Ihren persönlichen beziehungsweise beruflichen Ansprüchen nach entscheiden. Arbeiten Sie nur mit Texten, Tabellen oder ähnlichen Dateien, reicht eine geringere Auflösung aus. Für die Bildbearbeitung empfiehlt sich ein höher auflösendes Display. Heutzutage hat jeder Bildschirm ohnehin mindestens Full HD – also 1.920 x 1.080 Pixel. Ansonsten stehen auch teurere 4K-UHD-Monitore zur Auswahl.

Der richtige Anschluss: Im Idealfall reicht ein Kabel, um den Laptop mit dem Monitor verbinden zu können. Mit einem USB-C-Anschluss werden alle Bild-, Ton- und Datensignale problemlos übertragen. Ein weiteres Kabel ist überflüssig. Besitzt Ihr Home-Office-Monitor eine Auflösung oberhalb Full HD, dann empfehlen sich folgende Anschlüsse: HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort oder USB-C. Prüfen Sie vor dem Kauf eines Bildschirms daher unbedingt die Videoausgänge Ihres PCs oder Laptops.

Achten Sie auf die Ergonomie: Bei all den technischen Funktionen und Feinheiten eines Monitors, sollten Sie die ergonomischen Aspekte im Home-Office nicht außer Acht lassen. Neben einer optimalen Darstellung zeichnet sich ein guter Monitor dadurch aus, dass er rücken- und augenschonendes Arbeiten ermöglicht. Viele Monitore verfügen über glänzende Displays, die zu unerwünschten Spiegelreflexionen führen können. Achten Sie daher unbedingt auf matte Displays. Manche Home-Office-Monitore verwenden zudem eine automatische Helligkeitssteuerung. Der Monitor passt seine Helligkeit automatisch an Raumlicht und Tageslicht an. Diese Funktion lindert die Augenmüdigkeit und spart zusätzlich Strom. Zu guter Letzt ist natürlich eine richtige Haltung wichtig: Viele Menschen bekommen durch das ständige Sitzen und sich nach vorne Bücken über den Laptop Rückenbeschwerden, die bis in den Nacken ziehen können. Gute Monitore lassen sich in Höhe, Neigung und Drehung optimal an Ihren Körper anpassen. In dieser Hinsicht sind höhenverstellbare Schreibtische ebenfalls äußerst sinnvoll.

Monitor für das Home-Office: HP 27fh mit 27 Zoll

+ HP 27fh Monitor. © HP

Preis 249,- Euro Hersteller HP Größe 27 Zoll Auflösung 1.920 x 1.080 px Hardwareschnittstelle HDMI Weitere Eigenschaften höhenverstellbar, verstellbarer Neigungswinkel, IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Samsung C24F396FHR Curved Monitor mit 24 Zoll

+ Samsung Curved Monitor. © Samsung

Preis 120,44 Euro Hersteller Samsung Größe 24 Zoll Auflösung 1.920 x 1.080 px Hardwareschnittstelle HDMI Weitere Eigenschaften Curved Monitor, Eye Saver Mode, Eco Saving, Game Mode, Bildwiederholungsrate 60 Hz, Energieeffizienzklasse A

Philips 276B1 Monitor mit 27 Zoll

+ Philips 276B1 Monitor. © Philips

Preis 395,97 Euro Hersteller Philips Größe 27 Zoll Auflösung QHD mit 2560 x 1440 px Hardwareschnittstelle DisplayPort, HDMI, USB-C Weitere Eigenschaften Wandmontage, IPS, höhenverstellbar

BenQ GW2780 Monitor mit 27 Zoll

+ BenQ GW2780 Monitor. © Amazon Produktbild

Preis 169,- Euro Hersteller BenQ Größe 27 Zoll Auflösung 1.920 x 1.080 px Hardwareschnittstelle HDMI Weitere Eigenschaften IPS-Panel, LED-Hintergrundbeleuchtung, Low blue Light

Samsung C27F396F Curved Monitor mit 27 Zoll

+ Samsung C27F396F Curved Monitor. © Amazon Produktbild

Preis 160,89 Euro Hersteller Samsung Größe 27 Zoll Auflösung 1.920 x 1.080 px Hardwareschnittstelle HDMI Weitere Eigenschaften Curved Monitor, Eye Saver Mode, Eco Saving, Game Mode, Bildwiederholungsrate 60 Hz, Energieeffizienzklasse A

Monitor für das Home-Office: Schluss mit Schulter- und Rückenbeschwerden

Millionen von Menschen kennen das Problem mittlerweile: Das stundenlange Sitzen im Home-Office vor dem Laptop führt zu Schulter-, Nacken- und Rückenbeschwerden. Der Grund: Der Laptop steht einfach nicht auf Augenhöhe, sodass man den Kopf stark neigen muss, um auf den Bildschirm schauen zu können. Mit einem Monitor können Sie dieses Problem endgültig lösen. Dank des Standfußes steht der Monitor ohnehin schon höher. Aufgrund der Höhenverstellbarkeit sowie des Neigungswinkels kann der Monitor optimal und ergonomisch an Ihre Betrachtungsposition angepasst werden. Dies erleichtert das Arbeiten im Home-Office erheblich.