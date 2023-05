Muttertagsgeschenke für jeden Geldbeutel von 10 bis 50 €

Von: Philipp Mosthaf

Was da wohl drin ist? Sicher mal was anderes als Blumen ... © serezniy/PantherMedia

Ganz gleich, ob Sie 10 € oder 50 € ausgeben wollen (oder können): Die schönsten Geschenke zum Muttertag gibt es in wirklich jeder Preisklasse. Die Favoriten für den Muttertag 2023 stellen wir Ihnen hier vor.

Ein Blumenstrauß und eine kleine Nascherei: Das sind Klassiker unter den Muttertagsgeschenken. Wenn Sie allerdings ein bisschen Abwechslung suchen, dann stellt sich die Frage: Was passt als Geschenk zum Muttertag?

Die gute Nachricht: Es muss kein teures Geschenk wie Schmuck sein, schließlich zählt ja die Geste.

Muttertag: Geschenkideen für kleines und großes Geld

Muttertag: Geschenkideen unter 10 €

Sauberkugel: Wiederverwendbarer Taschenreiniger

Sauberkugel – Wiederverwendbarer Taschenreiniger © Amazon Produktbild

Sauberkugel für 9,99 €

Das Must-have für alle Handtaschen, Rucksäcke und Co. Die Sauberkugel ist ein wiederverwendbarer Taschenreiniger und nimmt Schmutz, Krümel und Flusen auf. Die Kugel ist frei von Silikon und PVC und mit einem Durchmesser von nur 3,5 cm ideal für jede Handtasche.

Originelle Liebeserklärung für die Mama

Originelle Liebeserklärung für die Mama © Amazon Produktbild

Versandkostenfrei für 10 €

„Was ich an dir liebe, Mama“ ist ein ganz besonderes und eine Liebeserklärung der originellen Art. Tiefgründige, witzige und emotionale Fragen und Denkanstöße helfen, das zu formulieren, was man sonst nicht in Worte fassen könnte. Als ausgefülltes Album ist dieses Buch eine wunderschöne Liebeserklärung.

Essbares Tortenbild mit Ihrem Foto zum selbst gestalten

Essbares Foto als Tortenbild © Amazon

Ab 8,99 € bei Amazon

Eine selbstgebackene Torte und obendrauf ein essbares Foto: persönlicher geht‘s kaum! Und schließlich geht die (familiäre) Liebe ja bekanntlich durch den Magen. Einfach online ein eigenes Bild hochladen. Hergestellt in Deutschland von „Elly-Torten-Deko“, Durchmesser: ca. 20 cm.

Muttertag: Geschenkideen unter 30 €

Personalisierter Kissenbezug

Personalisierter Kissenbezug „Für die beste Mama der Welt“ © Amazon Produktbild

14,95 € + Gratis-Lieferung

Personalisierte und individuelle Geschenke kommen bei Mamas immer gut an. Wie wäre es mit einem Kissen für die Mutter? Unter die Liebeserklärung „Für die beste Mama der Welt“ können Sie noch Ihren Namen setzen.

Eigenes Foto auf Leinwand

Eigenes Foto als Wandmotiv © Amazon Produktbild

29,99 € + kostenloser Versand

Einfach der Klassiker unter den Geschenken zum Muttertag: Lassen Sie ein eigenes Foto auf Leinwand (80x40 cm) drucken und schenken Sie so etwas ganz Persönliches. Die Leinwand wird auf einen 18-mm-dicken Holzrahmen gespannt. Die Seidenmatte-Oberfläche sorgt für ein atemberaubendes Erlebnis.

Geschenkbox mit ausgewählten Bio-Kräutertees

Geschenkbox von Pukka mit 45 ausgewählten Bio-Kräutertees © Amazon Produktbild

Geschenkbox für 15,19 € statt 17,99 €

Schenken Sie ein Stück Ruhe und Erholung mit dieser Geschenkbox von Pukka. Darin enthalten sind 45 ausgewählte Bio-Kräutertees, damit sich die Mama rundum wohlfühlen kann. Enthaltene Sorten: Matcha Green, Zitronengras und Ingwer, Goldene Kurkuma, Revital, Ginseng Matcha Green.

Medisana Wärmecape HP 622

Medisana Wärmecape HP 622 © Amazon Produktbild

Medisana Wärmecape HP 622 – jetzt für 22,99 €

Diese Wärmecape von Medisana ist perfekt für die kalten Tage oder wenn Schulter und Nacken mal wieder zwicken. Der Wärmeponcho kann um Schulter und Nacken gelegt werden und verfügt über 6 Temperaturstufen, Überhitzungsschutz sowie Abschaltautomatik. Das Wärmekissen ist zudem waschbar. Durch die ergonomische Form wird eine optimale Entspannung an Schultern und Nacken erzielt.

Muttertag: Geschenkideen bis 50 €

Personalisierte Namenskette mit Herz-Motiv aus Silber

Personalisierte Namenskette mit Herz-Motiv aus Silber © Amazon Produktbild

Namenskette 35,99 € + gratis Versand

Frauen und Schmuck – das passt einfach und gehört zusammen. Schenken Sie Ihrer Mama zum Muttertag eine personalisierte Halskette aus 925er-Silber und lassen Sie bis zu vier Namen in die Kette gravieren. Stilvoller und individueller geht es eigentlich nicht.

Blumenvase mit persönlicher Gravur

Blumenvase für Mama mit persönlicher Gravur © Amazon Produktbild

Blumenvase jetzt für 39,99 €

Natürlich sind Blumen immer eine tolle Möglichkeit für ein Geschenk zu Muttertag. Aber geben Sie doch gleich die perfekte Blumenvase dazu. Die Deko-Vase von Casa Vivente ist graviert mit dem Spruch „Mama – Wir haben dich lieb“, zudem kann die Blumenvase noch mit den Namen versehen werden.

Muttertag: Geschenkideen über 50 €

Jil Sander Woman No 4 Eau de Parfum

Jil Sander Woman No 4, Eau de Parfum © Amazon Produktbild

Versandkostenfrei für 55,90 €

Jil Sander Woman zählt sicherlich zu den beliebtesten Frauendüften auf dem Markt. Mit No 4 gibt es nun das neue Produkt. Ein warmer, frischer und orientalischer Duft umgibt die Mama. Ein Eau de Parfum für die moderne, selbstbewusste Frau.

Braun FaceSpa Pro Beauty-Set

Braun FaceSpa Pro Beauty-Set © Amazon Produktbild

Mit gratis Lieferung für 92 €

Das Braun FaceSpa Pro Beauty-Set besteht aus einem Gesichtsepilierer, Gesichtreinigungsbürste, Aufsatz, einem Halter sowie einer Aufbewahrungstasche. Dieses weltweit erste All-in-One-Beauty-Gerät entfernt die feinsten Haare im Gesicht und sorgt zusätzlich für Reinigung und Hautstraffung. Die verschiedenen Aufsätze sorgen für ein strahlendes und ebenmäßiges Hautbild.

Präsentkorb „Viva“ mit spanischen Delikatessen

Präsentkorb „Viva“ mit spanischen Delikatessen © Amazon Produktbild

Für 57,90 € kostenlos liefern lassen

Schenken Sie Ihrer Mama zum Muttertag doch etwas Kulinarisches. Sie ist Spanien-Fan und liebt das iberische Essen? Umso besser, denn der Präsentkorb „Viva“ enthält ausgewählte spanische Spezialitäten. Die Geschenkbox enthält die beliebtesten Tapas wie Serranoschinken, Leberpastete, Paté, Seehecht, Gambas gefüllte Paprikaschoten und vieles mehr.