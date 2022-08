Nachhaltigkeit bei Amazon: Schulbedarf unter der Lupe

Von: Nina Dudek

Kinder lieben die Natur. Nachhaltiger Schulbedarf hilft, sie zu schützen. © RainerPlendl/PantherMedia

Das Angebot bei Amazon ist riesig. Wer auf nachhaltige Produkte setzt, benötigt etwas Zeit zum Suchen. Das haben wir für Sie übernommen und Schulbedarf mit grünem Background für Sie gefunden.

Ob Schulbedarf für die Einschulung oder Beginn eines neuen Schuljahres: Jetzt ist wieder Großeinkauf angesagt. Ranzen, Mäppchen, Hefte, Stifte, Malkasten ... Die Liste, die Eltern von der Schule bekommen, ist oft ellenlang und es kommt einiges an Schulbedarf zusammen. So viel, dass Sie mit Ihrem Einkauf einen Unterschied machen können.

Wer im Alltag ein wenig auf Nachhaltigkeit achtet, woher die Dinge stammen, wie sie gefertigt wurden und aus welchen Materialien, kann mit wenig Aufwand einen wertvollen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz leisten.

Wir haben das Amazon-Universum für Sie unter die Lupe genommen und so einige Schulutensilien mit grünem Hintergrund entdeckt – und das zum bezahlbaren Preis.

Nachhaltige Buntstifte für gesunde Wälder

Nachhaltig schreiben mit Buntstiften aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft. © Amazon

Die sechskantigen STABILO GREENcolors Buntstifte bestehen aus 100 Prozent aus FSC-zertifiziertem Holz des „Forest Stewardship Council“, einem internationalen Zertifizierungssystem für nachhaltigere Waldwirtschaft. Produkte mit FSC-Siegel stammen aus Wäldern, die verantwortungsvoller bewirtschaftet werden.

Amazon-Preis: 6,99 Euro für 18 Stifte

Nachhaltiger Schulrucksack für saubere Ozeane

Nachhaltiger Schulranzen aus 15 PET-Flaschen aus dem Meer. © schulranzenwelt

Für jedes gekaufte neoxx-Produkt wird 1 Kilogramm Plastik aus dem Meer geborgen. Als zertifizierter Partner von „Plastc Free Planet“ ist es das große Ziel, Ozeane sauberer zu machen und mit Bildung und Aufklärung einen Beitrag zum nachhaltigeren Umgang mit Plastikmüll zu leisten. Ganze 15 PET-Flaschen stecken in diesem Schulrucksack, der damit unsere Ozeane ein klein wenig sauberer macht.

Schulrucksack in vier verschiedenen Designs ab 109,99 Euro statt 112,90 Euro .

Nachhaltiges Mäppchen aus den Anden

Diese nachhaltigen Mäppchen unterstützen Frauen in Nepal. © Frida Feeling

Wohin mit gebrauchten Reis- und Linsensäcken mitten in den Anden? Die Frauen aus den JeevanKala Werkstätten in Kathmandu hatten eine tolle Idee: Sie fertigen von Hand fröhlich bunte Mäppchen an und können so ihr traditionelles Kunsthandwerk bewahren – und sich und ihre Familien in den einsamen Bergdörfern Nepals versorgen. Jedes Mäppchen ist ein handgefertigtes Unikat und kostet 9,95 Euro.

Nachhaltiger Malkasten ohne Chemie

Nachhaltiger Malkasten in kräftigen Leuchtfarben. © spielgezeug

Was für eine Überraschung: Die im trockenen Zustand unscheinbaren Naturfarben entfalten angemischt mit Wasser ihre volle Farb- und Leuchtkraft. Und das ohne chemische Zusätze nur mit pflanzlichen Grundstoffen und hochkonzentrierten Pflanzenextrakten. Hier können Eltern sichergehen, dass kein umweltschädliches, giftiges Blei in den Farben enthalten ist – was bei kommerziellen Wasserfarben im Test oft zu schlechten Bewertungen führt.

Malkasten mit 12 Naturfarben und Pinsel für 17,08 Euro.

Umweltbewusstsein in Deutschland Die Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage des Umweltbundesamtes 2020 sind eindeutig: Umwelt- und ⁠Klimaschutz⁠ haben trotz Corona-Pandemie nicht an Bedeutung verloren. 65 Prozent der Befragten bewerteten ihn als sehr wichtig, was ein ähnlicher Wert ist wie im Jahr 2018. Entsprechend wird ein entschlossenes Handeln beim Klimaschutz von großen Teilen der Bevölkerung klar befürwortet. Mit Ihrem bewussten Einkauf können Sie im Alltag ebenfalls einen Beitrag leisten.

Nachhaltiger Notizblock mit unendlichen Seiten

Nachhaltig Notizen machen mit wiederverwendbarem Block. © Atlantic Access Store

Bei Schülern als „Schmierblatt“ bekannt, im Altpapiercontainer zu Hausen als Papierknäuel entsorgt: Selbst, wenn Notizblöcke aus Recyclingpapier sind, ist das dennoch Verschwendung. Dieser wiederverwendbare Spiralblock ist eine nachhaltige Alternative. Zu 100 Prozent aus umweltfreundlichen, langlebigen Materialien hergestellt, lassen sich Notizen einfach mit dem mitgelieferten Tuch abwischen – und vorher in der Cloud sichern.

DIN A4 Notizblock inkl. Pilot Frixion Stift und Mikrofasertuch 39,99 Euro

Nachhaltiger Kleber schont Ressourcen

Nachhaltiger Kleber mit minimalem CO2-Fußabdruck spart er fossile Ressourcen. © Amazon

Beim Basteln sind Kinder zwar ganz groß, doch kleine Hände tun sich noch schwer bei der sparsamen Dosierung. Bei Kleber, der oft jede Menge umweltschädlicher Substanzen enthält, kommt da einiges zusammen. Der UHU stic ReNature Klebestift reduziert im Vergleich zu herkömmlichen Klebestiften den CO 2 -Fußabdruck und spart fossile Ressourcen. Die Klebeformel besteht zu 98 Prozent aus natürlichen Inhaltsstoffen und ist lösungsmittelfrei.

4 Klebestifte ohne Lösungsmittel gibt es für nur 7,39 Euro.

Nachhaltige Schulhefte in Premium-Qualität

Nachhaltige Schulhefte in Premium-Qualität: Weiß und glatt. © Amazon

Vergessen Sie die grauen, rauen Umweltpapier-Hefte Ihrer Jugend. Heute unterscheiden sich nachhaltige Hefte nicht mehr von jenen aus umweltschädlicher Produktion. Die Linie Green Premium von Staufen mit der weißen, glatten Optik eines herkömmlichen Papiers stammt aus einem klimaneutralen Unternehmen und ist mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ und dem EU Ecolabell ausgezeichnet.

5 Hefte im DIN A5-Format kosten ab 3,45 Euro.

Nachhaltiges Geodreieck

Dieses nachhaltige Geodreieck besteht aus Maisstärke. © Amazon

Viele nützliche Schulhelfer bestehen nun mal aus Kunststoff, das lässt sich kaum vermeiden. Aber es gibt immer mehr nachhaltige, rohstoffschonende Alternativen wie dieses Geodreieck wird aus Maisstärke. Dieser Bio-Kunststoff ist ebenso langlebig und transparent wie herkömmlicher: für angenehmes Arbeiten in Büro, Schule und Freizeit.

Geodreieck für 4,27 Euro