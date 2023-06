Nachhaltige Power für Ihr nächstes Abenteuer: Der neue Jackery Solargenerator 2000 Plus

Jackery stellt auf der InterSolar Europe 2023 den neuen Solargenerator Explorer 2000 Plus vor. © Jackery

Jackery präsentiert auf der InterSolar 2023 in München den brandneuen Jackery Solargenerator 2000 Plus. Mit diesem innovativen Solargenerator setzt Jackery neue Maßstäbe in Sachen portable Solarenergie.

Jackery ist führender Hersteller der Solarenergie-Branche. Das Unternehmen zeichnet sich durch hochwertige Solargeneratoren und innovative Technologien aus. Jackery hat sich das Ziel gesetzt, nachhaltige und zuverlässige Energielösungen anzubieten und dafür eine breite und beeindruckende Produktpalette entwickelt.

Auf der renommierten InterSolar 2023 in München, einer der weltweit größten Messen für Solarenergie und erneuerbare Energien, wird Jackery die neueste Innovation vorstellen: den Jackery Solargenerator Explorer 2000 Plus. Dieses Modell wird zweifellos die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich ziehen. Mit ihrem Stand auf der InterSolar 2023 unterstreicht Jackery seine führende Rolle in der Branche und demonstriert das Engagement für technologische Fortschritte im Bereich der Gewinnung nachhaltiger Energien.

Jackery wird vom 14. bis 16. Juni den Solargenerator Explorer 2000 Plus auf der InterSolar 2023 am Stand 470 im Bereich C4 vorstellen.

Jackery Solargenerator 2000 Plus – bald in Deutschland erhältlich

Der Jackery Solargenerator Explorer 2000 Plus lässt sich durch Zusatzbatterien erweitern. © Jackery

Jackery freut sich, den Verkaufsstart des hochmodernen Jackery Solargenerator Explorer 2000 Plus auf dem deutschen Markt bekannt zu geben. Mit diesem beeindruckenden Solargenerator setzt Jackery neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit.

Der Explorer 2000 Plus aus der neuen Plus-Serie zeichnet sich durch seine herausragenden Merkmale aus:

Leistungsstarke LiFePO4-Batterie : Sie bietet eine beeindruckende Lebensdauer von 10 Jahren und behält nach 4000 Ladezyklen immer noch 70 Prozent ihrer Kapazität. Diese Batterietechnologie setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

: Sie bietet eine beeindruckende Lebensdauer von 10 Jahren und behält nach 4000 Ladezyklen immer noch 70 Prozent ihrer Kapazität. Diese Batterietechnologie setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Erweiterte Leistung und Flexibilität : Mit einer einzelnen Jackery Explorer 2000 Plus Stromstation können Sie bis zu fünf zusätzliche Batterien gleichzeitig anschließen. Dadurch wird die Leistung von 2 kWh auf beeindruckende 12 kWh erweitert.

: Mit einer einzelnen Jackery Explorer 2000 Plus Stromstation können Sie bis zu fünf zusätzliche Batterien gleichzeitig anschließen. Dadurch wird die Leistung von 2 kWh auf beeindruckende 12 kWh erweitert. Schnelle Solarenergieaufladung : Die Batterie lädt sich mit der innovativen Ultra-Solar-Ladung in nur zwei Stunden auf. Dazu müssen Sie lediglich sechs Solarmodule anschließen.

: Die Batterie lädt sich mit der innovativen Ultra-Solar-Ladung in nur zwei Stunden auf. Dazu müssen Sie lediglich sechs Solarmodule anschließen. Einzigartige Schnelllade-Technologie : Der Ladealgorithmus sorgt für erhöhte Sicherheit und verlängert die Lebensdauer der Batterie um 50 Prozent. Selbst unter extremen Bedingungen wie einer hohen Temperatur von 45 Grad Celsius kann der Solargenerator in etwa fünfeinhalb Stunden vollständig aufgeladen werden.

: Der Ladealgorithmus sorgt für erhöhte Sicherheit und verlängert die Lebensdauer der Batterie um 50 Prozent. Selbst unter extremen Bedingungen wie einer hohen Temperatur von 45 Grad Celsius kann der Solargenerator in etwa fünfeinhalb Stunden vollständig aufgeladen werden. Benutzerfreundliches Design: Der Jackery Solargenerator 2000 Plus bietet nicht nur beeindruckende Leistung, sondern auch Benutzerfreundlichkeit. Mit Funktionen wie App-Steuerung, geräuscharmem Betrieb sowie dem Griff und den Rädern wird die Nutzung und der Transport zum Kinderspiel.

Der Jackery Solargenerator 2000 Plus ist vielseitig einsetzbar

Der Explorer 2000 Plus Solargenerator von Jackery überzeugt nicht nur durch seine leistungsstarken Funktionen, sondern ist auch äußerst vielseitig einsetzbar. Beim nächsten Campingabenteuer, bei Gartenarbeiten oder bei Grillabenden oder als Backup für zuhause – der Explorer 2000 Plus versorgt sie überall mit Strom. Mit seiner kompakten und mobilen Bauweise lässt er sich mühelos transportieren und ist somit perfekt für unterwegs geeignet.

Jackery setzt Maßstäbe in der Solarenergie und darüber hinaus

Die Jackery-Solargeneratoren bieten sich natürlich auch für die Anwendung Zuhause oder im Garten an. © Jackery

Durch die Entwicklung innovativer und leistungsstarker Produkte im Bereich der Solarenergie, engagiert sich Jackery in erster Linie für Nachhaltigkeit. Das US-Unternehmen ist aber auch sozial engagiert und hat Partnerschaften mit verschiedenen Organisationen, zum Beispiel mit dem International Rescue Committee geschlossen, um Menschen in Not zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Jackery, Menschen in Krisengebieten zu helfen und ihnen bei der Bewältigung von unvorhergesehenen Notfällen Unterstützung zu bieten.