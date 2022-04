Nie wieder Nackenschmerzen unterwegs: Jetzt Reisekissen mit 15% Rabatt sichern

Teilen

Mithilfe eines Reisekissens haben Sie unterwegs nie wieder Nackenschmerzen. © Third of Life

Ohne entsprechendes Kissen sind Nackenschmerzen auf Reisen vorprogrammiert: Holen Sie sich deshalb das Nackenhörnchen von Third of Life – jetzt mit 15 Prozent Rabatt!

Ostern ist die perfekte Zeit, um das beginnende Frühlingswetter für einen schönen Städtetrip oder einen Ausflug in die Natur zu nutzen. Am Reisen – ob privat oder geschäftlich – ist die Anfahrt aber meistens das langweiligste: Kein Wunder, dass die meisten sich deshalb dafür entscheiden, unterwegs ein kleines Nickerchen zu halten. Hier kann es aber schnell ein böses Erwachen geben: Beim Schlafen in sitzender Position fällt gewöhnlich der Kopf nach vorne oder seitlich auf die Schulter, sodass die Muskulatur im Nacken überbeansprucht wird. Die Folge: unangenehme Nackenschmerzen.

Sichern Sie sich 15 Prozent Rabatt auf das Nackenhörnchen ANDAR mit dem Code REISEN15 – gültig bis zum 24. April 2022. Nicht mit weiteren Rabattcodes kombinierbar.

Dieses Problem lässt sich relativ leicht beheben: Das Nackenhörnchen hat sich für Urlaubs- und Geschäftsreisende als Retter in der Not etabliert, da es den Kopf im Schlaf in einer physiologisch passenden Position hält. Testsieger in der Kategorie Reisekissen bei Vergleich.org (05/21) und Gewinner des Innovationspreises Ergonomie 2020 und 2021 des deutschen Instituts für Gesundheit und Ergonomie ist das Nackenhörnchen ANDAR von Third of Life. Es hat eine eigens entwickelte ergonomische Form, die ideal für das Reisen ist – egal ob im Auto, Flugzeug, Zug, Bus oder Camper. Der Kissenkern besteht aus einem viscoelastischen Schaum, der für eine optimale Balance zwischen Komfort und Stützkraft sorgt und somit den Nacken entlastet. Komplett durchgängige Belüftungskanäle sorgen für eine gute Zirkulation und einen optimalen Feuchtigkeitstransport. Zudem ist das Kissen für Allergiker und Asthmatiker geeignet, da der Kern gegen Staubmilben resistent ist.

Das Nackenhörnchen ANDAR eignet sich aber auch deshalb hervorragend für Reisende, weil es sich leicht aufrollen und im dazugehörigen Reisebeutel auf 16x13 cm verstauen lässt. Das Gewicht beläuft sich dabei auf nur etwas mehr als 500 Gramm. Zum Nackenhörnchen kann der schnelltrocknende Thermic-QuickDry-Kissenbezug gewählt werden. Dieser ist weniger schmutzanfällig und trocknet nach dem Waschen schneller.

Nackenhörnchen ANDAR – ergonomische Form für optimalen Komfort

Nackenhörnchen ANDAR von Third of Life. © Third of Life

Preis: 29,95 € Rabatt: 15 Prozent mit dem Code REISEN15 Maße: 30 x 26 x 13 cm Material: Visco-Schaum Kissenbezug: thermoregulierender Phase Change-Bezug (NASA-Technologie) Farbe: Weiß oder Anthrazit (QuickDry)

Zum Angebot: Nackenhörnchen ANDAR von Third of Life – jetzt 25,46 Euro statt 29,95 Euro mit Code REISEN15

✔️ eigens entwickelte ergonomische Form ✔️ hochwertiger viscoelastischer SmartFoam (CosyPUR®) ✔️ komplett durchgängige Ventilationskanäle für die optimale Belüftung ✔️ leicht transportabel + praktisches Rolltuch ✔️ für Maschinenwäsche (bis 40 Grad) geeignet

Innovationspreis Ergonomie 2020 und 2021 © Innovationspreis Ergonomie

Über Third of Life Third of Life besteht aus Produktexperten mit langjähriger Erfahrung, die funktionale Schlafprodukte entwickeln, um das besondere Drittel unseres Lebens zu verbessern. Den Schlaf. Denn die Erholung im Schlaf ist essenziell für unsere Gesundheit & die Grundlage für einen erfolgreichen Tag. Third of Life erfüllt durch individuelle Beratung, einzigartiges Fachwissen und einer holistischen Auswahl an innovativen & funktionalen Produkten jedes Schlafbedürfnis. Der Umwelt zuliebe strebt Third of Life zudem danach, nachhaltige Produkte zu entwickeln und in allen Bereichen ihres unternehmerischen Wirkens verantwortlich zu handeln.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.