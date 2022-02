Nackenstützkissen: Das sind die Vorteile

Von: Ömer Kayali

Mit einem Nackenstützkissen bewahren Sie im Liegen eine gesunde Körperhaltung. © Third of Life

Einen Nackenstützkissen sorgt dafür, dass Ihr Kopf und Nacken sich im Schlaf in einer optimalen Position befinden.

Morgens Nacken- oder Rückenschmerzen zu haben, ist bei vielen Menschen leider keine Seltenheit. Gerade im höheren Alter tritt das Leiden häufiger auf. In extremen Fällen klingen die Schmerzen erst nach einigen Tagen ab – wenn auch dann keine Besserung in Sicht ist, bleibt nur noch der Termin beim Arzt. Meist liegt die Ursache an der Schlafposition. Bei Bauchschläfern ist das Risiko höher, da der Nacken in dieser Schlafposition gedreht und die Wirbelsäule gekrümmt ist. Aber auch bei Seiten- und Rückenschläfern kommt es oft zu Schmerzen. Dabei ist die Lösung für dieses Problem eigentlich recht einfach: Ein Kissen*, welches den Nacken und seine natürliche Krümmung im Schlaf richtig stützt.

Die Experten von Third of Life haben allerlei Produkte im Angebot, die zu einem besseren Schlaf verhelfen. Im Onlineshop finden Sie auch spezielle Nackenstützkissen. Zahlreiche Modelle stehen dort zur Auswahl. Wir stellen sie in der folgenden Übersicht vor.

Nackenstützkissen NEKKAR von Third of Life

Nackenstützkissen NEKKAR © Third of Life

Nackenstützkissen NEKKAR für 69,95 Euro – zum Angebot

mit SmartFoam – nimmt nach Belastung die ursprüngliche Form wieder ein

für alle Schlafpositionen geeignet

thermoregulierender Kissenbezug

gute Belüftung durch Ventilationskanäle

Maße: 40 x 60 cm

Nackenstützkissen NuMOON mit Aloe Vera Kissenbezug

Nackenstützkissen NuMOON © Third of Life

Nackenstützkissen NuMOON für 69,95 Euro – zum Angebot

mit viscoelastischem Schaumstoff mit Bambus-Aktivkohle

für Rücken- und Seitenschläfer geeignet

mit Aloe Vera Kissenbezug – wirkt hautpflegend und entzündungshemmend

zweiter Aloe Vera Kissenbezug gratis

natürlicher Milben-Schutz

Maße: 56 x 40 x 12 cm

Nackenstützkissen MATAR mit Nackenwelle

Kopfkissen MATAR © Third of Life

Kopfkissen MATAR für 79,95 Euro – zum Angebot

mit ergonomischer Nackenwelle für optimale Stützung von Kopf und Nacken

höhenverstellbar dank 2-cm-Einlagen

für Seiten- und Rückenschläfer geeignet

thermoregulierender Kissenbezug

gute Belüftung durch Ventilationskanäle

viscoelastischer SmartFoam

Maße: 55 x 40 x 11 / 9 cm

Nackenstützkissen HADAR

Kopfkissen HADAR © Third of Life

Kopfkissen HADAR für 79,95 Euro – zum Angebot

ideal für Seiten- und Rückenschläfer

höhenverstellbar durch 2-cm-Einlagen

ergonomisches Design mit Visco-Schaum

thermoregulierender Kissenbezug

gute Belüftung durch Ventilationskanäle

Maße: 40 x 80 cm

Nackenstützkissen EnergyON

Regenerationskissen EnergyON © Third of Life

Regenerationskissen EnergyON für 89,95 Euro – zum Angebot

mit Schulterbogen – ideal für Seiten- und Rückenschläfer

höhenverstellbar durch 2-cm-Einlagen

innovative Vitalize ActiveRecovery-Technologie mit regenerierenden Eigenschaften

aus Visco-Schaum

Maße: 56 x 36 x 9,5 / 11,5 cm

