Verdammt verspannt – Darum sollten Sie Nackenverspannungen unbedingt lösen

Von: Nina Dudek

Den Hals zu drehen ist eine Qual, die Schultern bewegen geht kaum und sogar Kopfschmerzen sind dabei: Nackenverspannungen sind aber nicht nur unangenehm – sondern gehören unbedingt behandelt.

Jeder zweite Erwachsene hat mindestens einmal im Leben mit Nackenschmerzen, berichtet die Apothekenumschau. Doch die Dunkelziffer ist vermutlich höher. Im Alltag kann so schnell gehen, dass der Hals steif ist, die Schulter schmerzt oder sich die Schulterblätter wie festgeklebt anfühlen. Dabei muss noch nicht einmal eine sportliche Überlastung hinter den Symptomen für Nackenverspannungen stecken. Die häufigsten Ursachen sind viel alltäglicher.

Dabei sollten die Symptome immer behandelt werden, denn sonst kann es auch mal schiefgehen ...

Inhaltsverzeichnis

Nackenverspannungen: die typischen Symptome

Die Symptome von Nackenverspannungen sind so unterschiedlich wie die Menschen, die darunter leiden. Allen gemeinsam aber ist ein Ziehen bei Kopfbewegungen bis hin zu einem völlig steifen Nacken. Häufig treten gleichzeitig Kopfschmerzen in den Schläfen oder im Hinterkopf auf. Seltener strahlen die Nackenschmerzen in Schultern und oberen Rückenbereich aus.

Warum sollten Nackenverspannungen unbedingt behandelt werden?

In erster Linie möchte man die Schmerzen einfach loswerden, um sich wieder normal bewegen zu können. Doch Achtung: Nackenverspannungen sind nicht nur unangenehm, sondern führen langfristig unter Umständen zu gesundheitlichen Problemen. Unbehandelt können sich aus bloßen Nackenschmerzen chronische Kopfschmerzen oder sogar Migräne entwickeln. Langzeitstudien zeigen außerdem, dass sich unbehandelte Nackenverspannungen sogar negativ auf die Stimmung auswirken. Das führt zu Stress, und Stress führt zu noch mehr Verspannungen. Ein Teufelskreis, den es unbedingt frühzeitig zu durchbrechen gilt.

Was viele nicht wissen: Eine ständig oder immer wieder verspannte Nackenmuskulatur kann auch die Atmung beeinträchtigen. Denn eine ausgeprägte Verhärtung der oberen Rumpfmuskulatur wirkt sich unter Umständen auch auf Muskeln aus, die für das freie Atmen wichtig sind.

Ebenfalls wenig Beachtung findet die Tatsache, dass Nackenverspannungen auch Schlafstörungen auslösen können. Der einfache Grund: Schmerzen im Nacken führen zu einem allgemeinen Unbehagen. Dieses setzt sich bewusst oder unbewusst im Schlaf fort und stört eine entspannende Nachtruhe.

Wenn Sie ständig unter Nackenverspannungen leiden, führt dies zu körperlichem (und psychischem) Stress. Langfristig und unbehandelt kann dies Ihr Immunsystem belasten – und zu weiteren Gesundheitsproblemen führen.

Ursache Nummer 1: Schlechte Haltung

Eine der häufigsten Ursachen für Nackenverspannungen ist eine schlechte Körperhaltung. Falsches Sitzen am Schreibtisch, womöglich noch eine ungünstige Schlafposition: Und schon zwickt‘s im Nacken. Achten Sie einmal darauf, wie Sie stehen: Fallen Sie ins Hohlkreuz oder machen Sie einen leichten „Entlastungsbuckel“? Ein Blick in eine Schaufensterscheibe z. B. kann viel über Ihre Haltung verraten – und schon den ersten Ansatzpunkt zur Besserung liefern.

Lösung für Schreibtischtäter

Es gibt viele Möglichkeiten, die Haltung zu verbessern. Sowohl Orthopäden als auch Physiotherapeuten raten „Schreibtischtätern“ auf jeden Fall zu einem ergonomischen Bürostuhl. Wer weniger Geld ausgeben möchte, ist auch mit einer ergonomischen Sitzauflage gut beraten. Beides reduziert den Druck auf die Wirbelsäule und entlastet den Nackenbereich.

Lösung für Ausgeschlafene

Schlafend zum entspannten Nacken. Das funktioniert mit speziellen Kissen für Rücken-, Seiten- oder Bauchschläfer. Studien belegen, dass das perfekte Kopfkissen schon die halbe Miete sein kann, um der Nackenmuskulatur nachts die Entspannung zu geben, die sie braucht.

Ursache Nummer 2: Stress

Müssen Sie im Alltag immer wieder die Zähne zusammenbeißen? Weil der Chef viel verlangt? Weil die Kids anstrengend sind? Weil es Streit gibt? Tatsächlich beißen viele Menschen in stressigen Situationen die Zähne wirklich zusammen. Das führt zu verspannten Kiefermuskeln – und das wiederum hat negative Auswirkungen auf die Nackenmuskulatur.

Wer gestresst ist, neigt außerdem dazu, die Schultern hochzuziehen. Auch das lässt Nackenmuskeln verhärten und schmerzen.

Lösung für Körper und Geist

Ganz oft helfen – regelmäßig praktiziert – Yoga oder Meditation, um Körper und Geist zu entspannen und Stress abzubauen. Wichtig dabei ist, sich wohlzufühlen und loszulassen. Darum gehört die richtige Grundausstattung für Yoga oder Meditation unbedingt dazu. Die kostet recht wenig, bringt aber viel.

Lösung für langfristige Erfolge

Wer kein Yoga-Typ ist, kann mit Akupunktur oder Akupressur wahre Wunder bewirken. Für Letztere gibt es für zu Hause effektive Helfer, die sich sogar selbst anwenden lassen. Bevor die entspannende Wirkung einsetzt, heißt es aber erst einmal tapfer sein. Denn beide Methoden sind zuerst einmal etwas schmerzhaft – lösen die Blockaden aber nachhaltig. Vor allem Akupressurmatten, die am ganzen Körper wirken, lösen die Blockaden langfristig.

Ursache Nummer 3: akute Verletzungen oder Traumata

Nach einem Fahrradsturz oder gar Autounfall liegt die Ursache für Nackenverspannungen und Schmerzen auf der Hand. Eine ruckartige Bewegung führt dazu, dass die Muskeln im Nacken „dicht machen“. Für diese Akutphase gilt immer: Seien Sie vorsichtig und gehen Sie mit Gefühl dran. Erlaubt ist, was gut tut und das ist in der Regel erst einmal Wärme.

Eine Lösung wie beim Therapeuten

Wärme hilft. Das wusste schon Großmutter – und an diesem Hausmittel hat sich nichts verändert. Oder doch: Denn statt der unpraktischen Wärmflasche gibt es heutzutage medizinische Fangokissen, die sich bequem auch im Stehen oder Sitzen anwenden lassen. Die feuchte Wärme dieser „Moorpackung“ nutzen auch Physiotherapeuten, denn sie dringt besonders tief ins verspannte Gewebe ein. Jetzt auch für zu Hause.

Lösung für Eilige

Keine Zeit für eine Wärmekompresse oder Wärmflasche? Viele Anti-Verspannungs-Salben nutzen die Macht der Natur. Mit Auszügen aus Chili beispielsweise heizen sie den verspannten Stellen ordentlich ein, die Wärme lockert die Muskeln. Diese Wärmesalben helfen in der akuten Phase gut, sollten aber nur nach Angaben des Herstellers verwendet werden.

Wann zum Arzt mit Nackenverspannung?

In den meisten Fällen lässt sich ein verspannter Nacken mit einfachen Techniken zu Hause behandeln. Verstärken sich die Schmerzen allerdings oder lassen sie auch nach einigen Tagen nicht nach, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Ein Orthopäde oder Physiotherapeut kann Ihnen dabei helfen, die Ursache der Verspannungen zu finden. Falls eine Entzündung oder ein Problem an der Wirbelsäule der Grund für die Schmerzen ist, können Fachleute Ihnen eine geeignete Behandlung empfehlen.