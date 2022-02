Nespresso Maschinen im Sale – jetzt bis zu 43 % auf Inissia und Co. sparen

Von: Philipp Mosthaf

Aufgrund ihres stylischen und kompakten Designs passen Nespresso Maschinen in jede Küche. © Amazon Produktbild

Die Kaffeemaschinen von Nespresso überzeugen durch eine kompakte Form, hohe Qualität und einfach Bedienung. Nun sind mehrere Modelle bis zu 43 % reduziert.

„Nespresso. What else?“, für Hollywood-Star George Clooney gibt es keine Alternative. Kein Wunder, denn Nespresso liefert seit über 40 Jahren Qualität in Kaffee und Maschinen. Ob nun Kaffeevollautomaten* oder Kaffeekapselmaschinen – die Geräte von Nespresso überzeugen auf ganzer Linie und belegen in verschiedenen Tests stets die vorderen Plätze. Aktuell gibt es einige Bestseller von Nespresso radikal reduziert. Sparen Sie auf die Inissia, Vertuo Plus oder Essenza Mini bis zu 43 Prozent.

Nespresso Inissia XN1001: jetzt 42 % reduziert

Krups Nespresso Inissia XN1001 Kapselmaschine © Amazon Produktbild

Nespresso Inissia: nur 57,99 € statt 99,99 €

Moderne, weiße Kaffeekapselmaschine im kompakten Nespresso-Format : 12 x 23 x 32 cm.

: 12 x 23 x 32 cm. Schnelle Aufheizzeit von nur 25 Sekunden.

von nur 25 Sekunden. Volumen Wassertank: 0,7 Liter

0,7 Liter Funktionen & Ausstattung: 18 bar Druck, Direktwahltasten für Espresso und Lungo, Kaffeemenge per Tastendruck speicherbar, automatischer Kapselauswurf, abklappbares Abtropfgitter für große Tassen.

Nespresso Vertuo Plus XN9031: jetzt 43 % reduziert

Nespresso Vertuo Plus XN9031 © Amazon Produktbild

Nespresso Vertuo Plus: nur 102,99 € statt 179,99 €

Die Nespresso Vertuo Plus Kaffeekapselmaschine ist mit einem System ausgestattet . Genießen Sie Lungo mit natürlicher Crema und Espresso.

. Genießen Sie Lungo mit natürlicher Crema und Espresso. Kurze Aufheizphase von 20 bis 25 Sekunden.

von 20 bis 25 Sekunden. Praktische Ein-Tasten-Bedienung, automatische Abschaltung nach 9 Minuten.

automatische Abschaltung nach 9 Minuten. Mit der innovativen Centrifusion-Technologie bereitet die Vertuo Plus schonend große Tassen (230 ml), Gran Lungo (150 ml) oder Espresso (40 ml) zu. Bis zu fünf verschiedene Tassengrößen.

bereitet die Vertuo Plus schonend große Tassen (230 ml), Gran Lungo (150 ml) oder Espresso (40 ml) zu. Bis zu fünf verschiedene Tassengrößen. Code-Funktion: Die Nespresso Maschine erkennt die Kapsel und passt alle Zubereitungsparameter (spezielle Zubereitungsart) dementsprechend an.

Die Nespresso Maschine erkennt die Kapsel und passt alle Zubereitungsparameter (spezielle Zubereitungsart) dementsprechend an. Volumen Wassertank: 1,1 Liter.

1,1 Liter. Abmessungen: 27,7 x 37,5 x 38,2 cm.

27,7 x 37,5 x 38,2 cm. Einstellbares Abtropfgitter: 4 Positionen und zudem abnehmbar für alle Tassengrößen.

Nespresso Essenza Mini XN1118: jetzt 35 % reduziert

Nespresso Essenza Mini XN1118 © Amazon Produktbild

Nespresso Essenza Mini: nur 64,99 € statt 99,99 €

Sehr kleine Nespresso Kaffeekapselmaschine: 33 x 8,4 x 20,4 cm (L x B x H)

33 x 8,4 x 20,4 cm (L x B x H) Einfache Bedienung: Zwei programmierbare Optionen für Espresso und Lungo

Zwei programmierbare Optionen für Espresso und Lungo Sehr schnelle Aufheizzeit von nur 25 Sekunden.

von nur 25 Sekunden. Abnehmbares Abtropfgitter für größere Tassen.

für größere Tassen. Funktionen: 19 bar Hochleistungspumpe, automatischer Wasserstopp.

19 bar Hochleistungspumpe, automatischer Wasserstopp. Fassungsvermögen Wassertank: 0,7 Liter.

0,7 Liter. Inklusive Aeroccino Milchaufschäumer.

Energiesparend: Energiesparmodus nach 3 Minuten, automatische Abschaltung nach 9 Minuten

Wo werden Nespresso Kapseln entsorgt?

Die Kaffeekapseln von Nespresso können samt Kaffeesatz recycelt werden. Werfen Sie die Kapseln also einfach in den Gelben Sack / die Gelbe Tonne / die Wertstofftonne. So können Sie die Nespresso Kapseln wieder dem Recyclingkreislauf zurückführen. Das Aluminium lässt sich nach der Wiederaufbereitung in zahlreichen Produkten einsetzen und wiederverwerten. (pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.