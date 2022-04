Nespresso Vertuo um 25 % reduziert: Kapselmaschinen jetzt besonders günstig

Von: Larissa Strohbusch

Teilen

Nespresso_Vertuo_DeLonghi.jpg © De‘Longhi/eBay

Mit Nespresso genießen Sie Kaffee genau nach Ihrem Geschmack. Erhalten Sie jetzt Kapselmaschinen von Krups und De’Longhi zum Sparpreis.

Ein frisch aufgebrühter Kaffee genau nach Ihrem Geschmack: Mit Nespresso erhalten Sie immer genau das Getränk, das Sie gerade wünschen. Verschiedene Hersteller produzieren Kapselmaschinen für Ihren besonderen Kaffeegenuss – zu den bekanntesten gehören die Firmen De’Longhi und Krups. Erhalten Sie jetzt Kaffeemaschinen für Nespresso Vertuo besonders günstig.

Jetzt 25 % sparen: Viele Nespresso-Vertuo-Kapselmaschinen zum Schnäppchenpreis

De‘Longhi ENV120.WAE VertuoNext – Nespresso in Höchstgeschwindigkeit

Kapsel rein, Knopf gedrückt und Kaffee genießen: Die De’Longhi Nespresso Vertuo Next bietet Ihnen Kaffee aus der Kapsel in Spitzenqualität. Anhand des Barcodes, der auf der Kapsel aufgedruckt ist, erkennt die Maschine die einzelnen Sorten und entscheidet individuell, wie sie diese zubereiten muss. Durch die einzigartige Centrifusion-Technologie wird die Kapsel zudem mit bis zu 7.000 Umdrehungen pro Minuten gedreht. Dadurch vermischt sich das Kaffeepulver optimal mit dem Wasser und Sie erhalten ein perfektes Kaffee-Erlebnis. Für Ihre persönlichen Vorlieben beenden Sie das Programm mit Flow-Stop. Mit ihrem schlanken Design passt sich die Vertuo-Kaffeemaschine zudem in jede Küche ein.

Jetzt 25 % sparen: Viele Nespresso-Vertuo-Kapselmaschinen zum Schnäppchenpreis

De‘Longhi ENV120.WAE VertuoNext auf einen Blick

Kaffee-Sorten Espresso, Double Espresso, Alto, Mug/Coffee, Gran Lungo, Pour over coffee style Tassengrößen 40 ml, 80 ml, 150 ml, 230 ml, 414 ml und 535 ml Wasserbehälterkapazität 1,1 l Milchsystem Aeroccino Aufheizzeit 30 Sekunden Eco-Modus ✔️ Flow-Stop ✔️ Behälter für verbrauchte Kapseln 6 bis 10 Pumpendruck Centrifusion-Technologie Breite 14 cm Gewicht 4,7 kg

Jetzt 25 % sparen: Viele Nespresso-Vertuo-Kapselmaschinen zum Schnäppchenpreis

Vertuo – die nächste Generation der Nespresso-Kaffeemaschinen

Mit Vertuo hat Nespresso den Kapselkaffee weiterentwickelt. Im klassischen Modell liegt es am Benutzer, die richtige Wassermenge für die Kapsel zu wählen. Dafür gibt es für ihn nur eine Größe zur Auswahl. Das ist nun anders: Mit Vertuo erhält der Kaffeegenießer Kapseln in fünf verschiedenen Größen – vom Espresso bis zur Karaffe. Individuelle Einstellungen entfallen. In diesem Kaffeemaschinen-System ist nur noch ein Knopfdruck für das Getränk nötig

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.