5 neue Nachhaltigkeits-Trends in der Küche

Von: Nina Dudek

Die Suche nach neuen Nachhaltigkeits-Trends für die Küche war erfolgreich. © massonforstock/PantherMedia

Vergessen Sie Tipps wie „mit Stofftasche einkaufen“ oder „Alufolie vermeiden“. Diese 5 Trend-Hacks für die Küche sind wirklich neu – und absolut nachhaltig.

Langsam nerven Sie die immer wiederkehrenden, gut gemeinten Tipps für mehr Nachhaltigkeit in der Küche? Verständlich, denn recht viel Neues gibt es mittlerweile nicht mehr aus der Zero-Waste-Ecke.

Dachten auch wir – bis wir auf fünf ganz neue Küchen-Hacks gestoßen sind, die Sie bestimmt noch nicht auf Ihrer Liste für einen grüneren Alltag hatten. Wetten?

Nachhaltigkeits-Trend #1: Mit DIY-Kits Putzmittel einfach selbst machen

7 Reiniger in einer Box, biologisch abbaubar © hello simple

DIY Box 24,90 € bei hello simple

Wird Ihnen beim Lesen der Inhaltsstoffe auf Spülmittel, Haushaltsreiniger & Co. auch schwindelig? Dann schließen Sie sich doch der neuesten Do-it-yourself-Bewegung im Netz an. Reinigungsmittel lassen sich mit wenigen, umweltschonenden Zutaten ganz einfach selbst machen – dank praktischen Sets mit allem drin, was dafür nötig ist.

Nachhaltigkeits-Trend #2: Superscandi – die bunten Alleskönner aus Schweden

Wegen Ihres hübschen Designs werden die schwedischen Schwammtücher auch gerne als Geschenkpapier verwendet. © Superscandi

3 Stck. ab 10,98 € bei Amazon

Die Schweden lieben diese „svampduks“ – zu Deutsch Schwammtücher, die noch viel mehr können als saugstark Putzen. Schön aussehen zum Beispiel. Oder umweltfreundlich und biologisch abbaubar sogar als Geschenkverpackung zweckentfremdet werden. Die bunten Lieblinge aus Zellstoff-Schwamm gibt es in den unterschiedlichsten Designs. Extrem hyggelig!

Nachhaltigkeits-Trend #3: Kompost in der Küche

Juwel Bokashi Komposter „Sensei“ © OTTO

Für 73,84 € bei OTTO

Landen Küchenabfälle bei Ihnen im Hausmüll? Das ist wenig „grün“ gedacht. Für diesen Fall haben Zero-Waste-Anhänger den Kompost im hygienischen Miniformat für sich entdeckt. Bokashi Küchenkomposter, in denen Bioabfall durch Zugabe von Effektiven Mikroorganismen (EM) geruchsfrei fermentiert wird.

Nachhaltigkeits-Trend #4: Joghurt selbst gemacht – ohne Strom, ohne Müll

Das Ergebnis kann sich sehen lassen und ist dank Anleitung gelingsicher. © fairment

Komplett-Set für 59,90 € bei Amazon

Der Joghurtbereiter feiert 2023 sein Comeback! Und das ganz nachhaltig, ohne Strom. Bekannt wurde das Start-up „fairment“ in der VOX Show „Die Höhle der Löwen“ mit Sets für die Herstellung von fermentiertem Tee (Kombucha). Ihr gelingsicheres Set für selbstgemachten Joghurt erobert nun vier Jahre später den Markt.

Nachhaltigkeits-Trend #5: Unverwüstliche Eisenpfannen, von Hand geschmiedet

Handgeschmiedete Eisenpfanne der bayerischen Manufaktur Helmensdorfer aus Lindau am Bodensee. © Amazon

Um 53,90 € bei Amazon

Auch bei diesem neuen Nachhaltigkeitstrend gehen Optik und Ökologie Hand-in-Hand. Gusseiserne Pfannen sind „Pfannen fürs Leben“, unverwüstlich, langlebig und überall einsetzbar. Ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten die Helmensdorfer Eisenpfannen. Durch die Anordnung der Hammerschläge ist jede ein handgemachtes Unikat, gefertigt in Lindau am Bodensee.