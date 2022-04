Der Einstieg zum „Rundum-Schutz“: Nextbase 222X Dash Cam für 129 Euro sichern

Teilen

Die Nextbase 222 ist eine ultra-kompakte Full HD Dash Cam mit Rücksicht Kamera, eignet sich für jedermann. Sichern Sie sich das Gerät im Mega Deal von 129 Euro.

Exklusiver Deal:

Nextbase 222XRCZ Dash Cam zum Hammerpreis von 129 Euro statt 199 Euro

Die Rücksicht Kamera ist inklusive

ist inklusive Exklusiv mit Click & Go Pro-Autohalterung

Die Nextbase 222XRCZ Dash Cam, in der Farbe Schwarz, bieten Ihnen das Rundum-Schutz-Paket. Mit einer Dash Cam, wie dieser, holen Sie sich eine kleine Videokamera auf das Armaturenbrett Ihres Fahrzeuges, welches das Verkehrsgeschehen zuverlässig aufzeichnet. Im Falle eines Unfalles lässt sich mit diesen Aufnahmen nachweisen, wer der Unfallverursacher ist. Damit gestalten sich Versicherungsfragen leichter als jemals zuvor. Die Nextbase 222X ist einfach in der Handhabung und bietet Ihnen viel für einen kleinen Preis. Schnappen Sie sich den Mega Deal der IPPEN.MEDIA* von nur 129 Euro statt 199 Euro.

Um im Versicherungsfall das Verkehrsverhalten nachweisen zu können, lohnt es sich, dieses mit einer Nextbase 222X Dash Cam aufzuzeichnen. © Nextbase

Nextbase 222X: Darum bietet Sie den Rundum-Schutz

Dieses Modell baut auf den Vorgängern auf und wurde stets weiter verbessert. So können Nutzer nun von den 1080p HD-Aufnahmen und dem verbesserten 6-Lagen-Objektiv profitieren. Die Kamera nimmt jedes noch so kleine Detail auf, denn pro Sekunde werden 30 Bilder eingefangen. Und auch die Click & Go Pro-Autohalterung wurde verbessert. Der integrierte magnetische Stromanschluss ermöglicht es Ihnen, die Kamera in nur wenigen Handgriffen anzubringen und abzunehmen. Die Neodym-Magnete an der Halterung machen es Ihnen damit leichter, sofort mit den Aufnahmen beginnen zu können.

Zudem verfügt die Dash Cam über einen Parkmodus, sowie einen Looping Modus. Der Parkmodus wird aktiviert, sobald Sie den Motor ausschalten, also Parken. Einzig der G-Kraftsensor bleibt aktiv. Dieser Sensor zeichnet die Wucht eines Aufpralls auf. Im Parkmodus ist dieser Sensor besonders sensibel eingestellt, gleichzeitig wird aber auch der Stromverbrauch heruntergefahren. Dadurch können eventuelle Schäden durch einen Schlag oder Stoß über eine Woche erkannt werden. Mit dem Looping Modus wird eine kontinuierliche Aufzeichnung ermöglicht. Und das auch, obwohl die SD-Speicherkarte voll ist. Das ist möglich, da alte Aufzeichnungen überspielt werden können. Doch keine Sorge, ist der G-Sensor aktiviert, werden diese Daten nicht überschrieben.

Mit dem MyNextbase Player, ist es möglich, das Material der Nextbase Dash Cam auf einen PC oder Mac (Windows 7 / OSX 10.9) zu schieben. Die Software erlaubt es Ihnen, den Inhalt zu bearbeiten oder auch zu teilen. Auch hier überzeugt Nextbase wieder mit Verbesserungen, in der eigens entwickelten Software. Besonders für den Fall, dass Sie Informationen an die Versicherung weitergeben müssen, ist dieses System hervorragend geeignet. Die Aufnahmen werden nämlich durch eine aktualisierte Google Maps-Funktion sowie Geschwindigkeits- und G-Sensor-Messwerten versehen.

Die Nextbase 222X Dash Cam überzeugt mit dem Rundum-Schutz, unter anderem auch durch die Rücksicht Kamera. © Nextbase

Das ganz besondere Highlight der Nextbase 222X Dash Cam ist die Rücksicht Kamera, welche mit einem schmaleren 30°-Teleobjektiv ausgestattet ist. Dadurch können Sie auch die Sichter hinter Ihrem Fahrzeug aufnehmen. Aktivieren Sie die Rücksicht Kamera ganz einfach, indem Sie sie an die Seite der vorderen Dash Cam einklicken. Damit haben Sie nicht nur Aufzeichnung von dem, was vor Ihnen passiert, sondern auch von dem, was hinter Ihrem Rücken passiert.

Sichern Sie sich jetzt den Rundum-Schutz mit der Nextbase 222X Dash Cam für 129 Euro statt 199 Euro.

