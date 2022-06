Nintendo Switch OLED – jetzt die Kult-Konsole zum Bestpreis sichern

Günstiger geht es nicht

Von Philipp Mosthaf

Die Nintendo Switch OLED gibt es aktuell so günstig wie noch nie. Sichern Sie sich jetzt die Konsole für den Top-Preis von 314,99 Euro.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Bei eBay gibt es aktuell die Nintendo Switch OLED in der Farbe Weiß zum absoluten Spitzenpreis. Auch das Preisvergleichsportal idealo findet keinen günstigeren Gesamtpreis als die 314,99 Euro, die die Konsole aktuell bei eBay kostet. Dabei kaufen Sie die Switch OLED nicht bei irgendeinem Händler. MediaMarkt verkauft die Konsole über die Plattform und bietet mit Click & Collect sogar an, dass Sie das Gerät direkt in Ihrem MediaMarkt abholen können. Die Nachfrage nach der Nintendo Switch OLED 🛒 ist riesengroß. Unser Tipp: Schlagen Sie jetzt zu, ehe die Konsole ausverkauft ist. Günstiger geht es nicht!

Die Nintendo Switch OLED gibt es dank Code LVLUP zum Rekord-Tiefpreis von nur 314,99 Euro, der Versand ist kostenlos. Geben Sie den Code einfach im Bezahlvorgang ein und schon sparen Sie 10 %.

Nintendo Switch OLED: jetzt zum Bestpreis sichern