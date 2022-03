Nintendo Switch reduziert – Konsole so günstig wie nie

Von: Philipp Mosthaf

Dank der Möglichkeit am großen Fernseher oder im Handheld-Modus zu spielen, ist die Nintendo Switch sehr flexibel. © Nintendo

Die Nintendo Switch zählt zu den beliebtesten Konsolen auf dem Markt. Aktuell gibt es bei eBay die Switch v2 so günstig wie noch nie. Dank eines einfachen Tricks.

Ob am TV, in der Hand oder auf dem Tisch – keine andere Konsole kann so flexibel verwendet werden wie die Nintendo Switch. Neben der Nintendo Switch OLED* sind die Vorgänger immer noch sehr beliebt bei Groß und Klein – und zudem preiswerter. Aktuell gibt es die Nintendo Switch v2 zum absoluten Rekord-Tiefpreis. Mit dem Code TECHNIKFREUDE sparen Sie bei eBay aktuell 10 %. Damit kostet die Konsole etwas mehr als 260,- Euro, günstiger geht es nicht.

Nintendo Switch: nur 260,91 € statt 289,90 €

Nintendo Switch: jetzt zum Rekord-Tiefpreis

Nintendo Switch © Amazon Produktbild

Mehrspielermodus Lokal + online TV-Modus ✔️ Tisch-Modus ✔️ Handheld-Modus ✔️ Zubehör 2x Joy-Con Controller, Switch-Station, Netzteil, 2x Handschlaufen, Joy-Con-Halterung, HDMI-Kabel

Nintendo Switch: die TV-Konsole für zu Hause und unterwegs

Die Nintendo Switch bietet enorme Flexibilität beim Zocken. Sie können mit der Switch zu Hause spielen oder unterwegs, im Einzelspielermodus oder mit mehreren Personen. Damit bringt die Nintendo Switch ein nie dagewesenes Spielerlebnis zu Kindern und Erwachsenen.

Die neue Version der Nintendo Switch hat eine um bis zu 2,5 Stunden längere Akkulaufzeit als die erste Variante. Die Videoausgabe erfolgt wie bei der OLED-Version mit 1080 px. Der Touchscreen verfügt über eine Größe von 6,2 Zoll (15,75 cm) und der Speicherplatz kann der MicroSD-Karten von 32 GB auf bis zu 2 TB erweitert werden.

Das OLED-Modell verfügt über einen hochauflösenderen Bildschirm, ist etwas schwerer und kostet auch mehr. Mit der Nintendo Switch können Sie aber alle Switch Spiele spielen, die auch auf der OLED-Version laufen.

