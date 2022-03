Nintendo Switch: Konsole jetzt zum Tiefpreis erhältlich

Von: Ömer Kayali

Mit der Nintendo Switch können Sie angeschlossen am Fernseher und im Handheld-Modus unterwegs spielen. © Leung Cho Pan/Imago

Die Nintendo Switch ist derzeit zum bisherigen Tiefpreis zu haben. Wir verraten Ihnen, wo.

Die Nintendo Switch kann leistungstechnisch nicht mit den neusten Konsolen – der PS5 und Xbox Series X – mithalten. Trotzdem ist sie aufgrund ihrer einzigartigen Funktionen weiterhin beliebt bei den Gamern. Denn die Konsole lässt sich nicht nur auf dem Fernseher spielen, sondern auch im Handheld-Modus. Zudem gibt es zahlreiche großartige Spiele für die Nintendo Switch*, darunter „Zelda: Breath of the Wild“, „Animal Crossing“ und die ganzen „Super Mario“- und „Pokémon“-Titel. Momentan ist die Nintendo Switch Version 2 bei den eBay WOW! Angeboten zum Tiefpreis erhältlich. Dort bekommen Sie die Konsole derzeit schon für rund 265 Euro – niedriger war der Preis bisher noch nie. In den letzten Jahren kostete die Konsole meist zwischen 300 und 315 Euro. Selbst bei Rabattaktionen lag der Preis der Nintendo Switch nie weit darunter.

Nintendo Switch © eBay

Preis: 264,90 € Modell: HAC-001(-01) / Version 2 Bildschirm 6,2 Zoll / 15,75 cm Akku-Laufzeit: ca. 4,5 bis 9 Stunden TV-Modus: ✔️ Handheld-Modus: ✔️ Tisch-Modus: ✔️ Lieferumfang: Konsole, Dockingstation, 2 Joy-Cons, Stromkabel, HDMI-Kabel

Nintendo Switch: Was steckt hinter der Version 2?

Nintendo brachte Ende 2019 eine verbesserte Version der Konsole auf dem Markt. Diese verfügt gegenüber dem ursprünglichen Modell über eine bessere Akkulaufzeit. Eine vollgeladene Batterie hält zwischen 4,5 und 9 Stunden durch – während die Vorgänger-Version lediglich zwischen 2,5 und 6,5 Stunden. Auch das Display ist etwas besser, wobei in dieser Hinsicht das OLED-Modell die Nase natürlich vorn hat.

Wie erkennt man Version 2? Die verbesserte Nintendo Switch ist erkennbar anhand der Seriennummer auf der Unterseite der Konsolenverpackung. Wenn diese mit „XK“ beginnt, handelt es sich um Version 2. Sie können es aber auch einfach an der Farbe der Verpackung erkennen – beim neueren Modell ist diese größtenteils rot. Die alte Version ist auf der Vorderseite weiß.

