Notration anlegen: Das sollten Sie im Notfall immer zu Hause haben

Von: Philipp Mosthaf

Lebensmittel in Dosen oder Gläsern sind lange haltbar und liefern wichtige Nährstoffe. Für die Notration sind diese Lebensmittel äußerst wichtig. © roman023 / PantherMedia

Eine Notration ist lebenswichtig, sollten Supermärkte und anderen Lebensmittelgeschäfte schließen müssen. Was Sie auf jeden Fall zu Hause haben sollten, lesen Sie hier.

Schon zur Hochphase der Corona-Pandemie waren viele Lebensmittel ausverkauft, manche Regale in den Supermärkten waren leer. Die Videos, auf denen Kunden zu sehen sind, wie sie sich um Toilettenpapier streiten, sind bekannt. Nach der Angriff Russlands auf die Ukraine machen sich immer mehr Menschen große Sorgen. Und immer mehr Menschen treffen Vorkehrungen und kaufen Vorräte für den Katastrophenfall*. Und so werden auch immer mehr Lebensmittel in den Kellern gelagert. Welche Lebensmittel Sie für eine Notration anlegen sollten, lesen Sie hier.

Notration anlegen: Das empfiehlt die Bundesregierung

Das Zivilschutzkonzept der Bundesregierung sieht vor, dass jeder Bundesbürger stets einen Nahrungsmittelvorrat für einen Zeitraum von 14 Tagen zu Hause haben sollte. Auch das Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz sowie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

Als Notvorrat werden alle Lebensmittel bezeichnet, die im Not- und Katastrophenfall die Versorgung sicherstellen. Auf gekühlte und tiefgekühlte Produkte sollte dabei verzichtet werden, da diese auf eine dauerhafte Stromversorgung angewiesen sind.

Notration anlegen: Diese Lebensmittel gehören zu einem Notvorrat

Um einen Notvorrat für 14 Tage anzulegen, wird mit einem Grundumsatz von 2.200 Kilokalorien pro Person gerechnet. Die Bundesregierung stellt mit dem Vorratsrechner ein Tool zur Verfügung, mit dem Sie sich bequem den Notvorrat für eine bestimmte Anzahl an Tagen ausrechnen lassen können. Im Folgenden haben wir Ihnen eine Notration für eine Person für 14 Tage zusammengestellt:

Getreideprodukte inkl. Brot und Kartoffeln Vollkornbrot 994 g Zwieback 406 g Knäckebrot 994 g Nudeln 504 g Reis 252 g Haferflocken 756 g Kartoffeln 994 g Eingemachtes Gemüse und Früchte Bohnen in Dosen 798 g Erbsen/Möhren in Dosen 896 g Rotkohl in Dosen/Gläsern 700 g Sauerkraut in Dosen 700 g Spargel in Gläsern 406 g Mais in Dosen 406 g Pilze in Dosen 406 g Saure Gurken im Glas 406 g Rote Bete 406 g Zwiebeln, frisch 504 g Obst Kirschen im Glas 700 g Birnen in Dosen 252 g Aprikosen in Dosen 252 g Mandarinen in Dosen 350 g Ananas in Dosen 350 g Rosinen 196 g Haselnusskerne 196 g Trockenpflaumen 252 g Frisches Obst 994 g Getränke und Öl Wasser 28 Ltr. Zitronensaft 0,14 Ltr. Haltbare Milch mit 3,5 % Fett 2,94 Ltr. Speiseöl 0,28 Ltr. Fisch, Fleisch und Eier Thunfisch in Dosen 154 g Ölsardinen in Dosen 98 g Heringsfilet in Soße, Konserve 98 g Corned Beef in Dosen 252 g Bockwürstchen im Glas/Dosen 294 g Kalbsleberwurst im Glas/Dosen 294 g Dauerwurst, z.B. Salami 364 g Eier 14 Stück

Der Wasservorrat von 2,0 Litern pro Person/Tag setzt sich aus 1,5 Litern Trinkwasser sowie 0,5 Liter für das Kochen von Reis, Nudeln und Kartoffeln. Personen ab 65 Jahren haben einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf, Kinder bis zu 12 Jahre haben einen durchschnittlichen Bedarf von 1 Liter.

