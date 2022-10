Notstromaggregat: Diesel oder Benzin?

Von: Philipp Mosthaf

Bei Stromausfall sind Notstromaggregate nützliche Helfer. Ob Benzin- oder Dieselgenerator – es gibt Vor- und Nachteile. © trongnguyen/PantherMedia

Ein Notstromaggregat kann bei längerem Stromausfall nützlich sein. Lesen Sie hier, welche Vorteile ein Dieselgenerator hat und in welchen Fällen ein Benzingenerator besser ist.

Die Energiepreise steigen immer weiter, aufgrund des Ukraine-Krieges und den Sanktionen gegen Russland könnte uns bald ein Blackout drohen. Gehen in Deutschland bald die Lichter aus? Was tun bei einem längeren Stromausfall? Ein Notstromaggregat kann Abhilfe schaffen und je nach Leistung ein ganzes Haus im Notfall mit Strom versorgen. Wer über die Anschaffung eines Notstromaggregats nachdenkt, der stellt sich schnell die Frage: Diesel oder Benzin? Beide Kraftstoffarten haben ihre Vorteile. Welche das sind, lesen Sie hier.

Notstromaggregat: Diesel oder Benzin? Die Vor- und Nachteile

Wer für den Notfall gewappnet sein will, der sollte sich auch rechtzeitig darauf vorbereiten. Unsere Checkliste für den Katastrophenfall hilft Ihnen dabei. Neben bestimmten Lebensmitteln, die Sie immer auf Vorrat haben sollten, nimmt die Energieversorgung bei Stromausfall eine wichtige Rolle ein. Aufgrund der weltweiten Ereignisse ist die Nachfrage nach Dieselgeneratoren in der jüngsten Vergangenheit stark gestiegen, wie die WirtschaftsWoche berichtet. So verzeichnen Baumärkte einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Notstromaggregaten. Doch welche Vorteile besitzt ein Dieselgenerator? Und wo liegen die Stärken eines Notstromaggregats mit Benzin? Die folgenden Tabellen sollen etwas Klarheit schaffen.

Vorteile Notstromaggregat mit Benzin Nachteile Notstromaggregat mit Benzin ✔️ Eignet sich für kürzere Stromausfälle ❌ Gefährlich, da leicht entflammbar ✔️ Günstiger in der Anschaffung ❌ Verbrauch ist höher als bei einem Dieselmotor ✔️ Geringeres Gewicht und damit leichtere Handhabung ❌ Benzin max. 1 Jahr lagerfähig ✔️ Leiser als ein Dieselmotor ❌ Benzin in der Regel teurer als Diesel ✔️ Guter Start in kühler Umgebung ❌ Gerät macht Probleme bei längerem Nicht-Gebrauch

Für kürzere Stromausfälle sind „Benziner“ also deutlich besser geeignet. Zudem starten Notstromaggregate mit Benzin bei niedrigen Temperaturen deutlich besser als die Dieselmotoren. Ein großer Vorteil der Benzin-Geräte ist der deutlich niedrigere Preis im Vergleich zu einem Dieselgenerator. Lesen Sie im Folgenden die Vorteile eines Diesel-Notstromaggregats.

Vorteile Notstromaggregat mit Diesel Nachteile Notstromaggregat mit Diesel ✔️ Relativ ungefährlich, da schwer entflammbar ❌ Dieselgeneratoren deutlich teurer ✔️ Diesel ist in der Regel günstiger als Benzin ❌ Diesel-Aggregate sind sehr schwer ✔️ Einfachere Wartung ❌ Meist nur in großen Ausführungen erhältlich ✔️ Diesel kann direkt ins Haus geliefert werden ❌ Abgase ✔️ Bei längeren Stromausfällen ❌ Im Winter nicht sofort startklar

Sowohl Dieselgeneratoren als auch „Benziner“ haben ihre Vor- und Nachteile. Während Notstromaggregate mit Diesel für den längeren Einsatz geeigneter sind und oftmals auch mehr Leistung erzeugen, sind Benzin-betriebene Stromerzeuger für kürzere Stromausfälle passend. Es gibt jedoch auch Alternativen: Mit einem Notfallpaket können Sie schon jetzt für den nächsten Stromausfall vorsorgen.

Doch wie viel Leistung sollte das Notstromaggregat überhaupt zur Verfügung haben? Das hängt natürlich davon ab, ob Sie in einem Haus oder in einer Wohnung wohnen sowie von der Anzahl der Personen, die mit Ihnen im Haushalt leben. Ein Einfamilienhaus benötigt einen Stromerzeuger mit 3.000 Watt. Im Folgenden finden Sie passende Notstromaggregate für jeden Haushalt.

Notstromaggregat: MSW MSW-DG750 Notstromaggregat mit 4400 Watt

MSW MSW-DG750 Notstromaggregat © Amazon Produktbild

MSW Dieselgenerator bei Amazon ab 2.429 €

Kraftstoff Diesel Leistung 4400 Watt Tank 12,5 Liter Elektrostart ✔️ Anschlüsse 1x 400 V, 1x 230 V AC, 1x 12 V DC Gewicht 115 kg Maße L x B x H 72 x 48 x 58,5 cm

Notstromaggregat: DeTec Dieselgenerator mit 5000 Watt

DeTec Dieselgenerator DT-6000SE-1 © eBay Produktbild

DeTec Dieselgenerator bei eBay ab 1.999,90 €

Kraftstoff Diesel Leistung 5000 Watt Tank 15 Liter Elektrostart ✔️ Anschlüsse 4x 230V, 1x 12V DC Konnektor Gewicht 160 kg Maße L x B x H 99,9 x 70,3 x 90 cm

Notstromaggregat: Scheppach Benzingenerator mit 2000 Watt

Scheppach Benzin-Notstromaggregat SG2500i © Amazon Produktbild

Scheppach Benzingenerator bei Amazon ab 599 €

Kraftstoff Benzin Inverter ✔️ Leistung 2000 Watt Tank 4,1 Liter Anschlüsse 2x 230V, 2x USB Typ A Gewicht 17,5 kg Maße L x B x H 52 x 27 x 44 cm

Notstromaggregat: Briggs & Stratton Benzin-Generator mit 2400 Watt

Briggs & Stratton Benzingenerator Serie P2400 © Amazon Produktbild

Briggs & Stratton Benzin-Generator bei Amazon ab 999 €

Kraftstoff Benzin Inverter ✔️ Leistung 2400 Watt Tank 3,8 Liter Anschlüsse 2x 230V, 1x 12V, 2x USB Gewicht 22,8 kg Maße L x B x H 51 x 31 x 44 cm

Notstromaggregat: Könner & Söhnen Benzingenerator mit 7500 Watt

Könner & Söhnen KS 10000E 1/3 Benzingenerator © Amazon Produktbild

Könner & Söhnen Benzingenerator bei Amazon ab 1.999 €

Kraftstoff Benzin Inverter ❌ Leistung 7500 Watt Tank 25 Liter Anschlüsse 1x 230V, 1x 400V Gewicht 95 kg Maße L x B x H 68 x 54,5 x 55 cm

Notstromaggregat: IMOTO Benzingenerator mit 5500 Watt

IMOTO Benzingenerator X3 © Amazon Produktbild

IMOTO Benzingenerator bai Amazon ab 429,95 €

Kraftstoff Benzin Inverter ❌ Leistung 5500 Watt Tank 15 Liter Anschlüsse 3x 230V, 1x 400V Gewicht 35 kg Maße L x B x H 60 x 44 x 46 cm