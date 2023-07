Nützliche Insekten im Garten: Tipps und Produkte, die helfen

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Bienen zählen zu den nützlichen Insekten. Mit einigen Tipps und Produkten fördern Sie die Vermehrung dieser. © Reinhold Becher / Imago

Nützliche Insekten wie Käfer und Bienen bekämpfen Insekten und Schädlinge. Mit diesen Tipps und Produkten steigern Sie das Vorkommen der Insekten im Garten.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Sie sind Schädlingsbekämpfer, Schneckenjäger und Blütenbestäuber – Käfer, Bienen und Co. zählen zu den nützlichen Insekten in den Garten. Es gibt durchaus viele hilfreiche Tipps, wie Sie das Vorkommen von nützlichen Insekten im heimischen Garten fördern können. Auch Maulwurfsgrillen lassen sich effektiv bekämpfen. Mit folgenden Tipps und Produkten haben Sie bald mehr nützliche Helfer im Garten.

Diese nützlichen Insekten leben in Ihrem Garten

Bienen

Hornissen

Hummeln

Libellen

Florfliegen

Marienkäfer

Ohrwürmer

Raubwanzen

1. Pflanzen Sie heimische Sträucher und Bäume!

Viele nicht heimische Nadelbäume hatten eine Reduzierung der Insekten zu Folge, wie das Portal Mein schöner Garten schreibt. Heimische Sträucher und Bäume sind vorteilhafter: Weißdorn, Holunder, Schlehe oder Eiche beherbergen über 400 verschiedene Insektenarten. Weißdorn ist ein malerischer Großstrauch, der nicht nur ein Blickfang ist, sondern eben auch sehr nützlich sein kann.

Jetzt Weißdorn für 10,99 Euro bestellen

Weißdorn schätzen die Fachleute als eine insektenfreundliche Pflanze ein. © Karina Hessland/Imago Images

2. Setzen Sie schonende Pflanzenschutzmittel ein!

Möchten Sie Schädlinge und Schnecken in Ihrem Garten bekämpfen, sollten Sie auf Pflanzenschutzmittel zurückgreifen, die den nützlichen Insekten nicht schaden. Nützlinge sollten geschont werden, damit sie sich vermehren können. Pflanzenjauchen- und brühen sind optimale Alternativen zu den chemischen Pflanzenschutzmitteln.

3. Auf die Blüten kommt es an!

Wenn der Garten blüht und farbenfroh strahlt, freut sich jeder Gartenbesitzer. Doch Blumen wie Rosen, Pfingstrosen und andere Beetpflanzen haben zu dicht gefüllte Blüten. Die Folge: Für nützliche Insekten wie Bienen, Hummeln und Co. sind diese Pflanzen nutzlos. Achten Sie daher auf einfache Blüten mit nur einem Kranz Blütenblätter.

4. Fördern Sie Marienkäfer!

Marienkäfer gehören zu den sehr nützlichen Insekten im eigenen Garten. Zu ihren Lieblingsspeisen zählen Blattläuse! Erwachsene Marienkäfer fressen mehrere Tausend Läuse in ihrem Leben. Sie können Marienkäfer sogar fördern, denn die Käfer brauchen ein Winterquartier zum Überwintern. Legen Sie daher einen Laubhaufen an oder kaufen Sie ein Marienkäferhaus.

Das Marienkäferhaus von Wildtier Herz ist unbehandelt, wetterfest und besteht aus Massivholz.



Jetzt bestellen für 24,80 Euro

Wildtier Herz Marienkäferhaus © Amazon Produktbild/Canva

5. Legen Sie einen Teich im Garten an!

Wer einen großen Garten besitzt, der denkt früher oder später über einen Gartenpool oder Teich nach. Ein Teich wertet den Garten nicht nur optisch auf, er ist für nützliche Insekten lebenswichtig. Wasserkäfer und Wasserwanzen verbringen ihr ganzes Leben im Teich, Libellen leben im Larvenstadium bis zu fünf Jahre im Wasser. Aber auch für andere Insekten ist ein Teich sehr hilfreich. Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Schwebfliegen nutzen den Teich als Trinkstelle. Aber: Fische sind natürliche Feinde der Insekten. Möchten Sie die Nützlinge fördern, sollten Sie auf Fische verzichten. Mit einem Hochteich aus Gabionen schaffen Sie eine Oase in Ihrem Garten.

Jetzt für 112,66 Euro bestellen

bellissa Gabionen Hochteich © Amazon Produktbild

6. Eine Blumenwiese für nützliche Tierarten

Eine üppige Blumenwiese ist weitaus nützlicher als ein kurz gemähter Rasen! Die Blüten ziehen Bienen, Schmetterlinge, Himmeln und Co. an. Der Boden wird von Käfern, Tausendfüßler und anderen Insekten besiedelt. Gliedertiere sorgen für einen guten Boden und Blütenbestäubung. Doch diese Insekten sind auch Futter für Vögel, die auch wichtige Schädlingsbekämpfer sind.

7. Schaffen Sie ein Heim für Wildbienen!

Wildbienen sind enorm wichtig für die Bestäubung, ohne Bienen würde die Obst- und Gemüse-Ernte weitaus geringer ausfallen. Viele Bienen sind Einzelgänger und bauen eigene Brutröhren für den Nachwuchs. Unterstützen Sie die Wildbienen und kaufen oder bauen Sie ein Wildbienenhotel. Das Insektenhotel von Wildlife Friend ist unbehandelt und besitzt ein Metalldach. Das Haus aus Naturholz ist für Bienen, Marienkäfer, Florfliegen und Schmetterlinge. Das Wildbienenhotel ist zum Aufhängen geeignet.

Jetzt für 26,99 Euro kaufen

Wildlife Friend Wildbienenhotel © Amazon Produktbild/Canva

8. Sorgen Sie mit einem Komposthaufen für reges Leben!

Der Wert von Komposthaufen ist bekannt: Sie liefern wertvolle Erde für unsere Hochbeete und sind zudem Lebensraum für viele bedrohte Insektenarten. Diese nützlichen Insekten haben einen großen Anteil an der Umsetzung des organischen Materials und leisten sehr viel Zersetzungsarbeit. Mit einem wetterfesten Thermo-Komposter verwandeln Sie Küchen- und Gartenabfälle in fruchtbare Nahrung für Pflanzen und Insekten. Durch die Thermofunktion und Luftzirkulation wird die Kompostierung beschleunigt.

Jetzt bestellen für 55,89 Euro

Wetterfester Thermo-Komposter © Amazon Produktbild/Canva

9. Lassen Sie das Laub unter den Bäumen liegen!

Wer Bäume im Garten hat, der hat zwangsläufig Laub im Herbst. Lassen Sie das Laub unter den Bäumen liegen und sorgen Sie so für eine schützende Behausung für viele kleine Insekten. Viele Marienkäfer überwintern im Laub. Bleibt das Laub liegen, so werden sich die nützlichen Bodenbewohner bedanken, indem sie das Laub später zersetzen und so in wertvollen Humus verwandeln.