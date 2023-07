OBI Sommer-Sale: Hohe Rabatte auf Pools und Poolzubehör

Von: Alina Wagner

Bei OBI Pools, Poolzubehör und weitere Sommer-Produkte stark reduziert kaufen © Obi

Kaufen Sie bei OBI Pools, Poolzubehör und weitere Sommer-Produkte stark reduziert bis einschließlich 31. August 2023.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Was gibt es da Besseres, als in einen erfrischenden Pool zu springen? OBI bietet bis 31. August Pools, Poolzubehör und Poolspielzeug zu top Preisen an.

Die Palette der Pools reicht bei OBI von Planschbecken für die Kleinsten bis hin zu großen Pools, die Platz für die ganze Familie bieten. Egal, ob Sie einen aufblasbaren Pool für einen unkomplizierten Aufbau und Abbau bevorzugen oder ein robustes, fest installiertes Modell suchen – Sie finden garantiert das richtige Produkt für Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget.

Aber was wäre ein Pool ohne das passende Zubehör? OBI bietet Poolreiniger, Abdeckungen, Leitern und mehr an. Darüber hinaus gibt es eine Auswahl an Wasserpflegeprodukten.

Aufstellpools und Stahlrahmenpools reduziert

Aufstellpools sind bei OBI in rund, rechteckig, oval sowie verschiedenen Größen und Tiefen erhältlich. Einige Modelle werden mit einem Metallrahmen geliefert, der zusätzliche Stabilität bietet.

Whirlpools im OBI Sale

OBI hat aufblasbare Outdoor Whirlpools im Angebot sowie solche mit festem Gehäuse.

Poolroboter im Angebot

Poolreiniger im OBI Sommer Sale

Poolzubehör im Sale

Wasserspielzeug im Sale

Was ist der beste Untergrund für einen Aufstellpool?

Der beste Untergrund für einen Aufstellpool ist eine stabile, ebene und tragfähige Fläche. Es gibt verschiedene Optionen, die je nach den örtlichen Gegebenheiten und dem Budget zur Verfügung stehen. Hier sind einige häufig verwendete Untergrundtypen:

Betonplatten : Betonplatten bieten eine ebene und stabile Basis. Diese Option ist möglicherweise etwas teurer, aber ist eine solide Grundlage für den Pool.

: Betonplatten bieten eine ebene und stabile Basis. Diese Option ist möglicherweise etwas teurer, aber ist eine solide Grundlage für den Pool. Pflastersteine oder Gehwegplatten : Pflastersteine oder Gehwegplatten können eine kostengünstigere Alternative zu Betonplatten sein.

: Pflastersteine oder Gehwegplatten können eine kostengünstigere Alternative zu Betonplatten sein. Sand : Sand ist eine flexible Option und relativ einfach zu installieren. Er gleicht kleine Unebenheiten im Boden aus.

: Sand ist eine flexible Option und relativ einfach zu installieren. Er gleicht kleine Unebenheiten im Boden aus. Kies : Kies gewährleistet ebenfalls eine stabile Fläche. Eine Schicht Geotextilgewebe unter dem Kies hilft das Wachstum von Unkraut zu verhindern.

: Kies gewährleistet ebenfalls eine stabile Fläche. Eine Schicht Geotextilgewebe unter dem Kies hilft das Wachstum von Unkraut zu verhindern. Holzplattform: Eine stabile Holzplattform eignet sich auch als Untergrund. Es ist wichtig, druck behandeltes Holz zu verwenden, um es vor Feuchtigkeit und Verrottung zu schützen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Alina Wagner sorgfältig überprüft.