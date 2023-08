Oktoberfest 2023: Modische Wiesn Outfits für Herren

Von: Alina Wagner

Mit dem perfekten Wiesn-Look für Männer zum Oktoberfest. © PantherMedia/magann

Vom klassischen bis zum modernen Look – in diesem Ratgeber erfahren Männer, was sie für ein perfektes Wiesn-Outfit brauchen.

Vom 16. September bis zum 3. Oktober 2023 findet die 188. Wiesn auf der Theresienwiese in München statt. Für alle, die sich für das große Wiesn-Comeback neu einkleiden möchten oder Neuling auf dem Oktoberfest sind – modische Tipps für Trachten und Lederhosen.

Was gehört zum Herren Oktoberfest Outfit?

Lederhose: Die Lederhose ist aus robustem Leder gefertigt und kann kurz oder lang sein. Die Farben reichen von Brauntönen bis hin zu Grau. Traditionell werden Lederhosen mit Hosenträgern getragen. Die Wahl der Länge und Farbe liegt ganz bei Ihnen.

Schon gewusst...? Ein fester Bestandteil der bayerischen Herrentracht ist die kurze Hirschlederhose. Längere Hosen galten (und gelten) als Arbeitshosen, die nicht zu festlichen Anlässen getragen werden. Wenn Sie nicht allzu tief in die Geldbörse greifen möchten, können Sie auf „Wildbock“ zurückgreifen, ein Begriff in der Modebranche für Leder von der Ziege oder vom Springbock.

Klassischerweise trägt „Mann“ als Hemd Weiß. In den letzten Jahren haben sich auch gestreifte Trachtenhemden durchgesetzt, etwa in Blau oder Grün – inspiriert von Arbeitshemden aus der früheren Landwirtschaft. Einfarbige Hemden in verschiedenen Farben sind ebenfalls immer häufiger zu sehen, von blauen Stoffen über kräftiges Grün bis hin zu zarten Rosatönen. Typische Materialien sind Baumwolle oder Leinen. Ein No-Go unter Traditionalisten sind karierte Hemden.

Trachtenhemd: Hornknöpfe, Stehkragen und Baumwolle gehören zum modernen Wiesn-Hemd dazu. Falls Ihnen traditionelle Trachtenhemden in Weiß oder Hellblau zu schlicht sind, wählen Sie karierte Hemden. Ein klassisches Businesshemd aus dem Schrank ist keine passende Option.

Trachtenjanker: Ein Trachtenjanker ist eine Art Trachtenjacke, die oft über dem Trachtenhemd getragen wird. Sie ist in verschiedenen Farben und Stilen erhältlich und verleiht dem Outfit eine elegante Note.

Haferlschuhe: Nach der Lederhose sollten Haferlschuhe unbedingt ganz oben auf Ihrer Einkaufsliste für das Oktoberfest stehen. Haferlschuhe sind traditionelle Trachtenschuhe, die gut zur Lederhose passen. Sie sind aus Leder gefertigt und haben oft eine rutschfeste Sohle.

Trachtensocken: Kombinieren Sie passend zu den Haferl Schuhen, Trachtensocken mit Zopfmuster in verschiedenen Farben.

Oktoberfest 2023: Welche Accessoires passen zur Tracht?

Traditionell getragene Accessoires wie ein Charivari (eine Art Anhänger, der an der Lederhose befestigt wird), einen Hut oder eine Mütze und eventuell ein Einstecktuch sind eine gute Wahl für das Oktoberfest Outfit.

Oktoberfest Outfit Herren – Wie soll eine Lederhose sitzen?

Die Lederhose soll am besten richtig eng sitzen. Kaufen Sie Lederhosen daher niemals zu groß, da sich das Leder während des Tragens ausdehnt. Dadurch können am Bund zwei bis drei Zentimeter und am Oberschenkel bis zu fünf Zentimeter hinzukommen.

