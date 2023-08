Einfach abnehmen mit Tabletten – Funktioniert das wirklich?

Von: Melanie Staudacher

Das Wunschgewicht zu erreichen, ist schwer. Mit diesen Tabletten könnte es leichter werden. © Bildagentur PantherMedia / AndrewLozovyi

Den Stoffwechseln ankurbeln, die Leber entlasten und endlich abnehmen – und das ganz einfach mit Nahrungsergänzungsmitteln. Diese Abnehmtabletten haben anderen geholfen.

Viele Menschen wünschen sich, schnell und ohne viel Anstrengung abzunehmen. Wenn Sie sich nicht beim Sport abstrampeln wollen und auch nicht hungern wollen, bleiben Ihnen noch Nahrungsergänzungsmittel zum Abnehmen. Eine ausgewogene Ernährung und ein grundsätzlich gesunder Lebensstil lassen sich dadurch zwar nicht ersetzen, doch viele Menschen schwören auf die Wirkung bestimmter Mittel. Einige beliebte Nahrungsergänzungsmittel stellen wir hier vor.

Stoffwechsel ankurbeln zum Abnehmen

Beim Stoffwechsel wandelt der Körper Nahrung in Energie um. Diese Energie wird entweder sofort verwendet oder in Form von Fett oder Glykogen gespeichert. Ein besserer Stoffwechsel bedeutet, dass der Körper mehr Kalorien verbrennt, selbst in Ruhezeiten.

Die tropische Frucht Garcinia Cambogia, auch bekannt als Malabar-Tamarinde, ist oft in Nahrungsergänzungsmitteln verarbeitet, die den Stoffwechseln anregen und beim Abnehmen helfen sollen. Der Wirkstoff in der Rinde der Frucht, Hydroxycitric Acid (HCA), fördert den Fettabbau und unterdrückt der Appetit. Bei Amazon gibt es 120 Tabletten für einen schnelleren Stoffwechsel für 29,90 €.

In dem Nahrungsergänzungsmittel von Quick BRNR sind natürliche Zutaten, die den Stoffenwechsel anregen. © Quick BRNR

4,4 von 5 ⭐ auf Amazon 120 Kapseln vegan in Deutschland produziert

Diese Kapseln haben sich als mein zuverlässiger Begleiter auf meinem Abnehmweg erwiesen. Sie unterstützen nicht nur meine Fettverbrennung, sondern haben auch dazu beigetragen, meinen Stoffwechsel zu optimieren.

So können Sie Ihren Stoffwechseln außerdem ankurbeln:

Viele Proteine essen

Viel Wasser trinken

Koffein

Scharfe Lebensmittel

Krafttraining

Cardio-Training

Hochintensives Intervalltraining

Viel Schlafen

Wenig Stress

Abnehmen mit pflanzlichen Mitteln

Wussten Sie, dass Löwenzahn, Artischocken und Mariendistel Ihnen beim Abnehmen helfen können? In Form einer Tablette werden die Pflanzen zu echten Fett-Burnern.

Löwenzahn fördert die Verdauung und hilft, überschüssiges Wasser aus dem Körper zu entfernen.

Obwohl eine Pizza oder ein Salat mit Artischocken vielen noch besser schmeckt als ohne, wird der Pflanze eine appetizügelnde Wirkung nachgesagt. Außerdem fördert sie die Verdauung, da sie die Produktion von Gallenflüssigkeit anregen, was die Fettverdauung und -absorption verbessern kann.

Mariendistel wirkt sich positiv auf die Leber aus, die eine wichtige Rolle im Stoffwechsel spielt.

120 Tabletten des natürlichen Mittels aus Mariendistel, Artischocke und Löwenzahn für Verdauung und Stoffwechsel erhalten Sie für 18,99 Euro.

Natürlich abnehmen mit dem Mariendistel-Artischocke-Löwenzahn-Komplex © Natural Elements

4,5 von 5 ⭐ auf Amazon 120 Kapseln vegan in Deutschland produziert

Da ich als Frau eh gerade in den Wechseljahren bin, der Stoffwechsel aus den Fugen gerät, ist auch die Leber ein Teil, das dadurch in Mitleidenschaft gerät und die normale Leberfunktion beeinträchtigt. Seit ich die Kapseln nehme, geht es mir deutlich besser, nicht mehr so träge und müde.

Orlistat zum Abnehmen

Orlistat wird in der Regel an Patienten empfohlen, die unter Fettleibigkeit leiden. Orlistat wirkt, indem es die Aktivität von Lipasen hemmt, die Enzyme im Verdauungstrakt, die Fette aus der Nahrung aufnehmen. Arbeiten diese Enzyme nicht, werden Teile des verzehrten Fettes nicht absorbiert. Stattdessen wird dieses Fett unverdaut ausgeschieden.

84 Kapsel von Orlistat Hexal erhalten Sie für 35,70 €.

Orlistat Hexal, 84 Hartkapseln © Orlistat Hexal

3,9 von 5 ⭐ auf Amazon 84 Kapseln

Nehme dieses Produkt schon sehr lange. Gute Erfolge über einen längeren Zeitraum. Empfehlenswert.

Hinweis: Bevor Sie eines der genannten Mittel einnehmen, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren. Obwohl viele Menschen von diesen Mitteln überzeugt sind, sind Sie kein Garant für eine Gewichtsreduktion. Die Wirkung der Mittel ist medizinisch nicht nachgewiesen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Melanie Staudacher sorgfältig überprüft.