Top-Deal: Orthopädisches Foam Hundebett – bei Amazon 30 % günstiger

Von: Alina Wagner

Sie suchen nach einem hochwertigen und langlebigem Liegeplatz für Ihren Hund? Dann greifen Sie bei dem Top-Amazon Deal zu und verwöhnen Sie Ihr Haustier mit Komfort.

Vorteile des orthopädisches Hundebetts im Vergleich zu einem normalem Hundebett

Die Liegefläche der orthopädischen Hundebetten setzt sich in der Regel aus einer speziellen Schaumfüllung zusammen, wie in diesem Fall Eierschaum, der eine hohe Dichte aufweist und in der Lage ist, sich an die Körperformen des Tieres anzupassen. Dadurch verteilt sich das Gewicht auf eine größtmögliche Fläche und entlastet Schultergelenke, Hüften, Ellenbogen, gleichzeitig wird die Wirbelsäule stabilisiert. Des Weiteren sorgt eine rutschfeste Unterseite bei orthopädischen Hundebetten für einen sicheren Gebrauch bei Hunden, die mit Gelenkbeschwerden zu kämpfen haben.

Orthopädisches Haustierbett XL in Dunkelgrau – jetzt 30 % günstiger

Hundebett 43,99 € statt 62,39 €

Ideal für Ihren pelzigen Freund bietet dieses Hundebett aus orthopädisch geschwungenem Schaum den ultimativen Komfort für Ihren Liebling.

Farbe Grau Größe ‎XL (112x81x7.6cm) Geeignet für Hunde oder Katzen unter 45 Kilogramm Material Eierschaum mit hoher Dichte Komfortvorteil flache, kuschelige Sherpa-Oberfläche Qualitätsmerkmal Langlebigkeit dank Oxford-Gewebe Smartes Design L-förmiger Reißverschluss an der Außenseite Waschbar ✅ Anti-Rutschnoppen ✅ Amazon Bewertung 4,5 von 5 ⭐

Für welchen Hund sind orthopädische Hundebetten geeignet?

Orthopädische Hundebetten sind für jeden Hund, egal ob groß, klein, Welpe oder Senior ein Zugewinn und ein Kauf empfehlenswert. Gerade ältere Hunde profitieren hier vom hohen Komfort und der Eierschaumfüllung, die den Druck auf die Gelenke entlastet. Aber auch bei großen und schweren Hunden können orthopädische Betten präventiv Gelenkerkrankungen vorbeugen.

Darauf sollten Sie beim Kauf eines orthopädischen Hundebetts achten

Achten Sie beim Kauf eines orthopädischen Hundebettes auf die Körpergröße Ihres Vierbeiners, sodass ein Ausstrecken ohne Weiteres möglich ist. Zudem ist besonders bei älteren Hunden ein flaches Kissen von Vorteil, damit der Einstieg leichter ist.