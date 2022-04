Pfannen, Töpfe, Messer & mehr: Starke Rabatte auf Küchenartikel bei Amazon Oster-Angeboten

Von: Ömer Kayali

Teilen

Bei den Oster-Angeboten von Amazon sind zahlreiche Küchenartikel teils über die Hälfte reduziert. © EdZbarzhyvetsky/PantherMedia

Die Oster-Angebote bei Amazon haben begonnen. Wir haben die besten Deals bei Küchenartikeln und Zubehör herausgesucht. Sparen Sie bis zu 61 Prozent auf Pfannen, Töpfer, Messer und mehr.

Bis Ostern ist es nicht mehr lange hin. Amazon hat schon jetzt mit den Oster-Angeboten begonnen. Sie können aktuell beim Kauf verschiedener Produkte viel Geld sparen. Dabei ist es angesichts der großen Auswahl oft gar nicht so einfach, den Überblick zu bewahren. Die besten Deals gehen in der Menge unter. Wir haben in diesem Artikel die Highlights in der Kategorie Küchengeräte* und Zubehör herausgesucht. Einige Produkte sind sogar über die Hälfte reduziert. Falls Sie auf der Suche nach neuen Pfannen, Töpfen, Messern, Auflaufformen und mehr sind, werden Sie hier fündig. In den folgenden Abschnitten haben wir die besten Deals aufgelistet.

SodaStream Crystal 2.0: jetzt 56% Rabatt

SodaStream Crystal 2.0 Wassersprudler © Amazon Produktbild

SodaStream Crystal 2.0 für 74,99 € statt 169,90 € – zum Deal

Marke: SodaStream Maße: 26 x 16 x 55 cm Anzahl Glaskaraffen: 2 Volumen Glaskaraffe: ca. 0,6 Liter Glaskaraffen spülmaschinenfest: ✔️ Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5 Lieferumfang: SodaStream Wassersprudler, 1 CO2-Zylinder, 2 Glaskaraffen

WMF Messerblock 10-teilig: jetzt 47% Rabatt

WMF Messerblock © Amazon Produktbild

WMF Messerblock für 89,99 € statt 169,50 € – zum Deal

Marke: WMF Größe Messerblock: 15,6 x 22 x 9 cm Material: Rostfreier und säurebeständiger Stahl, hochwertige Kunststoffgriffe, Messerblock aus Bambus Wetzstahl inklusive: ✔️ Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5 Lieferumfang: Messerblock, 7 Messer, 1 Schere, Wetzstahl

Verschiedene Pfannen von Tefal: bis zu 61% Rabatt

Tefal-Pfannen © Amazon Produktbild

Kochtöpfe von Tefal & WMF: bis zu 48% Rabatt

Kochtöpfe von Tefal und WMF © Amazon Produktbild

Villeroy & Boch Frühstücks-Set: jetzt 36% Rabatt

Villeroy & Boch Frühstücks-Set © Amazon Produktbild

Villeroy & Boch Frühstücks-Set für 44,99 € statt 69,90 € – zum Deal

Marke: Villeroy & Boch Material: Porzellan Beinhaltet: 2 x Frühstücksteller (21 cm) 2 s Schalen (16 cm) 2 Becher mit Henkel (330 ml) Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5

Tefal Zerkleinerer: bis zu 54% Rabatt

Zerkleinerer von Tefal © Amazon Produktbild

Auflaufformen von Le Creuset: jetzt 26% Rabatt

Le Creuset Auflaufformen © Amazon Produktbild

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

(ök) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.