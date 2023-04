Ostergeschenke für den Mann: Originelle Präsente für ihn

Von: Ömer Kayali

Ostergeschenke zaubern nicht nur Kindern, sondern auch Männern ein Lächeln ins Gesicht. © PantherMedia/facesportrait.gmail.com

Ostern steht bevor. Wer noch ein passendes Präsent für den Partner sucht, für den haben wir hier einige Tipps für Ostergeschenke für Männer.

Feiertage sind besonders für Kinder spannend. Auch an Ostern können sie sich auf Geschenke* freuen. Doch Ostergeschenke sind nicht nur Kindern vorbehalten. Sie möchten Ihrem Partner ein Präsent machen und eine kleine Aufmerksamkeit schenken, haben aber noch keine guten Ideen? Wir haben in diesem Artikel einige Geschenkideen und Tipps gesammelt. Mit diesen Empfehlungen machen Sie dem Mann in Ihrem Leben eine Freude.

Ostergeschenke für den Mann: BBQ-Geschenkset von Laux

BBQ-Geschenkset von Laux © Amazon Produktbild

An Ostern geht der Frühling gerade los und die Temperaturen werden wieder wärmer – die perfekte Zeit, um allmählich den Grill wieder reif für die Saison zu machen. Mit diesem BBQ-Geschenkset von LAUX erhalten Sie leckere Zutaten zum Marinieren und Verfeinern von Grillgerichten. Natürlich können sind diese nicht nur beim Grillen, sondern auch für anderer Gerichte geeignet. Das Set beinhaltet eine BBQ-Grillbutter-Gewürzmischung, eine Dip-Gewürzmischung, eine BBQ-Sauce sowie zwei Dipschalen in einer edlen Geschenkbox.

Preis: 34,95 Euro

BBQ-Geschenkset von LAUX bei Amazon ansehen

Ostergeschenke für den Mann: Bartpfelege-Set

Bartpfelege-Set von Xikezan © Amazon Produktbild

Wer ein stolzer Bartträger ist, der legt Wert auf eine ordentliche Pflege. In diesem Bartpflege-Set ist alles dabei, was dafür benötigt wird: Bartshampoo, Bartöl, Balsam und Bartwuchsmittel aus 100-prozentig natürlichen Zutaten. Außerdem sind für das Styling eine Bartbürste, Bartschere, Bartkamm sowie eine Bartschablone enthalten. All dies macht das Bartpflege-Set zu einem optimalen Geschenk für Bartträger.

Preis: 24,91 Euro

Bartpfelege-Set von Xikezan bei Amazon ansehen

Ostergeschenke für den Mann: Flap Boy Geldbeutel

Flap Boy Geldbeutel © Amazon Produktbild

Geldbeutel nutzen sich mit der Zeit ab. Von daher schadet es nicht, wenn man bereits ein weiteres Exemplar besitzt. Als Geschenk eignen sich Geldbörsen deshalb auch bestens. Der Flap-Boy-Geldbeutel ist ein empfehlenswertes Modell. Er verfügt nicht nur über ein großes Münzfach, sondern auch über eine „magische Flap Funktion“. Diese ermöglicht es, Geldscheine auf einfache Weise zu verstauen. Die Scheine werden einfach reingelegt und der Geldbeutel geschlossen. Nachdem er wieder geöffnet wird, befinden sich die Geldscheine wie durch Zauberhand hinter dem Haltegummi. Um dem Geschenk noch eine persönliche Note zu verpassen, können Sie zusätzlich noch eine Gravur hinzufügen.

Preis: 119 Euro mit Gravur

Flap Boy Geldbeutel bei Amazon ansehen

Ostergeschenke für den Mann: Gartenwerkzeug-Set von Crenova

Gartenwerkzeug-Set von Crenova © Amazon Produktbild

Hat der Beschenkte einen grünen Daumen und ist in seiner Freizeit gerne im Garten zu Gange, dann empfiehlt sich dieses Gartenwerkzeugs-Set als Ostergeschenk. Dieses beinhaltet alles, was ein Hobbygärtner so benötigt – darunter eine Gartenschere, diverse Kellen und Harken, ein Werkzeugbeutel und vieles mehr. Dank der ergonomischen Griffe und des Anti-Rutsch-Materials liegen die Werkzeuge zudem sehr gut in der Hand – perfekt für alle ambitionierten Gärtner und diejenigen, die das noch werden wollen.

Preis: 25,99 Euro

Gartenwerkzeug-Set von Crenova bei Amazon ansehen

Ostergeschenke für den Mann: Secret Room Detektivspiel Rätselbuch

Secret Room Detektivspiel Rätselbuch © Amazon Produktbild

Als Ostergeschenk eignet sich natürlich auch etwas, womit Sie zu zweit sich beschäftigen können, zum Beispiel das Secret Room Detektivspiel. Bei diesem müssen Sie den Mord in der Villa Dornbirn aufklären. Dazu steht den Spielern eine Fallakte mit 35 Papierunterlagen zur Verfügung. Das Spiel ist zudem multimedial, das bedeutet, dass Sie einige Hinweise als digitale Webinhalte erhalten, darunter eine Videobotschaft des Opfers. Spannend ist auch, dass ein echter Mordermittler mitgewirkt hat. Für Krimi-Fans ist dieses Detektivspiel die richtige Wahl.

Preis 24,90 Euro

Secret Room Detektivspiel Rätselbuch bei Amazon ansehen

Noch mehr Ideen für kleine Ostergeschenke